¤µ¤ó¤Þ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¿å¸¶ÄÌÌõ²ò¸Û¤Ëº¤ÏÇ¡Ö¡Ø¤¨⁉¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ä¤í¤±¤É¡×
¡¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£²£³Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿å¸¶°ìÊ¿»á¤ò°ãË¡ÅÒÇîµ¿ÏÇ¤Ç²ò¸Û¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ëº¤ÏÇ¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¤³¤ÎÆü¡ÖÀÎ¡¢·à¾ì¤Ë¤¤¤¿Ç¯¶â¤òÁ´Éô¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ë»È¤¦¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Í¡¢¿å¸¶¤¯¤ó¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¤â¡£¤Þ¤À¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Äê¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ä¤í¤±¤É¡£¤³¤³¤Ç¿å¸¶¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¤¤¤í¤¤¤í»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤ä¤í¤±¤É¤â¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÂ¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢£·²¯¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¹¤´¤¤¤±¤É¤Ê¡££·²¯¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Þ¤¢¤¤¤í¤ó¤Ê¡Ø¤¨¡ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ä¤í¤±¤É¤â¡Ä¡×¤Èº¤ÏÇ´é¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤â¤Í¡¢ÁÛÁü¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¤«¤é¤Ê¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£