¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¡¢¡Ö¥é¥Þ¥À¥óÄäÀï¡×·èµÄ°Æ¤òºÎ·è¤Ø¡ÄÈó¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤¬Äó°Æ
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¶â»ÒÌ÷»Ö¡Û¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Ï¶á¤¯¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¤Î¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤Î¥é¥Þ¥À¥ó¡ÊÃÇ¿©·î¡Ë´ü´ÖÃæ¤ÎÂ¨»þÄäÀï¤òµá¤á¤ëÈó¾ïÇ¤Íý»ö¹ñÄó°Æ¤Î·èµÄ°Æ¤òºÎ·è¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥à¼çµÁÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ë¿Í¼Á²òÊü¤ò¾ò·ï¤ËÂ¨»þÄäÀï¤òµá¤á¤¿ÊÆ¹ñ°Æ¤¬ÃæÏª¤ÎµñÈÝ¸¢¹Ô»È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢·èµÄ°Æ¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬Æþ¼ê¤·¤¿Èó¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤Î·èµÄ°Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÂ¨»þÄäÀï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹±µ×Åª¤ÊÄäÀï¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤ä¿Í¼ÁÁ´°÷¤ÎÌµ¾ò·ï²òÊü¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£´íµ¡Åª¤Ê¿ÍÆ»¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥¬¥¶¤Ø¤Î»Ù±ç³ÈÂç¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ÊÆ¹ñ°Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÄäÀï¤Î¾ò·ï¤ÏÀß¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÎ·è¤Ï£²£µÆü¤ò¼´¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£³Æü»þÅÀ¤ÇÈó¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ£±£°¤«¹ñ¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤ä¥¹¥¤¥¹¡¢¥Þ¥ë¥¿¤Ê¤É£¸¤«¹ñ¤¬¶¦Æ±Äó°Æ¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ÂÊÝÍý¤Ï£²£³Æü¡¢¤³¤Î·èµÄ°Æ¤òºÎÂò¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÞ¤¤ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÂÊÝÍý¶Ú¤Ï¡ÖºÎÂò¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²£²Æü¤Î°ÂÊÝÍý²ñ¹ç¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ°Æ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤äÊÆ±ÑÊ©¤Ê¤É£±£±¤«¹ñ¤¬»¿À®¤·¡¢ÃæÏª¤È¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤¬È¿ÂÐ¡¢¥¬¥¤¥¢¥Ê¤¬´þ¸¢¤·¤¿¡£ÃæÏª¤Ï¡ÖÄäÀï¤Ë¾ò·ï¤òÀß¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¡¢µñÈÝ¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹ñÏ¢Âç»È¤Ï£²£²Æü¡¢¡Ö¹±µ×Åª¤ÊÄäÀï¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÇÓ½ü¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¥é¥Õ¥¡¤Ø¤Î·³»öºîÀï°Ê³°¤ËÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£