´ßÅÄ¼óÁê¡¢°ÂÇÜÇÉ¸µ´´Éô£´»á¤ò¼«¤éÄ°¼è¤Ø¡Ä½èÊ¬¤Ë¸þ¤±ÉÔÀµ´ÔÎ®¤Î¼ÂÂÖ¤òÄ¾ÀÜ¤¿¤À¤¹ÁÀ¤¤
¡¡´ßÅÄ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Ï¼«Ì±ÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢¡ÖÁªµó¤Ë¤ª¤±¤ëÈó¸øÇ§¡×°Ê¾å¤Î½Å¤¤½èÊ¬¤ò²Ê¤¹Êý¸þ¤Î°ÂÇÜÇÉ¸µ´´Éô£´»á¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¤éÄ°¼è¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡£²£¶Æü¤Ë¤âÄ°¼è¤ò»Ï¤á¡¢£´·îÂè£±½µ¤Ë£´»á¤ò´Þ¤à´Ø·¸¼Ô¤Î½èÊ¬¤ò·è¤á¤ëÊý¸þ¤À¡£
¡¡Ê£¿ô¤Î¼«Ì±´´Éô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ä°¼è¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢±öÃ«Î©¡¢²¼Â¼ÇîÊ¸¡¦Î¾¸µÊ¸Éô²Ê³ØÁê¡¢À¾Â¼¹¯Ì¡¦Á°·ÐºÑ»º¶ÈÁê¡¢À¤¹Ì¹°À®¡¦Á°»²±¡´´»öÄ¹¡£¼óÁê¤¬Ä°¼è¤ËÎ×¤à¤Î¤Ï¡¢½èÊ¬¤Ë¸þ¤±¡¢Æ±ÇÉ¤Ç¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÉÈ¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¼ýÆþ¤ÎÉÔÀµ´ÔÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ä¸µ´´Éô¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÄ¾ÀÜ¤¿¤À¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ä°¼è¤Ë¤Ï¡¢ÌÐÌÚ´´»öÄ¹¤ä¿¹»³ÁíÌ³²ñÄ¹¤é¤¬Æ±ÀÊ¤¹¤ë¡£Ä°¼è¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÅÞ¤ÏÅÞµª°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¡¢½èÊ¬¤òÀµ¼°¤Ë·èÄê¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¼óÁê¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢½èÊ¬¤ÎÍýÍ³¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡ÌÐÌÚ»á¤Ï£²£³Æü¡¢Ë¬ÌäÀè¤ÎÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ç°ÂÇÜÇÉ¸µ´´Éô¤Ø¤ÎÄ°¼è¤Ë´Ø¤·¡¢¡Ö¤Þ¤À»ö¼Â´Ø·¸¤Î¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£³ÎÇ§¤¹¤ëÅØÎÏ¤Ï¤µ¤é¤ËÉ¬Í×¤À¡£ÁáµÞ¤ËÀ¯¼£ÀÕÇ¤¤Î¤¢¤êÊý¡¢¤±¤¸¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¼¹¹ÔÉô¤Ï£²·î¡¢£´»á¤ò´Þ¤á¡¢À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËÉÔµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿½êÂ°µÄ°÷£¸£²¿Í¤é¤ËÂÐ¤·¡¢¿¹»³»á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÂÖÀª¤ÇÊÛ¸î»Î¤òÆ±ÀÊ¤µ¤»¤ÆÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î£´»á¤Ø¤ÎÄ°¼è¤Ç¤Ï¡¢£²£°£²£²Ç¯£¸·î¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î»àµî¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¨µÄ¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£´»á¤¬½°»²¤ÎÀ¯¼£ÎÑÍý¿³ºº²ñ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÀâÌÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ³ÎÇ§¤·¡¢¼«¿È¤ÎÀ¯¼£ÀÕÇ¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤Ê¤É¤ò¿Ò¤Í¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°ÂÇÜÇÉ¤ÎÉÔÀµ´ÔÎ®¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ÂÇÜ»á¤¬£²£²Ç¯£´·î¡¢Åö»þ²ñÄ¹ÂåÍý¤Î±öÃ«¡¢²¼Â¼Î¾»á¡¢»öÌ³ÁíÄ¹¤ÎÀ¾Â¼»á¡¢»²±¡°ÂÇÜÇÉ²ñÄ¹¤ÎÀ¤¹Ì»á¤Ë¼è¤ê¤ä¤á¤òÌ¿¤¸¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢£··î¤Ë°ÂÇÜ»á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢£¸·î¤Ë£´»á¤é¤¬ÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¸å¤â´ÔÎ®¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤¿¡£¼«Ì±¼¹¹ÔÉô¤Ï¡¢´ÔÎ®¤Î¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿£´»á¤ÎÀ¯¼£Åª¡¢Æ»µÁÅªÀÕÇ¤¤Ï½Å¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£´»á¤Î½èÊ¬¤Ï¡ÖÁªµó¤Ë¤ª¤±¤ëÈó¸øÇ§¡×¤«¡¢¤µ¤é¤Ë½Å¤¤¡ÖÅÞ°÷»ñ³Ê¤ÎÄä»ß¡×¤ò¼´¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£