¿¹¼·ºÚ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×Æ°Êª¤ÎÆù¿©¤Ù¤¿¡¢º´Æ£·ò¡Ö¿©¤Ù¤¿¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×
½÷Í¥¤Î¿¹¼·ºÚ¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬¡¢3·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¤É¤è¤¦¤Ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ°Êª¤ÎÆù¤ò¿©¤Ù¤¿ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ö»Í·î¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÈà½÷¤Ï¡×¤ÎÀëÅÁ¤Î¤¿¤á¡¢º´Æ£·ò¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤È¶¦¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¿¹¡£±Ç²è¤Î»£±Æ¤ÇÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ò½ä¤Ã¤¿¿¹¤Ï¡¢Ãæ¤Ç¤â¥¦¥æ¥Ë±ö¸Ð¤Î¤¢¤ë¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤È¤«¡¢½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¿¹¤Ï¡Ö¥ê¥ã¥Þ¤Î¤ªÆù¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£¥ê¥ã¥Þ¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¥¢¥ë¥Ñ¥«¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÌÓ¤¬¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¤Û¤ó¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢º´Æ£¤«¤é¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°ì¸ý¤À¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤¿¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¿¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥ã¥Þ¤ÎÆù¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È½Ã½¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ô¥¶¤È¤«¤Ç¤â¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ç¤Î¿©»ö»ö¾ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¿¹¤Ë¡¢º´Æ£¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Î¥È¡¼¥¯¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¸À¤¦¡£¡Ø¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
±Ç²è¡Ö»Í·î¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÈà½÷¤Ï¡×¤ÎÀëÅÁ¤Î¤¿¤á¡¢º´Æ£·ò¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤È¶¦¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¿¹¡£±Ç²è¤Î»£±Æ¤ÇÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ò½ä¤Ã¤¿¿¹¤Ï¡¢Ãæ¤Ç¤â¥¦¥æ¥Ë±ö¸Ð¤Î¤¢¤ë¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤È¤«¡¢½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¿¹¤Ï¡Ö¥ê¥ã¥Þ¤Î¤ªÆù¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£¥ê¥ã¥Þ¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¥¢¥ë¥Ñ¥«¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÌÓ¤¬¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¤Û¤ó¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢º´Æ£¤«¤é¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°ì¸ý¤À¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤¿¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¿¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥ã¥Þ¤ÎÆù¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È½Ã½¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ô¥¶¤È¤«¤Ç¤â¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ç¤Î¿©»ö»ö¾ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¿¹¤Ë¡¢º´Æ£¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Î¥È¡¼¥¯¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¸À¤¦¡£¡Ø¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£