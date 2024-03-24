¡Ú¹â¾¾µÜµÇ°¡ÛAIÍ½ÁÛ¡¡È´·²¤Î°ÂÄê´¶¸Ø¤ë¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¤¬¥ê¡¼¥É
¡¡Ãæµþ11R¡¦¹â¾¾µÜµÇ°¤Ï¡Ê3¡Ë¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¤¬91¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¦Í¥½¨¤Ê»Ø¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Ç6F¤Îµ÷Î¥¤Ç¤Ï½Å¾Þ4¾¡¤ò´Þ¤à¡Ú5¡¦1¡¦2¡¦1¡Û¤ÈÈ´·²¤Î¹¥À®ÀÓ¡£Í£°ìÇÏ·ô¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤¿22Ç¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¤â¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤È0ÉÃ2º¹¤Î5Ãå¡£¼ÂÎÏÅª¤Ë¤â°ÂÄê´¶¤ÎÌÌ¤Ç¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µþºåÇÕ¢ª¥ª¡¼¥·¥ã¥óS¤È¼Ç6F¤ÎG3¤òÏ¢¾¡Ãæ¤Î¡Ê5¡Ë¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¤¬»Ø¿ô2°Ì¡Ê85¡Ë¤Ç¡û¡£Á°Çä¤ê1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ê6¡Ë¥ë¥¬¥ë¤Ï»Ø¿ô¤¬¿¤Ó¤º¡Ê67¡ËÌµ°õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çã¤¤ÌÜ¤Ï¡ý¤«¤é¡û¢¥¡ù¤È¢¤3Æ¬¤ËÎ®¤¹6ÅÀ¤Ë¡¢¥¿¥ÆÌÜ¤ò¡û¢¥¤Î¤ß²¡¤µ¤¨¤ë·×7ÅÀ¡£
¡¡SIVA¡Ê¥·¥ô¥¡¡Ë¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤¬GAUSS¡Ê¥¬¥¦¥¹¡Ë¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¶¥ÇÏÍ½Â¬AI¡£PC¥¦¥§¥ÖÈÇ¤È¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥êÈÇ¤¬¤¢¤ê¡¢Ëè½µËö¤Ë¿·ÇÏ¡¦¾ã³²¤ò½ü¤¯Á´¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¤ò¸ø³«Ãæ¡£²áµî¤Î¥ì¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤«¤é»»½Ð¤¹¤ë»Ø¿ô¡Ê100ÅÀËþÅÀ¡Ë¤ò´ð¤ËÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£