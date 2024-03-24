¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦Á°ÅÄ·òÂÀ¡¡5ÅÙÌÜ¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀïÅÐÈÄ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î10°ÂÂÇ6¼ºÅÀ
¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ì¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£Áê¼êÀèÈ¯¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê32¡Ë¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3²ó2/3¤òÅê¤²10°ÂÂÇ6¼ºÅÀ¤ÈÉÔËÜ°Õ¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¹¶¤á¤é¤ì¡¢½é²ó¤ÏÀèÆ¬¤«¤é3Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É4°ÂÂÇ¤Ç2¼ºÅÀ¡£2²ó¤Ë¤â2»à¤«¤éÆ±¤¸1ÈÖÂÇ¼Ô¤«¤é3ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë3Ï¢ÂÇ¤òµö¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£3²ó¤â2»àÆóÎÝ¤«¤éº¸Ãæ´ÖÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤µ¤ì¤¿¡£4²ó¤Ë¤ÏÌµ»à¤«¤éÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ËËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤Æ2¼ºÅÀ¡£4²ó¤«¤éºÆÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢2»à¤«¤é»àµå¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇºÆ¤Ó¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£6»°¿¶¤³¤½Ã¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÍè¤ÎÅêµå¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¤³¤ì¤Ç5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ÄÌ»»¤Ç20°ÂÂÇ11¼ºÅÀ¡¢24»°¿¶¤ÎËÉ¸æÎ¨5¡¦82¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Á°ÅÄ¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤Ï¡¢³«Ëë2ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë30Æü¡ÊÆ±31Æü¸áÁ°3»þ10Ê¬³«»ÏÍ½Äê¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÏºÙ¤«¤¤À©µå¤òÄ´À°¤·¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ö·³ÀèÈ¯¤ÎµÆÃÓ¤â¡¢3²ó1/3¤Ç8¼ºÅÀ¤ÎÂçÍðÄ´¡£ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ï¤È¤â¤ËÉÔËÜ°Õ¤ÊÅêµå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