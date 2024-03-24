Ä¶»È¤¨¤½¤¦♡¡ÚAMERICAN HOLIC¡Û²¿Ëç¤¢¤Ã¤Æ¤â½õ¤«¤ë¡ª¡ÖËüÇ½¥È¥Ã¥×¥¹¡×
¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤Ç½Õ¤Ã¤Ý¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¡¢¥Æ¥¤¥¹¥ÈÌä¤ï¤ºÃå²ó¤»¤ë¡ÖËüÇ½¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤ò¡ÚAMERICAN HOLIC¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Û¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡Û¤ÇÈ¯¸«¡£º£²ó¤Ï¡¢1Ëç¤Ç¤â¥ì¥¤¥äー¥É¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥í¥´¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×¤ä¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥ª¥ó¥ª¥ÕÃå²ó¤»¤ë¡Ö¥¨¥³¥«¥ë¥Ã¥È¥Õ¥ì¥¢¥Æー¥ë¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¤¥êー¥³ー¥Ç¤ËÂç³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢²¿Ëç¤Ç¤âÍß¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
1Ëç¤Ç¤â¥ì¥¤¥äー¥É¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥í¥´¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥°¥êー¥ó¤Î¥í¥´¤¬½Õ¤Ã¤Ý²Ä°¦¤¤¡Ö¥í¥´¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×\3,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£È´¤±´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¥µ¥¤¥É¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¤Ç¡¢¥µ¥é¥Ã¤ÈÃå¤ë¤À¤±¤Ç¥µ¥Þ¸«¤¨¡£¥¢¥á¥Û¥ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡ÖÄø¤è¤¤¤æ¤È¤ê¤Ç½Å¤ÍÃå¤â¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ì¥¤¥äー¥É¥³ー¥Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£1Ãå»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃå¤³¤Ê¤·¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥ª¥ÕÃå²ó¤»¤ë¡Ö¥¨¥³¥«¥ë¥Ã¥È¥Õ¥ì¥¢¥Æー¥ë¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×
¿þ¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¬¤ë¥Õ¥ì¥¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¡Ö¥¨¥³¥«¥ë¥Ã¥È¥Õ¥ì¥¢¥Æー¥ë¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¤Ë¤â¥ª¥Õ¤Ë¤â³èÌö¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÃå±Ç¤¨ÎÏ¤¬¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¦¥¿ー¤Ê¤·¤Ç²á¤´¤»¤ë½Õ¥³ー¥Ç¤Ë¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤ä¹ø¤Þ¤ï¤ê¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Æ¥¤¥¹¥ÈÌä¤ï¤º»È¤¨¤ë¡ÖÊÒ·Í¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×
¡Ö¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿ÁÇºà´¶¤ÇÅß¤«¤é½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÊÒ·Í¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×ÃÍ²¼¤²²Á³Ê\1,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£ÆÌ±ú´¶¤Î¤¢¤ëÊÔ¤ßÊÁ¤È¡¢¿þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬²Ä°¦¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£¥Æ¥¤¥¹¥ÈÌä¤ï¤º»È¤¨¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Î°ì·³¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãå²ó¤·È´·²¤ÎËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¨¥³¥«¥ë¥Ã¥È¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×
¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥ì¥Ã¥É¥«¥éー¤¬¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¨¥³¥«¥ë¥Ã¥È¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\3,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤â¥¹¥«ー¥È¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤ë¤È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¤È¤·¤ÆÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£Ãå²ó¤·È´·²¤ÎËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥³ー¥Ç¤Ë¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@kanana110ÍÍ¤ÎWEARÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§mana.i