¿Í´Ö¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¥«¥Ã¥Ñ¤¿¤Á¤¬¥è¥¬¶µ¼¼¡ª Îø¤ÎÇº¤ß¤¬¿Ô¤­¤Ê¤¤½÷À­¥«¥Ã¥Ñ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤È¡Ä¡¿¥«¥Ã¥Ñ¾¯Ç¯¹È²ð¡Á¾¼ÏÂÍÅ²øÎøÊª¸ì¡Á­°

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¡Ø¥«¥Ã¥Ñ¾¯Ç¯¹È²ð¡Á¾¼ÏÂÍÅ²øÎøÊª¸ì¡Á¡Ù¡ÊIkeda Akuri/KADOKAWA¡ËÂè16²ó¡ÚÁ´25²ó¡Û»×½Õ´ü¿¿¤ÃÀ¹¤ê¤ÇÎø°¦¤ËÆ´¤ì¤ë¡¢²ÏÆ¸¤ÎÈþ¾¯Ç¯¡¦¹È²ð¡Ê¤Ù¤Ë¤¹¤±¡Ë¤ÏÂç¤Î¤ª¿Í¹¥¤·¡£±ü¼ê¤ÊÍÄÆëÀ÷¤ÎÎø¤òÃçÎ©¤Á¤·¤¿¤ê¡¢Àî¤ÇÅ®¤ì¤ëÂç¼Ø¤ò½õ¤±¤¿¤ê¡¢¥«¥¨¥ë¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿²ÏÆ¸¤Ë¥¥¹¤·¤Æ¼ö¤¤¤ò²ò¤¤¤¿¤ê¤È¡¢º£Æü¤âÍÍ¡¹¤Ê¿Í¡ÊÍÅ²ø¡Ë½õ¤±¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Îø¤Ë¥¦¥Ö¤Ê¹È²ð¼«¿È¤â¿§Îøº»ÂÁ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡½¡½¡£¼þ¤ê¤¬¥À¥á¥ó¥º¤Ð¤«¤ê¤Î¤Ê¤«¡¢¹È²ð¤ÏÎø¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡© SNS¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¤ÎÍÅ²øBL¡Ø¥«¥Ã¥Ñ¾¯Ç¯¹È²ð ¾¼ÏÂÍÅ²øÎøÊª¸ì¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë½ñÀÒ²½¡ª ¾¼ÏÂ¤Î¹á¤êÉº¤¦ÅÄ¼ËÄ®¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢ÍÅ²ø¤¿¤Á¤ÎÎøÊª¸ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£