ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¡¡Àä¹¥Ä´¡ª¥ª¡¼¥×¥óÀï3¹æ¡Ö´Ë¤¤µå¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤¤¤¤³ÑÅÙ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡ºå¿À4¡Ý2¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2024Ç¯3·î23Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï3¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£3¡½2¤Î6²óÌµ»à¡¢¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¤¬Åê¤¸¤¿131¥¥í¤Î¿¿¤óÃæ¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Ø¹ë²÷¤Ë±¿¤ó¤À¡£¡Ö´Ë¤¤µå¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤¤¤¤³ÑÅÙ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£Æ±¤¸µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºòÇ¯3·î7Æü¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤ÎWBC¶¯²½»î¹ç°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢4ÈÖ¤Ç¤Î°ìÈ¯¡£Á°Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï3°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢³«Ëë¤Þ¤Ç1½µ´Ö¤òÀÚ¤ëÃæ¡¢¸×¤ÎÂçË¤¤¬Àä¹¥Ä´¤À¡£