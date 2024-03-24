ÂºÉÙ»Î¡¡»Ë¾å½é¡ÖÀé½©³ÚÉÔÀïÇÔV¡×¤Î²ÄÇ½À¡¡Âç¤ÎÎ¤¤ÏËÜ³ä¡õ·èÄêÀï¤ÇÏ¢¾¡¤¬¾ò·ï
¡¡¡þÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê14ÆüÌÜ¡Ê2024Ç¯3·î23Æü¡¡¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë
¡¡ÂºÉÙ»Î¤¬ËÜ³ä¤Ç¹ë¥Î»³¤Ë¾¡¤Æ¤ÐÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Ç½éV¡£¼èÁÈ¤ÇÇÔ¤ì¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉÔÀïÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂç¤ÎÎ¤¤¬Ë¾ºÎ¶¤ËÇÔ¤ì¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡1¾ì½ê15ÆüÀ©¤¬ÄêÃå¤·¤¿49Ç¯²Æ¾ì½ê°Ê¹ß¡¢µÙ¾ì¤·¤¿ÎÏ»Î¤ÎÍ¥¾¡¤Ï73Ç¯¶å½£¾ì½ê¤Î²£¹Ë¡¦ÎØÅç¡¢89Ç¯½Õ¾ì½ê¤Î²£¹Ë¡¦ÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤È¤â¤ËµÙ¾ì¤Ï·èÄê¸å¡£Àé½©³Ú¤¬ÉÔÀïÇÔ¤ÇÍ¥¾¡·èÄê¤È¤Ê¤ì¤Ð»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤ÏËÜ³ä¡¢·èÄêÀï¤ÇÏ¢¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¡£¤¿¤À¤·¡¢ÂºÉÙ»Î¤¬Àé½©³Ú¤ÎÅÚÉ¶¤ËÎ©¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ë¾ºÎ¶¤òÇË¤ì¤Ð·èÄêÀï¤¬ÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤ê½éÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÁêËÐ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤ÈÂç¶ä°É¤¬·ë¤¨¤Ê¤¤ÎÏ»Î¤ÎÍ¥¾¡¤ÏÁ°Îã¤¬¤Ê¤¯¡¢·èÄêÀïÉÔÀï¾¡Í¥¾¡¤â»Ë¾å½é¡£µÏ¿¤º¤¯¤á¤Î»òÇÕ¤È¤Ê¤ë¡£