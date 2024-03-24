¡Ú¥¸¥ã¥à¤«¤é¥Õ¥ëー¥Ä¤Ø¡ÛÂ¿ºÌ¤Ê·ÐÎò¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡¡¡Ø¥¢¥ª¥Ï¥¿¡Ù¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿½é¤Î½÷À¼èÄùÌò¡¡
ÁÏ¶È£¹£°Ç¯Í¾¤ê¡¢¥¸¥ã¥à¶È³¦¤Ç¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ëÃÏ¸µ´ë¶È¤Î¡Ö¥¢¥ò¥Ï¥¿¡×¤Ë¡¢£²·î¤Ë½é¤á¤Æ¤Î½÷À¼èÄùÌò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ï·ÊÞ´ë¶È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥ò¥Ï¥¿¡¡¸¦µæ³«È¯ËÜÉô¿·¥«¥Æ¥´¥êー¥Áー¥à¡¡Ä¹Ã«ÀîÏÂµ®¤µ¤ó
¡Ö¥¸¥§¥éー¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¿©´¶¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í¤È¤«¡¢¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¹Å¤¤¤è¤Í¤È¤«¡¢¤³¤³¤Ç´Å¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤è¤Í¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤È¤«¤ÇÅÁ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡£¡×
¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹Æ£¸¶¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢£²·î¤Ë¡Ö¥¢¥ò¥Ï¥¿¡×½é¤Î½÷À¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ò¥Ï¥¿¡×¤Ï¡¢£±£¹£³£²Ç¯¤Ë¹Åç¸©ÃÝ¸¶»Ô¤ÇÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é£¹£°Ç¯Í¾¤ê¤Ç¡¢²ÈÄíÍÑ¥¸¥ã¥à¤Î¥·¥§¥¢¤ª¤è¤½£³³ä¤òÀê¤á¤ë¡¢¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¸¥ã¥à»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸»º¤Ï¡¢¤³¤Î£±£°Ç¯¤Ç£±³ä¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ò¥Ï¥¿¡¡¼èÄùÌò¡¡Æ£¸¶¤«¤ª¤ê¤µ¤ó
¡ÖÇ¯¡¹¥¸¥ã¥à¤Î»Ô¾ì¼«ÂÎ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤«¤éµÞ·ã¤ËÂç¤¤¯¿¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ê»Ô¾ì¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¡×
·ÐÎò¤ÏÂ¿ºÌ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥«¥ë¥Óー¡×¤Ç¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¡Ö¥¥åー¥Ôー¡×¤ÇºÇÇ¯¾¯¤Î½÷À¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¼ÂÀÓ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÅì½Ð¿È¤ÎÆ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢Åìµþ¤Ë¤¤¤ëÉ×¤ÈÎ¥¤ì¡¢»°¸¶»Ô¤ÇÃ±¿ÈÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ×¡¹¤Î¥ï¥ó¥ëー¥àÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥ò¥Ï¥¿¡¡¼èÄùÌò¡¡Æ£¸¶¤«¤ª¤ê¤µ¤ó
¡Ö¼«Å¾¼ÖÍÑ¤Ë¤Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅÆ°¼«Å¾¼ÖÇã¤Ã¤Æ½µËö¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÅç¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Åìµþ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¤È¤Î±ýÍè¤âÂ¿¤¯¡¢Î¹¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢À¥¸ÍÆâ¤òÎ×¤àÃÝ¸¶»Ô¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¦¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ò¥Ï¥¿¡¡¼èÄùÌò¡¡Æ£¸¶¤«¤ª¤ê¤µ¤ó
¡ÖºÇ½é¤ß¤«¤ó¤Î´ÌµÍ¤È¥Þ¥Þ¥ìー¥É¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸¶ÎÁ¤¬¤¢¤ë»ºÃÏ¤Ë¹©¾ìºî¤ë¡¢²ñ¼Ò¤ò¹½¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤Î¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸¦µæ³«È¯¥Áー¥à¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥ò¥Ï¥¿¡¡¼èÄùÌò¡¡Æ£¸¶¤«¤ª¤ê¤µ¤ó
¡Ö¥¸¥ã¥à¤Î¥¢¥ò¥Ï¥¿¤«¤é¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥¢¥ò¥Ï¥¿¤Ø¤È¡¢º£·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¡×
º£´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢²ÌÊª¤ò²Ì½Á¤ËÄÒ¤±¤ÆÅà¤é¤»¤¿¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¤¯¤Á¤É¤±¥Õ¥íー¥º¥ó¡×¤Ç¤¹¡£µÄÏÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¹á¤ê¡×¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥ò¥Ï¥¿¡¡¼èÄùÌò¡¡Æ£¸¶¤«¤ª¤ê¤µ¤ó
¡ÖËÜÅö¤À¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¡£¥¸¥ã¥à¤Î³«¤±¤¿¤È¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¹¤ë¤Í¡£¹á¤Ã¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤«ÅÁ¤¨¤¿¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡×
¢£¥¢¥ò¥Ï¥¿¡¡¼èÄùÌò¡¡Æ£¸¶¤«¤ª¤ê¤µ¤ó
¡Ö¤É¤¦¡©¤¤¤Á¤´¤Î¹á¤ê¡£¤â¤Ã¤È¹á¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡©¡×
¢£¥¢¥ò¥Ï¥¿¡¡¸¦µæ³«È¯ËÜÉô¥¸¥ã¥à¡¦¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥Áー¥à¡¡»°¹¥¹¬·Ã¤µ¤ó
¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç°ìÈÖ¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Åà·ë¤·¤¿¤È¤¤ÎÆÈÆÃ¤Î¹á¤ê¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢¥¤¥Á¥´ËÜÍè¤Î¹á¤ê¤Ç¥«¥Ðー¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹â¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¢£¥¢¥ò¥Ï¥¿¡¡¸¦µæ³«È¯ËÜÉô¿·¥«¥Æ¥´¥êー¥Áー¥à¡¡Ä¹Ã«ÀîÏÂµ®¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÆ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ë¤ª·ø¤¤¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³°ã¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¯¤Á¤É¤±¥Õ¥íー¥º¥ó¤ò¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¡×
