Î¾ÊÅ²¼¡¢£¶·î²¼½Ü¤Ë±Ñ¹ñ¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¡Ä¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¾·ÂÔ¤Ç¹ñÉÐ¤È¤·¤Æ¹Ô»ö¤Ë¤´½ÐÀÊ
¡¡Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬£¶·î²¼½Ü¡¢Ìó£±½µ´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç±Ñ¹ñ¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤µ¤ì¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Î¾·ÂÔ¤Ç¹ñÉÐ¤È¤·¤Æ´¿·Þ¹Ô»ö¤ËÎ×¤à¤Û¤«¡¢Î¾ÊÅ²¼¤¬·ëº§Á°¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÎ±³Ø¤µ¤ì¤¿¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ø¤ÎºÆË¬¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎË¬±Ñ¤Ï¡¢ÎáÏÂ½é¤Î³°¹ñË¬Ìä¤È¤·¤Æ£²£°£²£°Ç¯½Õ¤Ë·×²è¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ç±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·Ð²á¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤éÆü±ÑÎ¾À¯ÉÜ¤Î´Ö¤Ç½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£¶·î£²£²Æü¤ËÆüËÜ¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ¥í¥ó¥É¥óÆþ¤ê¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥àµÜÅÂ¤Ç¤Î´¿·Þ¹Ô»ö¤äÈÕ»Á²ñ¡Ê¤Ð¤ó¤µ¤ó¤«¤¤¡Ë¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Ê¥¯¼óÁêÉ×ºÊ¤È¤ÎÃë¿©²ñ¡¢»ÔÄ¹¼çºÅ¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ê¤É¤ËÎ×¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¸ø¼°¹Ô»ö¤ÎÁ°¸å¤Ë¤Ï¡¢Æü±ÑÎ¾¹ñ¤Î¿ÆÁ±¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤È¤Îº©ÃÌ¤ä¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬£±£¹£¸£³Ç¯¤«¤é£²Ç¯´Ö¤ÎÎ±³ØÃæ¤Ë¸¦µæ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥à¥ºÀî¤Î¿å±¿¤Ë´Ø¤¹¤ë»ÜÀß¤Î»ë»¡¤Ê¤É¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÚºß¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤ë¡£ÊÅ²¼¤È¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì³Ø¤ó¤À¥Þ¡¼¥È¥ó¹»¤È¥Ù¥ê¥ª¡¼¥ë¹»¤òºÆË¬¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤ò½ä¤é¤ì¤ë°Æ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±Ñ¹ñ¤ò¤¿¤Á¡¢£²£¹Æü¤Ëµ¢¹ñ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Î¾ÊÅ²¼¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±¤ÎÎ¹¤ÏºòÇ¯£¶·î¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Ë¬Ìä¤ËÂ³¤¡¢Â¨°Ì¸å£²ÅÙÌÜ¡£Ë¬±Ñ¤Ï¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Î»àµî¤ò¼õ¤±¤ÆÁòµ·¤Ë»²Îó¤µ¤ì¤¿£²£°£²£²Ç¯£¹·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£