¿å¸¶°ìÊ¿»á¡Ö»ÙÊ§¤¤¤¬¼¡¡¹¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡×Í§¿Í²ÈÂ²¤«¤é¤â¼Ú¶â¡¡ÂçÃ«¤Ë¤Ï¡Ö¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿»á¡Ê£³£¹¡Ë¤¬°ãË¡ÅÒÇî¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç²ò¸Û¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤ÇÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¤Î£Å£Ó£Ð£Î¤Ï£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿å¸¶»á¤Ø¤Î£¹£°Ê¬¤ÎÅÅÏÃ¼èºà¤ÎÃæ¿È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿å¸¶»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î°ãË¡ÅÒÇîÌäÂê¤Î¸µÄù¤á¤È¤µ¤ì¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤ÎÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÆî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¡ÊÅÒÇî¶È¼Ô¡Ë¤Î£Í¡¦¥Ü¥¦¥ä¡¼»á¤Ë¤Ï£²£±Ç¯¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤ËÅö»þ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î£Ä¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê¸½¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¡¢°ìÊ¿»á¤Î¥¨·³¤Ç¤ÎµëÎÁ¤ÏÌó£¸Ëü£µ£°£°£°¥É¥ë¡ÊÌó£±£²£·£µËü±ß¡Ë¡££²£²Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë£±£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤ò¼º¤¤¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤«¤é¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖæÆÊ¿¤Ë¤³¤Î¾õ¶·¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¸³èÈñ¤ò²Ô¤°¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£»ÙÊ§¤¤¤¬¼¡¡¹¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¡ÊÂçÃ«¡Ë¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ÏÈà¤Ë¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿å¸¶»á¤ÏÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ë¤Ï¡Ö¼Ú¶â¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤ËÁ÷¶â¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤À¤±¡£Èà¤Ï¤½¤ì¤¬°ãË¡¤«¤É¤¦¤«Ê¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¸å¤ËÂçÃ«¤Î¹ÊóÃ´Åö¤¬¡¢¤³¤ÎÀâÌÀ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£ÊÛ¸î»Î¤«¤é¤Ï¡ÖæÆÊ¿¤Ïµð³Û¤ÎÀàÅðÈï³²¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¿å¸¶»á¤â¡ÖÂçÃ«¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ä¼Ú¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸À¤òÅ±²ó¤·¤¿¡£
¡¡¿å¸¶»á¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÅÅÏÃ¼èºà¤ò¼õ¤±¡¢µõµ¶¤Î¾Ú¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É²óÅú¤òµñÈÝ¡£¡ÖæÆÊ¿¤Ë¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤¿¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£