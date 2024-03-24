¤½¡¢ÁèÃ¥Àï¤ÎÍ½´¶ーーー¥Ã¡ª¡ª¡ÚGUÃÍ²¼¤²¡ÛÂç´¶¼Õ1990±ß♡¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥ó¥¹¥«¡×
¥×¥Á¥×¥é¤ÇºÇ½Ü¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£º£²ó¤Ï¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥ó¥¹¥«¡×¤¬¡¢Áá¤¯¤â¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Ä¤±ÁáÂ®¥ê¥µー¥Á¡£¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë´¶¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢A¥é¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¾åÉÊ¤µ¤â³ÎÊÝ¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¤³¤ì¤¬\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢Çã¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡£ÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶Âç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Àºß¸Ë¤¬¤¢¤ëº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
ºÇ½Ü¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¤Þ¤ê¡ª¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥ó¥Ñー¥É¥ì¥¹¡×
º£²ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë±½¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ï¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥ó¥Ñー¥É¥ì¥¹¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¤³¤Î½Õ¤â¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À·ÑÂ³Ãæ¡£¡Ö¤Ç¤â¥¸¥ã¥ó¥¹¥«¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¡©¡×¤½¤ó¤ÊÂç¿Í½÷À¤â¤´°Â¿´¤ò¡£¿¼¤á¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¤È¾åÉÊ¤Ë¹¤¬¤ëA¥é¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¤Ë¥ì¥Ç¥£¤Ê°õ¾Ý¤â±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
Èþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç½÷¤Ã¤Ý¥àー¥É¤ò¹¹¿·
Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬³ð¤¤¤½¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤âÌ¥ÎÏ¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¹â¤á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥·ー¥à¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤¨¤Ë¹×¸¥¡£¥¦¥¨¥¹¥È¥·¥§¥¤¥×¡¢¿þ¤Ë¤à¤±¤Æ¹¤¬¤ëA¥é¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢½÷À¤é¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤â±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
¥¤¥í¥ÁÇã¤¤¤â¤¢¤ê¡ª Áª¤Ù¤ë3¿§Å¸³«
¥«¥éー¤Ï¥Àー¥¯¥°¥ìー¡¢¥Ö¥ëー¡¢¥Í¥¤¥Óー¤Î3¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤É¤Î¥«¥éー¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤Ê¤é¥¤¥í¥ÁÇã¤¤¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤«¤â¡ª ¤³¤Á¤é¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Àー¥¯¥°¥ìー¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥³ー¥Ç¡£¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×¥¹ ¡ß ¥Ñー¥ëÄ´¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ÈÁêÀ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤·¤¢¤²¤Æ¡£
¥·ー¥º¥ó¥ì¥¹¤ÇÃå²ó¤»¤ë
Ãæ¤Î¥¤¥ó¥Êー¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¤ËÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¡£¤Þ¤À´¨¤¤Æü¤Ë¤Ï¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¡¢½Õ¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¹¤ä¥í¥óT¡¢²Æ¤Ë¤ÏÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥¤¥äー¥É¥³ー¥Ç¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£¤³¤Á¤é¤Î¤è¤¦¤Ë¥¸¥ã¥ó¥¹¥«¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥é¥Ã¥Õ¥ë¥«¥éー¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò»Å¹þ¤á¤Ð¥°¥Ã¤È²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¼ê»ý¤Á¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¡ª
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§¾®Âô ÌÄ»Ò