¡Ú½Õ¾ì½ê¡Û°Î¶È£Ö²¦¼ê¡¦ÂºÉÙ»Î¤¬½Ð¾ì²ÄÈÝ¤Çàµæ¶Ë¤ÎÁªÂòá È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Öº£¸å¤ÎÁêËÐ¿ÍÀ¸¤â¤¢¤ë¡×
àµæ¶Ë¤ÎÁªÂòá¤À¡£ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê¡ÊÂçºåÉÜÎ©ÂÎ°é²ñ´Û¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢Àé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Ï¿·ÆþËë¤ÎÂºÉÙ»Î¡Ê£²£´¡á°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤¬£±£²¾¡£²ÇÔ¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢£±£´ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¾×·âÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ëËëÆâÄ«Çµ»³¡Ê£³£°¡á¹âº½¡Ë¤È¤Î¼èÁÈ¤Ç¡¢±¦Â¤òÉé½ý¡£µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÂºÉÙ»Î¤Î½Ð¾ì¤Î²ÄÈÝ¤À¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤Ï¡Ö·Ú½ý¤òµ§¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡£¼¡¤Î¾ì½ê¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ï¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¡£º£¸å¤ÎÁêËÐ¿ÍÀ¸¤â¤¢¤ë¡£¡ÊÉé½ý¤¬¡Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¤«¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ»Õ¾¢¡Ê°ËÀª¥öÉÍ¿ÆÊý¡Ë¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£·Ú½ý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢Éé½ý¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏµÙ¾ì¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡½Õ¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢º£¤«¤é£·Ç¯Á°¤Î£²£°£±£·Ç¯¤Ë·àÅª¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿·²£¹Ë¤Îµ©Àª¤ÎÎ¤¡Ê¸½Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ë¤¬Á´¾¡¤Ç·Þ¤¨¤¿£±£³ÆüÌÜ¤Î²£¹ËÆüÇÏÉÙ»ÎÀï¤Çº¸¾åÏÓ¤Èº¸Âç¶»¶Ú¤òÉé½ý¡£º¸ÏÓ¤ò»°³Ñ¶Ò¤Ç¤Ä¤ë½èÃÖ¤ò¼õ¤±¡¢ÉÂ±¡¤ØµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢µ©Àª¤ÎÎ¤¤ÏÍâÆü¤â¶¯¹Ô½Ð¾ì¡£Àé½©³Ú¤ÇµÕÅ¾Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÂçÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£¤¿¤À¡¢¶¯¹Ô½Ð¾ì¤ÎÂå½þ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤À¤Ã¤¿º¸¤ª¤Ã¤Ä¤±¤Ï°ÒÎÏ¤òÁÓ¼º¡£¤½¤Î¸å¤ÏµÙ¾ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ£±£¹Ç¯½é¾ì½ê¤Ç°úÂà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂºÉÙ»Î¤ÏÀé½©³Ú¤ÎËÜ³ä¤ÇËëÆâ¹ë¥Î»³¡ÊÉð·¨¡Ë¤Ë¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡¤¬·èÄê¡£Éé¤±¤Æ¤â¡¢£±º¹¤ÇÄÉ¤¦ËëÆâÂç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬Âç´ØË¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£ÂºÉÙ»Î¤¬Éé¤±¡¢Âç¤ÎÎ¤¤¬¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡·èÄêÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µÙ¾ì¤·¤Æ¤âÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á´¤Æ¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤Î·ë²Ì¼¡Âè¡£¶¯¹Ô½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð¼«ÎÏ¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ëÈ¾ÌÌ¡¢ËÜ³ä¤ä·èÄêÀï¤Ç¸Î¾ã¤ò°²½¤µ¤»¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£
¡¡¿·ÆþËë¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð£±£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£