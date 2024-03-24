ÌÜÎ©¤Ä¿å¸¶¸µÄÌÌõÌäÂê¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÊÆµå³¦¤Ç¸þ¤±¤é¤ì¤ëµ¿Ç°¤òÊÆÂåÍý¿Í¤¬»ØÅ¦¡Ö²¿É´Ëü¤â¤Î±¢ËÅÏÀ¤¬¹¤Þ¤ë¡×
Ä¹Ç¯¡¢¸ß¤¤¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¿¿å¸¶¸µÄÌÌõ¤ÈÂçÃ«¡£¤·¤«¤·¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤¬Êø¤ì¤ëÁûÆ°¤ÏÀ¤´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÀìÂ°ÄÌÌõ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿å¸¶°ìÊ¿»á¤¬°ãË¡ÅÒÇî¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇµåÃÄ¤«¤é²ò¸Û¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ï¡¢Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤¬Ê®½Ð¡£Â¿ÊýÌÌ¤«¤é¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë°ì½Ö¤À¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¡õ¥È¥é¥¦¥È¤¬¡ÈºÆ²ñ¡É¡ª¿å¸¶ÄÌÌõ¤ò¸ò¤¨¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¿å¸¶»á¤¬Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤ÎÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÆî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¡ÊÅÒ¤±»ö¤Î¼è°·¶È¼Ô¡Ë¤Ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÇÉéºÄ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÂçÃ«¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤â450Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯8000Ëü±ß¡Ë¤òÁ÷¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬È¯Ã¼¡£ÂçÃ«¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ð¡¼¥¯¡¦¥Ö¥ì¥È¥é¡¼Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬Âçµ¬ÌÏ¤ÊÀàÅð¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¬¤«¤ê¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤òÅö¶É¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸øÉ½¡£
¡¡Åö½é¡¢ÀÅ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡ÊMLB¡Ë¤â¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö3·î22Æü¤Ë¿å¸¶»á¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀµ¼°¤Ê¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£Ä´ººÉôÌç¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÃ«Â¦¤â²¿¤é¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿å¸¶»á¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀè½Ò¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµð³Û»ñ¶â¤òÂçÃ«¤Î¸ýºÂ¤«¤éÆ°¤«¤»¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°ÂÐºö¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±º£²ó¤Î¤è¤¦¤Êµ¬ÌÏ¤Î»ñ¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤à¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÄÉ²ÃÇ§¾Ú¤äËÜ¿Í³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤ò¶ä¹ÔÂ¦¤¬¼è¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡£¤æ¤¨¤ËÂçÃ«ËÜ¿Í¤¬ÍÂ¤«¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Á÷¶â¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¡£Ææ¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âSNS¾å¤Ç¤â¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÂçÃ«¤¬²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖÄ´ºº¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤À¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Î¾Ú¸À¤«¤é¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬½èÈ³¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤Ï¾®¤µ¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿ÊÆ»æ¡ØUSA Today¡Ù¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¸µÂåÍý¿Í¤Î¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ð¡¼¥°»á¤Î¸«²ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤Á¤ó¤ÈÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬ËÜÅö¤Ë²¿¤âÃÎ¤é¤º¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÌÌõ¤Ë»ñ¶â°ÜÆ°¤Î¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬²þ¤á¤ÆÈ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£¤¿¤À¿Í¡¹¤ÏÈà¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤ä¡¢´Ø·¸À¤Î¹â¤¤Í§¿Í¤òÁª¤Ù¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ìîµå³¦¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤òÂç¡¹Åª¤Ë·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¶È³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ø¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»î¹ç¤ÇÈ¬É´Ä¹¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ§¼±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤¤Ã¤È¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é²¿É´Ëü¤â¤Î±¢ËÅÏÀ¤¬¹¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢¿¿¼Â¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËÃ±½ã¤À¡×
¡¡¤¤¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾ðÊó¤¬ºø¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ëº£²ó¤ÎÌäÂê¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤Çµ¿ÏÇ¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤Î¿È¤Î·éÇò¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]