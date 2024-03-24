²£ÉÍ»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²Ð»ö¡¡¹âÎð¤ÎÉ×ÉØ¤È¤ß¤é¤ì¤ë2¿Í»àË´
23ÆüÌë¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¡¢¹âÎð¤ÎÉ×ÉØ¤È¤ß¤é¤ì¤ë2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢²£ÉÍ»ÔÎÐ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¹õ±ì¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
12³¬·ú¤Æ¤Î7³¬¤ÎÉô²°¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢¤ª¤è¤½40Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»¿Í¤Î¾¾ÅÄÉðÉ×¤µ¤ó¡¦81ºÐ¤¬ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£80Âå¤ÎºÊ¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤¬ºÊ¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÅÅµ¤¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¼þ°Ï¤¬·ã¤·¤¯Ç³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£