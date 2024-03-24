1°Ì¤Ï220²¯±ß¡ªºÇ¤â¡Ö¹â¤¤²Á³Ê¤ÇÇä¤ì¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿ÍÁª¼ê¡×¥È¥Ã¥×10
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î²ÁÃÍ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼è°ú¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë°ÜÀÒ¶â¤Î³Û¤â¤¦¤Ê¤®¤Î¤Ü¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡Øfootballtransfers¡Ù¤«¤é¡ÖÎò»Ë¾åºÇ¤â¹â³Û¤Ê°ÜÀÒ¶â¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿ÍÁª¼ê¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
10°Ì¡§¥é¥Ò¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°
°ÜÀÒ¤·¤¿Ç¯¡§2022Ç¯
°ÜÀÒ¸µ¡§¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£
°ÜÀÒÀè¡§¥Á¥§¥ë¥·¡¼
°ÜÀÒ¶â¡§5600Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê¤ª¤è¤½91.23²¯±ß¡Ë
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ò¼ã¤¯¤·¤ÆÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÇÀ¤³¦ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¥é¥Ò¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡£
¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤ä¤ä¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¿·¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ï5600Ëü¥æ¡¼¥í¤Ë¡£
9°Ì¡§¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È
°ÜÀÒ¤·¤¿Ç¯¡§2021Ç¯
°ÜÀÒ¸µ¡§¥Ö¥é¥¤¥È¥ó
°ÜÀÒÀè¡§¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë
°ÜÀÒ¶â¡§5800Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê¤ª¤è¤½94.49²¯±ß¡Ë
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤«¤é2021Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø¤È°ÜÀÒ¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÌò³ä¤Ë¤âÅ¬±þ¡£¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò³«¤¤¤¿¡£
º£µ¨¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÀèÆü¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕÂÓ¤¹¤ë2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¿··ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£
8°Ì¡§¥é¥Ò¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°
°ÜÀÒ¤·¤¿Ç¯¡§2015Ç¯
°ÜÀÒ¸µ¡§¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë
°ÜÀÒÀè¡§¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£
°ÜÀÒ¶â¡§6400Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê¤ª¤è¤½104.26²¯±ß¡Ë
10°Ì¤È¤È¤â¤Ë8°Ì¤Ë¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¥é¥Ò¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡£10Âå¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËÄêÃå¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¼ã¼ê¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤¿¤ÀºÍÇ½¤¬´°Á´¤Ë³«²Ö¤¹¤ëÁ°¤Ë·ÀÌó¹¹¿·¤òµñÈÝ¤·¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼²ÃÆþ»þ¤è¤ê¤â¹â¤¯¡¢Åö»þ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿ÍºÇ¹â³Û¤À¤Ã¤¿¡£
7°Ì¡§¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥Þ¥¦¥ó¥È
°ÜÀÒ¤·¤¿Ç¯¡§2023Ç¯
°ÜÀÒ¸µ¡§¥Á¥§¥ë¥·¡¼
°ÜÀÒÀè¡§¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É
°ÜÀÒ¶â¡§7000Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê¤ª¤è¤½114.04²¯±ß¡Ë
ºòÇ¯²Æ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç°é¤Ã¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¹¶·âÅªMF¡£¤½¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ï7000Ëü¥æ¡¼¥í¤ËÃ£¤·¡¢¶ìÀï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òµß¤¦Â¸ºß¤À¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
º£¤Î¤È¤³¤í¤½¤ì¤Û¤É¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿Í¤ÎÎò»Ë¤Ç7ÈÖÌÜ¤Î¹â³Û¼è°ú¤À¤Ã¤¿¡£
6°Ì¡§¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥ç
°ÜÀÒ¤·¤¿Ç¯¡§2021Ç¯
°ÜÀÒ¸µ¡§¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È
°ÜÀÒÀè¡§¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É
°ÜÀÒ¶â¡§8500Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê¤ª¤è¤½138.47²¯±ß¡Ë
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°éÀ®¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥ç¡£2017Ç¯¤Ë16ºÐ¤Ç¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2021Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë³®Àûµ¢¹ñ¡£8500Ëü¥æ¡¼¥í¤ËÃ£¤·¤¿°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø¤È²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
