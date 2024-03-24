¿·²ñÄ¹¥Ä¥ÍÍÍ¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¡×¡¡Àï¸åºÇÇ¯¾¯47ºÐ¤ÇÆüËÜ¶¨²ñ²ñÄ¹Àµ¼°½¢Ç¤
¡¡ÆüËÜ¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï23Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÉ¾µÄ°÷²ñ¤ÈÍý»ö²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¿·Íý»ö15¿Í¤Ë¤è¤ë¸ßÁª¤ÇÀìÌ³Íý»ö¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿µÜËÜ¹±Ì÷»á¡Ê47¡Ë¤¬Âè15Âå²ñÄ¹¤ËÀµ¼°½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡Ç¤´ü¤Ï2Ç¯¡£¸µWÇÕÀï»Î¤Ç¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼½é¤È¤Ê¤ëÀï¸åºÇÇ¯¾¯¤Î¿·²ñÄ¹¤Ï¡Ö40Âå¸åÈ¾¤Î·Ð±Ä¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î¿§¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¡¢¿ÔÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È½ê¿®É½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌó¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¤ÇÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£¼«¿È¤¬½Ð¾ì¤·¤¿02Ç¯WÇÕÆü´ÚÂç²ñ¤Ç´¶¤¸¤¿¶¯¤¤»×¤¤¤ò¼´¤Ë¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¶¯¤¤ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢Áª¼ê¤È»ØÆ³¼Ô¤Î°éÀ®¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¸À¡£Á°ÂÎÀ©¤Ë°ú¤Â³¤31Ç¯¤Î½÷»ÒWÇÕ¾·Ã×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Û¤«¡¢JFA¤¬05Ç¯¤Ë·Ç¤²¤¿50Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÃË»ÒWÇÕ¾·Ã×¤ÈÍ¥¾¡¤Î¼Â¸½¤Ø¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÉÛÀÐ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¢ãÅÄÅèÁ°²ñÄ¹¤ÏÌ¾ÍÀ²ñÄ¹½¢Ç¤¢ä4´ü8Ç¯¤ÎÇ¤´ü¤ò½ª¤¨¤¿ÅÄÅè¹¬»°Á°²ñÄ¹¡Ê66¡Ë¤Ï¡¢Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£ºßÇ¤Ãæ¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢»ñ¶âÇ±½Ð¤ØµìJFA¥Ï¥¦¥¹ÇäµÑ¤Ê¤ÉÆñ¤·¤¤¤«¤¸¼è¤ê¤òÃ´¤Ã¤¿¡£µÜËÜ¿·²ñÄ¹¤Ë¤Ï¡Ö±¡À¯¤òÉß¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£º£¸å¤ÏÇ¤´ü¤¬»Ä¤ëFIFAÍý»ö¤äÅì¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ²ñÄ¹¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡¢Éé½ý¤·¤Æ¤¤¤ë±¦É¨¤Î¼ê½Ñ¤â´Þ¤á¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£