µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö£²·³¤Ç¤ÏÌµÁÐ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡×´üÂÔ¤Îº¸ÏÓ¤¬£³²ó£°Éõ¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í£±¡½£±³ÚÅ·¡Ê£²£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡º¸ÏÓ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡££¶²ó£²»à¡¢µð¿Í¡¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î£±£µ£°¥¥íÄ¾µå¤Ç³ÚÅ·¡¦°ËÆ£Íµ¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¾®¤µ¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ø¶î¤±Ìá¤Ã¤¿¡££´²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢£³¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ£´Ã¥»°¿¶¤ÎÎÏÅê¡£¡Ö»²²Ã¡×¤Î·Á¤ÇÅÐ¤Ã¤¿º£µ¨½é¤Î£±·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¡ÖÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¡¢£²·³¤Ç¤Ï£±£±ÅÐÈÄ¤Ç£·¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¥£·£µ¤È°µ´¬¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Êä¶¯¤ÇÅê¼êÁØ¤Ë¸ü¤ß¤òÁý¤·¤¿½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï£²·³¥¹¥¿¡¼¥È¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£²·³¤Ç¤ÏÌµÁÐ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡££±·³¤Ç¾ì¿ô¤òÆ§¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Â¿¾¯¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¹ç³ÊÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£ÀÖÀ±¡¢¾¾°æ¤é¤ËÂ³¤¯¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥ÕÍ×°÷¤È¤·¤Æ£±·³¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£°æ¾å¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤º¤Ã¤È£±·³¤ËÂÓÆ±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¢¡ËÙÆâ¹±É×£Ð£ï£é£î£ô¡¡°æ¾å¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤¤ì¤¤¤¹¤®¤ÆÉÝ¤µ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤â¡ÈÉÝ¤µ¡É¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¡£ÂÇ¼Ô¤â¡Ö»×¤¦¤è¤ê¤â¼ê¸µ¤Ç¥Ô¥å¥Ã¤ÈÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡££³¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ë¤ÏÄã¤á¤ËÅê¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¼±¤â¸«¤¨¤¿¡£´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤¬£±·³¥í¡¼¥Æ¤Ø¤Î¡ÈºÇ½ª»î¸³¡É¤È´¶¤¸¤Æ¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡£»î¹çÁ°¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤«¤é´é¤Ä¤¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤âÂ®¤¤¤·¡¢¥¥ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜÍè¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£¾ï¤Ë¡È´íµ¡´¶¡É¤ò»ý¤¿¤»¤ÆÅê¤²¤µ¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ëÅê¼ê¤À¤Ê¡£