¹ÄÂ²¿ô¤Î¸º¾¯¡¡Â¿ÍÍ¤Ê¸øÌ³¤òÃ´¤¦ºö¹Í¤¨¤è
¡¡¹ÄÂ²¿ô¤Î¸º¾¯¤Ï¡¢¹Ä¼¼À©ÅÙ¤ÎÂ¸Â³¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÌäÂê¤À¡£
¡¡ÎáÏÂ¤â£¶Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ¤ÈÍ¿ÌîÅÞ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤òÊüÃÖ¤»¤º¡¢·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Ù¤»þ´ü¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Ö°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëº©ÃÌ²ñ¡×¤¬£´¤«·î¤Ö¤ê¤Ë²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¹ÄÂ²³ÎÊÝ¤Î¶ñÂÎºö¤È¤·¤Æ¡¢¹ÄÂ²½÷»Ò¤¬·ëº§¸å¤â¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡¢¤È¤Î°Õ¸«¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Ï¡¢¹ÄÂ²½÷»Ò¤¬·ëº§¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÎ¥¤ì¤ë¡¢¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹Ä¼¼¤Ï¸½ºß¡¢Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ò´Þ¤á¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¡¢¾å¹Ä¹¡¤µ¤Þ¡¢Â¾¤Î¹ÄÂ²Êý¤Î·×£±£·¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÌ¤º§¤Î¹ÄÂ²½÷»Ò¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷°¦»Ò¤µ¤Þ¤ä½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷²Â»Ò¤µ¤Þ¤é£µ¿Í¤Ë¾å¤ë¡£
¡¡¹ÄÂ²½÷»Ò¤Ï¡¢²Î²ñ»Ï¤ä¹ñÌ±¤Î¹¬¤»¤òµ§¤ëº×ã«¡Ê¤µ¤¤¤·¡Ë¤Ê¤ÉµÜÃæ¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°Ë¬Ìä¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñºÝ¸òÎ®¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃÄÂÎ¤ÎÌ¾ÍÀÁíºÛ¤Ê¤É¤ÎÎ©¾ì¤Ç¶¥µ»¤ÎÉáµÚ¤Ë¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ÄÂ²½÷»Ò¤ÎÎ¥Ã¦¤¬Â³¤±¤Ð¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸øÌ³¤Î·ÑÂ³¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£º§°ù¸å¤â¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÊÝ»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸¡Æ¤¤ËÃÍ¤·¤è¤¦¡£
¡¡Ì±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÆâ³Õ¤Ï£²£°£±£²Ç¯¡¢¹ÄÂ²½÷»Ò¤¬·ëº§¸å¤â¹Ä¼¼¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡Ö½÷ÀµÜ²È¡×¤ÎÁÏÀß¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£Ì±¼çÅÞ¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤àÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤â¸½ºß¡¢½÷ÀµÜ²È¤ÎÁÏÀß¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢½÷ÀµÜ²È¤ÎÁÏÀß¤Ë¿µ½Å¤À¡£½÷ÀµÜ²È¤Ë»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ¸¢¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤Ã¤¿µÄÏÀ¤¬À¸¤¸¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤ÏÉãÊý¤¬Å·¹Ä¤Î·ì¤ò°ú¤¯¡ÖÃË·ÏÃË»Ò¡×¤Ë¸Â¤ë¡¢¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬ÍÉ¤é¤®¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢¤È¤Î·üÇ°¤«¤é¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢½÷ÀµÜ²È¤òÇ§¤á¤º¤Ë¹ÄÂ²½÷»Ò¤Ë¹Ä¼¼¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê°Æ¤ò¼¨¤¹ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤¬£²£±Ç¯¡¢Àï¸å¤Ë¹Ä¼¼¤òÎ¥¤ì¤¿µìµÜ²È¤Î»ÒÂ¹¤ò¡¢º£¤Î¹ÄÂ²¤ÎÍÜ»Ò¤È¤¹¤ë°Æ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¯Ì±´Ö¿Í¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿µìµÜ²È¤Î»ÒÂ¹¤¬¡¢ÅâÆÍ¤Ë¹Ä¼¼¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤ÏÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëºî¶È¤âÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹Ä¼¼¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤â½Å¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Å·¹ÄÊÅ²¼¤Î¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃËÍª¿Î¤µ¤Þ¤¬¹Ä°Ì·Ñ¾µ¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¡¢Í¿ÌîÅÞ¤È¤â¸¡Æ¤¤òµÞ¤°µ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¾ÝÄ§Å·¹ÄÀ©¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢º£¤«¤é¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£