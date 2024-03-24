¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡×Ê¿²È¤ÎÍî¿Í¤¬¡¦¡¦¡¦¡ªÀèÁÄ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÆüËÜ²È²°¤È¤Ï¡ª¡©
²¬»³¸©¤Î»³±ü¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤È½ê±ï¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤È¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎºÆ²ñ¡¢¤½¤·¤Æ»³±ü¤ÎÆüËÜ²È²°¤ÇÊë¤é¤¹É×ÉØ¤Î¶¿ÅÚ°¦¤À¤Ã¤¿¡Ä¡ª
17Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡×¤Ï¡¢²¬»³¸©¤Î¤Û¤ÜÃæ±ûÉô¤Î»³¤ÎÃæ¡¢¿¹¤ò¤¯¤êÈ´¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉßÃÏ¤ÇÈ¯¸«¡ª¡¡Âç¤¤ÊÇò¤¤²°º¬¤Î·úÊª¤È¹õ¤¤²°º¬¤Î·úÊª¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¥²¥¹¥È¤ÎÂìÂôº»¿¥¤Ï¡ÖÇò¤¤²°º¬¤Î·úÊª¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤«¤Îºî¶È¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÂç¤¤Ê·úÊª¤Î¤Û¤¦¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢ÈÓË¤Þ¤ê¤¨¤Ï¡Ö½É¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Âç²ÈÂ²¤Ç·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¹´Û¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁÛÁü¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¼þ°Ï¤ò»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Àî±è¤¤¤ÎÆ»¤ò¹Ô¤¯ÁÜº÷Ââ¡£»³¿¼¤¤Æ»¤ÎÀè¤Ë¾®¤µ¤Ê½¸Íî¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ö¤ª¡ª¡È¥Ý¥Ä¥ó¤È¡É¤ä¤í¡ª¡¡¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡ª¡×¤Èµ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃËÀ¤Ë±ÒÀ±¼Ì¿¿¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤À¤¬¡¢´û¤Ë¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤¤Ê¤ê»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢ÊÌ¤Î»³±ü¤Î½¸Íî¤ÎÀè¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¡ª©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢6¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿Àè¤Î½¸Íî¤Ë¾ðÊóÄÌ¤Î¼ç¿Í¤¬¤¤¤ë¾¦Å¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤±¤Ð¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÁÜº÷Ââ¤Ï¡¢°ìÏ©¤½¤Î¾¦Å¹¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤¿78ºÐ¤ÎÅ¹¼ç¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤Ê¤ó¤È6Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÊÌ¤Î¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤ÎÁÜº÷ÅÓÃæ¡Ê2018Ç¯5·î27ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡ª¡¡¤·¤«¤â°ÊÁ°°ÆÆâ¤ò¤·¤¿¥Ý¥Ä¥ó¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î¼«¼£²ñÄ¹¤Î²È¤¬¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É½¸Íî¤Î½¸¤Þ¤ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤Î¤³¤È¡ª¡¡
¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¼«¼£²ñÄ¹¤µ¤ó(73)¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë»³¤òÆó¤Ä¤Û¤É±Û¤¨¤¿Àè¤Ë²È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡ª¡¡ÁÜº÷Ââ¤Ï¼«¼£²ñÄ¹¤µ¤ó¤Îµ¢Âð¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²È¤Þ¤ÇÆ±¹Ô¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿Àè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Î©ÇÉ¤ÊÆüËÜ²È²°¤À¤Ã¤¿¡£70Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤Ç¤Ï7¸®¤¢¤ë½¸Íî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¼«¼£²ñÄ¹¤µ¤óÉ×ÉØ¤À¤±¤¬¤³¤ÎÃÏ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ê¿²È¤ÎÍî¿Í¤¬ÀèÁÄ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤à¼«¼£²ñÄ¹¤µ¤ó¡£¤´Î¾¿Æ¤«¤é¤³¤Î»³¾å¤ÎÅÚÃÏ¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢É×ÉØÆó¿Í¤À¤±¤Î¿åÆþ¤é¤º¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÀèÁÄ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤®¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¸Î¶¿¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶»¤ËÊú¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÈÓË¤¬¡Ö»ä¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸Î¶¿¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Ç¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡×¤Ï¡¢Ëè½µÆüÍË¤´¤´7»þ58Ê¬¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¡£TVer¤Ç¤âÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£