¥Ï¥¤¥»¥ó¤¬Ä¾¶á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ò¼áÌÀ¡Ä¡Ö´Ö°ã¤Ã¤ÆÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡×
¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤«¤é¥í¡¼¥Þ¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ëÃæ¤ÎU-21¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¤¥»¥ó¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ø¥¬¥¼¥Ã¥¿¡¦¥Ç¥Ã¥í¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤Ç¤ÎÄ¾¶á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ò¼áÌÀ¤·¤¿¡£
º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤«¤éÈ¾Ç¯´Ö¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç¥í¡¼¥Þ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¤¥»¥ó¡£¤½¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¡¢¥À¥Ë¥¨¥ì¡¦¥Ç¡¦¥í¥Ã¥·¤È2¿Í¤Î»Ø´ø´±¤Î²¼¤Ç¥»¥ê¥¨A12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥Ï¥¤¥»¥ó¤ÏÄ¾¶á¤Î¡ØGDS¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥í¡¼¥Þ¤Ç¤Î½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¼«¿È¤Î·ÀÌó¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Î¾Íè¡© ¥í¡¼¥Þ¤ËÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢³Î¤«¤Ê¤³¤È¤Ï¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤ËÌá¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÇ½é¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¤¿¤À¡¢¤½¤Îµî½¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ¨Ä¾¤ÊÈ¯¸À¤È¶¦¤Ë¥í¡¼¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÉôÈ¯¸À¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò·ç¤¯¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿´¶¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¿±þ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ï¥¤¥»¥ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¼áÌÀ¡£¥á¥Ç¥£¥¢Â¦¤Ë°ìÉô¤ÎÉ½¸½¤ò¶Ê²ò¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ°¤ê¤ò¼¨¤·¡¢²þ¤á¤Æ¥¸¥ã¥Ã¥í¥í¥Ã¥·¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ºòÆü¡¢½ÅÍ×¤ÊÁ´¹ñ»æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤È·ÀÌó¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï·ÀÌó¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈó¾ï¤ËÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡×
¡ÖËÍ¤Î¸ÀÍÕ¤¬´Ö°ã¤Ã¤ÆÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£AS¥í¡¼¥Þ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥³¡¼¥Á¤¬À®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òËèÆüÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤è¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Èà¤é¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤À¤«¤é»ä¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¡¢º£²ó¤Î½ÐÍè»ö(¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼)¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ºË¾¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Æ±»þ¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ËÍ¤Ï¥í¡¼¥Þ¤Ë¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï²¿¤âÉÔÊ¿ÉÔËþ¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¡×
º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤«¤éÈ¾Ç¯´Ö¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç¥í¡¼¥Þ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¤¥»¥ó¡£¤½¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¡¢¥À¥Ë¥¨¥ì¡¦¥Ç¡¦¥í¥Ã¥·¤È2¿Í¤Î»Ø´ø´±¤Î²¼¤Ç¥»¥ê¥¨A12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Î¾Íè¡© ¥í¡¼¥Þ¤ËÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢³Î¤«¤Ê¤³¤È¤Ï¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤ËÌá¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÇ½é¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¤¿¤À¡¢¤½¤Îµî½¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ¨Ä¾¤ÊÈ¯¸À¤È¶¦¤Ë¥í¡¼¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÉôÈ¯¸À¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò·ç¤¯¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿´¶¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¿±þ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ï¥¤¥»¥ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¼áÌÀ¡£¥á¥Ç¥£¥¢Â¦¤Ë°ìÉô¤ÎÉ½¸½¤ò¶Ê²ò¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ°¤ê¤ò¼¨¤·¡¢²þ¤á¤Æ¥¸¥ã¥Ã¥í¥í¥Ã¥·¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ºòÆü¡¢½ÅÍ×¤ÊÁ´¹ñ»æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤È·ÀÌó¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï·ÀÌó¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈó¾ï¤ËÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡×
¡ÖËÍ¤Î¸ÀÍÕ¤¬´Ö°ã¤Ã¤ÆÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£AS¥í¡¼¥Þ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥³¡¼¥Á¤¬À®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òËèÆüÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤è¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Èà¤é¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤À¤«¤é»ä¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¡¢º£²ó¤Î½ÐÍè»ö(¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼)¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ºË¾¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Æ±»þ¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ËÍ¤Ï¥í¡¼¥Þ¤Ë¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï²¿¤âÉÔÊ¿ÉÔËþ¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¡×