¢£¥¢¥ò¥Ï¥¿¡¡¼èÄùÌò¡¡Æ£¸¶¤«¤ª¤ê¤µ¤ó
¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤É¤óÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
ÃÝ¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ëËÜ¼Ò¤«¤é¼Ö¤Ç¤ª¤è¤½£±»þ´ÖÈ¾¡£¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»°¼¡»Ô¤Ë¤¢¤ë²Ì¼Â¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥¢¥ò¥Ï¥¿ÆÈ¼«¤Î»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¤ª¤è¤½£±£¶£°¼ïÎà¤Ë¤â¾å¤ë¥¤¥Á¥´¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ¤ËÅ¬¤·¤¿ÉÊ¼ï¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ò¥Ï¥¿¡¡¸¦µæ³«È¯ËÜÉô°é¼ï¡¦ºÏÇÝ¸¦µæ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¡À¶¿å¹î¹¬¤µ¤ó
¡Ö²Ã¹©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¹á¤ê¤¬»Ä¤ë¤À¤È¤«¡¢¤¢¤È¤Ï¿§¤¬Á¯¤ä¤«¡£¡×
Ãå¿§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸«±É¤¨¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢Ãæ¤Þ¤ÇÀÖ¤¤¥¤¥Á¥´¤ò»î¸³Åª¤ËºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ò¥Ï¥¿¡¡¼èÄùÌò¡¡Æ£¸¶¤«¤ª¤ê¤µ¤ó
¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤ß¤ó¤Ê¡£¥¢¥ò¥Ï¥¿¤Îµ»½Ñ¡¢¥¢¥ò¥Ï¥¿¤Î¿Í¡¢¥¢¥ò¥Ï¥¿¤Î¸¶ÎÁ¡¢¤½¤³¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Á¤ã¤ó¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Åìµþ¤ÎÉ½»²Æ»¤Ç¡¢Æ£¸¶¤µ¤ó¤¬£±½µ´Ö¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¢¥ò¥Ï¥¿¥Õ¥ëー¥Ä¥Ñー¥éー¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢£³·î¾å½Ü¤Ç¤·¤¿¡£´üÂÔ¤ò¶»¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¢£¥¢¥ò¥Ï¥¿¡¡¼èÄùÌò¡¡Æ£¸¶¤«¤ª¤ê¤µ¤ó
¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÊÂ¤Ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤°¤ë¤Ã¤ÈÆ°Àþ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Õ³°¤ÈÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¡£Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£¡×
¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤ò°ìµ¤¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢Æ£¸¶¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¢¥ò¥Ï¥¿¡×¤Î¿·¤¿¤Ê´é¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡¢²Ì½Á¤ËÄÒ¤±¤ÆÎäÅà¤·¤¿¥¤¥Á¥´¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤·¤¿¡£Çò¤ÈÀÖ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤Î¶¦±é¤Ë¡¢½÷ÀµÒ¤òÃæ¿´¤Ë¼¡¡¹¤ÈÃíÊ¸¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñ¥Õ¥§¤ò¿©¤Ù¤¿µÒ¤Ï¡Ä
¡ÖÎäÅà¤È¤¤¤¦¤«¡¢À¸¤Î¥¤¥Á¥´¤°¤é¤¤´Å¤¤´¶¤¸¤¬ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡£¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡£¡×
¡Ö¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö¥Õ¥íー¥º¥ó¤¬¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î¥Õ¥íー¥º¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ²Ì½Á¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£¡×
³°¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤â¤Ç¤¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¤ÎÌÌÌÜÌöÇ¡¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥ò¥Ï¥¿¡¡¼èÄùÌò¡¡Æ£¸¶¤«¤ª¤ê¤µ¤ó
¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤é¡¢¥ëー¥ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³°¤Ç¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤È¤«»î¿©¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â¡¢¤ä¤ì¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡×
Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¥¤¥Á¥´¤òÅ¦¤á¤ë»Å³Ý¤±¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡Ø¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥¢¥ò¥Ï¥¿¡Ù¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥ò¥Ï¥¿¡¡¼èÄùÌò¡¡Æ£¸¶¤«¤ª¤ê¤µ¤ó
¡ÖÄÌ¤ê¤¬¤«¤ê¤ÎÊý¤¬¥¸¥ã¥à¤Í¤Ã¤Æµî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¸¥ã¥à¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤¬¥¸¥ã¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Õ¥ëー¥Ä¤Ç¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿Ç¯¤«¤«¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¤Ç¡¢¿Í¡¹¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡×¡£¹Åç¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢Ï·ÊÞ´ë¶È¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë½÷À¼èÄùÌò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÂè£±Ëë¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÇÉ¡¡£²£°£²£´Ç¯£³·î£±£¹ÆüÊüÁ÷¡Û