5°Ì¡§¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢
°ÜÀÒ¤·¤¿Ç¯¡§2019Ç¯
°ÜÀÒ¸µ¡§¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£
°ÜÀÒÀè¡§¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É
°ÜÀÒ¶â¡§8700Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê¤ª¤è¤½141.73²¯±ß¡Ë
¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇµÞÂ®¤ËÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¤âÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢¹¶·âÇ½ÎÏ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿ËüÇ½¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È·ÀÌó¤·¤¿ºÝ¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï8700Ëü¥æ¡¼¥í¤òµÏ¿¡£¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â³Û¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡×¤È¤Ê¤ë³Û¤À¤Ã¤¿¡£
4°Ì¡§¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¥ê¥Ã¥·¥å
°ÜÀÒ¤·¤¿Ç¯¡§2021Ç¯
°ÜÀÒ¸µ¡§¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é
°ÜÀÒÀè¡§¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£
°ÜÀÒ¶â¡§1²¯1800Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê¤ª¤è¤½192.23²¯±ß¡Ë
¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤ÎÀ¸¤¨È´¤¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¹¶·âÅªMF¡£Ä¹¤¯¥¯¥é¥Ö¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¤ËËþ¤ò»ý¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÏÈà¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëºÝ¤Ë1²¯¥Ý¥ó¥É¤òÄ¶¤¨¤ë³Û¤òÄó¼¨¤·¡¢Åö»þ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
3°Ì¡§¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó
°ÜÀÒ¤·¤¿Ç¯¡§2023Ç¯
°ÜÀÒ¸µ¡§¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼
°ÜÀÒÀè¡§¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó
°ÜÀÒ¶â¡§1²¯2000Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê¤ª¤è¤½195.49²¯±ß¡Ë
ºòÇ¯²Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òµá¤á¤Æ¥É¥¤¥Ä¤Ø¤ÈÅÏ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿°ÜÀÒ¶â¤Ï¤Ê¤ó¤È1²¯2000Ëü¥æ¡¼¥í¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿ÍFW¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
2°Ì¡§¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹
°ÜÀÒ¤·¤¿Ç¯¡§2023Ç¯
°ÜÀÒ¸µ¡§¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É
°ÜÀÒÀè¡§¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë
°ÜÀÒ¶â¡§1²¯2200Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê¤ª¤è¤½198.75²¯±ß¡Ë
¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂç¤¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£¥«¥¤¡¦¥Ï¥ô¥¡¡¼¥Ä¤È¤È¤â¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿°ÜÀÒ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¼ã¤¯¤·¤ÆÃæ¿´Åª¤Ê¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Î¡¼¥Ö¥ë¤Î¸å·Ñ¼Ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤Ë¡£¤½¤ÎºÍÇ½¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤â°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¡¢¤¹¤°¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡§¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à
°ÜÀÒ¤·¤¿Ç¯¡§2023Ç¯
°ÜÀÒ¸µ¡§¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È
°ÜÀÒÀè¡§¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼
°ÜÀÒ¶â¡§1²¯3400Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê¤ª¤è¤½218.3²¯±ß¡Ë
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬»º¤ó¤À¡Ö»Ô¾ì²ÁÃÍºÇ¹â¤ÎÀ¸¤¨È´¤Áª¼ê¡×
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿Í¤È¤·¤ÆºÇ¹â³Û¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡£¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç10Âå¤Ë¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿Å·ºÍ¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ò·Ð¤Æ¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ø¤ï¤¿¤Ã¤¿¡£
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼²ÃÆþ¸å¤Ï¹¶·âÌÌ¤ÎºÍÇ½¤¬¤µ¤é¤Ë³«²Ö¤·¡¢¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤ËÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£