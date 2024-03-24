Ä»±©°ìÏº¤µ¤ó¤¬°ìÆü½ðÄ¹¡Ö°û¤ó¤À¤é¾è¤é¤Ê¤¤¡×¸òÄÌ°ÂÁ´¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡Íè·î6Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ö½Õ¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤òÁ°¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£¤ÎÀÄÇß·Ù»¡½ð¤Ç¤Ï²Î¼ê¤ÎÄ»±©°ìÏº¤µ¤ó¤ò°ìÆü½ðÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡23Æü¸á¸å¡¢ÀÄÇß·Ù»¡½ð¤Î°ìÆü½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤¿Ä»±©°ìÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¸òÄÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿5¥«¾ò¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¸òÄÌ¾¯Ç¯ÃÄ¤Î±éÁÕ¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯¤Î»þÅÀ¤ÇÅÔÆâ¤Î¿Í¿È»ö¸Î¤Î·ï¿ô¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ1215·ïÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬Íí¤ó¤À»ö¸Î¤Ï¤ª¤è¤½2000·ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡23Æü¸á¸å¡¢ÀÄÇß·Ù»¡½ð¤Î°ìÆü½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤¿Ä»±©°ìÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¸òÄÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿5¥«¾ò¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¸òÄÌ¾¯Ç¯ÃÄ¤Î±éÁÕ¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯¤Î»þÅÀ¤ÇÅÔÆâ¤Î¿Í¿È»ö¸Î¤Î·ï¿ô¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ1215·ïÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬Íí¤ó¤À»ö¸Î¤Ï¤ª¤è¤½2000·ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£