ºå¿À¡¦Á°Àî¤¬¡ÈÅö³Î¡É¡Ö³«Ëëº¸Íã¡×Áè¤¤¤Ë½ª»ßÉäÂÇ¤ÄÆóÎÝÂÇ2ËÜ¡ª¡¡²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤â±¦Åê¼ê¤Ë¤Ï¡ÖÁ°Àî»È¤¦¤è¡×¡×
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡ºå¿À4¡Ý2¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2024Ç¯3·î23Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡¡Ö³«Ëëº¸Íã¡×Áè¤¤¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤Îºå¿À¡¦Á°Àî±¦µþ³°Ìî¼ê¡Ê20¡Ë¤¬23Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÆóÎÝÂÇ2ËÜ¤òÊü¤Á¡¢²÷¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ºòµ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼º¸Íã¼ê¤À¤Ã¤¿¥·¥§¥ë¥É¥ó¡¦¥Î¥¤¥¸¡¼³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¤ÎÂÇÎ¨¡¦172¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¡¦302¤È¹¥Ä´¤ò»ýÂ³¡£»î¹ç¸å¤Ë²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¡Ê66¡Ë¤Ï¡¢29Æü¤Îµð¿Í¤È¤Î³«ËëÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤ÎÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï3ÈÖ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Í¶¿ÂÐºö¤Ç³«Ëë3ÈÖ¤Î²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢´Å¤¤µå¤ò³Î¼Â¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¡£Á°Àî¤¬¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤ò¹³Ñ¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥Ü¡¼¥ë¤ËµÕ¤é¤ï¤º¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿Ä¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁá¤áÁá¤á¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ê°Õ¼±¤·¤¿¡Ë¡×
¡¡ÆóÎÝÂÇ2ËÜ¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆÀÅÀ¤ËÍí¤ó¤À¡£¤Þ¤º¤Ï½é²ó1»à°ìÎÝ¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤é¤Î7µåÌÜ¡¢¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¤Î³°³Ñ147¥¥íÄ¾µå¤òÃ¡¤¤¤¿ÂÇµå¤Ïº¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÎÝÁö¼Ô¡¦ÃæÌî¤òÄ¹¶îÀ¸´Ô¤µ¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë4²óÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2ÂÇÀÊ¡£¥«¥¦¥ó¥È1¡½2¤«¤é¤Î4µåÌÜ¡¢ºÆ¤Ó¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¤Î³°³Ñ´ó¤ê¤Î143¥¥íÄ¾µå¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¾·â¡£Íª¡¹¤ÈÆóÎÝ¤ØÅþÃ£¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¿¹²¼¡¢ËüÇÈ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤é¤ÈÊÂ¤Ó¡¢12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î5ËÜÌÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ë¡£»°¿Ê¸å¡¢»å¸¶¤ÎÃæµ¾Èô¤Ç2ÅÀÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹3Ï¢Àï¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤ßºå¿À¤Î¼çºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï¡¢3Ëü5244¿Í¤ÎÂçÆþ¤ê¡£¤³¤³¤Ç¤Î³èÌö¤¬·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤ËÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö±¦¡ÊÅê¼ê¡Ë¤ÏÁ°Àî¤ò»È¤¦¤è¡£ÂÇ¤Ä¤ó¤ä¤«¤é¡£º¸¤Ï¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢±¦¤Ê¤éÁ°Àî¡×¡£29Æü¤Î³«Ëë¡¦µð¿ÍÀï¤Ç¤ÎÁê¼êÀèÈ¯¤Ï±¦Åê¤²¤Î¸Í¶¿¡£³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤¬»ö¼Â¾å¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤Ç¹âÂ´3Ç¯ÌÜ°ÊÆâ¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¡¢16Ç¯¤Î²£ÅÄ¿µÂÀÏº¡Ê3Ç¯ÌÜ¡Ë°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤À¡£
¡¡»Ø´ø´±¤ÏÂÎÄ´ÌÌ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¶áËÜ¡¢Âç»³¡¢¿¹²¼¤ò·ç¾ì¤ò¤µ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¹¶·â¤Î¥µ¥¤¥ó¤ä·ÑÅê¡¢¼éÈ÷¸Ç¤á¤Ê¤É¸ø¼°Àï¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎºÓÇÛ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ç3ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿Á°Àî¤¬¡¢³«ËëÀï¤Ç¤â3ÈÖ¤ËºÂ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Î¥¤¥¸¡¼¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÀ©¤·¡¢º¸Íã¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤À20ºÐ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅö¤ÎËÜ¿Í¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë°ì¸À¤À¤±È¯¤·¤¿¡£ºòµ¨1·³¤Ç·×33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¯»×¤¤ÉÁ¤¯À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤éº£Ç¯¤Ï¡Ö°ì´î°ìÍ«¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ä¤ë¡×¤È·è°Õ¡£¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤«¤é¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤âÂÇ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤âÉ½¾ð¤Ë¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¡¢¹¥·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï¤¤ç¤¦24Æü¤¬ºÇ½ªÀï¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È½àÈ÷¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£É½¾ð¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Äù¤á¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£¡¡¡ÊÀÐºê¡¡¾ÍÊ¿¡Ë