¤³¤ê¤ã¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¤¥Ã¡ª¡ª¡ÚLEPSIM¡Û¡È¿Íµ¤¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡É¤Î¡Ö½Õ¤Î¥Ç¥Ë¥à¥³ー¥Ç¡×¤¬ºÇ¹â♡
Åù¿ÈÂç¤ò¥ー¥×¤·¤Ä¤Ä¡¢°ìÊâ¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ÚLEPSIM¡Ê¥ì¥×¥·¥£¥à¡Ë¡Û¤Î¿Íµ¤¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¦¥Î¤µ¤ó¤ËÂçÃíÌÜ¡£ÆÃ¤Ë°ú¤Â³¤¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥³ー¥Ç¡×¤¬¡¢»×¤ï¤º¥Þ¥Í¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¥«¥®¤ä¡¢Ãå¤³¤Ê¤·½Ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥Ë¥à¤Ë¥Ô¥ó¥¯T¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡ª
¿Í¤Èº¹¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¥±¥ß¥«¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬¸ÄÀÅª¤Ê¥Ó¥¹¥Á¥§ & ¥¹¥«ー¥È¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ç¤¹¡£¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬º£¤Ã¤Ý¤¯¡¢¼ê»ý¤Á¥È¥Ã¥×¥¹¤ò°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥Ô¥ó¥¯T¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ª¥·¥ã¥ì´¶ÅÙ¤â¥¢¥Ã¥×¡£»×¤ï¤ºÌÜ¤ò¼æ¤¯¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡ª
¥¸ー¥ó¥º ¡ß ¥í¥´¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ë¥Ã¥È¥¹¥«ー¥È¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤ò¥×¥é¥¹
¥±¥ß¥«¥ë¥Ö¥ëー¤Î¥Õ¥ì¥¢¥¸ー¥ó¥º¤Ë¥í¥´¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢Ä¹¤¤¥Õ¥ê¥ó¥¸¤ÈÆ©¤±´¶¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥¹¥«ー¥È¤Ç½÷À¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õ¥ê¥ó¥¸¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥ï¥ó¥Äー¥³ー¥Ç¤Ë¥ê¥º¥à´¶¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦Ãå¤³¤Ê¤·¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ç¥ì¥Ç¥£¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤µ¤¸²Ã¸º¤¬´Î¡£
¥á¥ó¥º¤Ã¤Ý¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä ¡ß ¥Õ¥ê¥ó¥¸¥¹¥«ー¥È¤Ç¥Æ¥¤¥¹¥ÈMIX¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç
¥ëー¥º´¶¤¢¤ë¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢±©¿¥¤Ã¤¿¤ê¤½¤Î¤Þ¤ÞÃå¤¿¤ê¤ÈÃå²ó¤·¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë1Ãå¡£²Ã¹©´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤³¤Ê¤ì´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢½Õ¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ëÅÙ¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¥ì¥Ç¥£¤Ê¥Õ¥ê¥ó¥¸¥¹¥«ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»½÷¤Ã¤Ý¤¯»Å¾å¤²¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¡£¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¼È¾Ê¬³°¤·¤Æ¤ª¤¯¾®¥ï¥¶¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ïº£¤É¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¾®Êª¤Ç¥âー¥É¤Ã¤Ý¤¯»Å¾å¤²¤ë
¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢µÓ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¥Õ¥ì¥¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤Ï¤¯¤À¤±¤Çº£¤Ã¤Ý¤µ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò²Ã¤¨¤¿¤é¡¢¤Ü¤ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¹õ¾®Êª¤Ç°ú¤Äù¤á¤ë¤Î¤¬¥«¥®¡£¥Ü¥ê¥åー¥à¥½ー¥ë¥µ¥Ü¤ä¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ð¥Ã¥°¤Î½Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Âç¿Í¥âー¥É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï.st½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Sara.K