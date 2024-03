劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』の公開を記念し、アニメ『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』に新たなシーンを追加した劇場用再編集版『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』が、5月10日より2週間限定で劇場公開されることが決定した。併せて、ポスタービジュアルと予告映像が到着した。Cygamesが展開するクロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら“トゥインクル・シリーズ”制覇を目指す世界が舞台となり、発表以来、ゲームを中心に、アニメや音楽、コミカライズなど、さまざまなジャンルで作品を展開。ゲームは驚異の累計2000万ダウンロードを突破。2018年に開設した公式YouTubeチャンネル「ぱかチューブっ!」は、現在チャンネル登録者数107万人を突破し、総視聴回数は2.8億超えを記録している。

2018年に放送されたテレビアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』では、スペシャルウィークとサイレンススズカ。続く、2021年の『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』では、トウカイテイオーとメジロマックイーン。そして昨年2023年に放送された『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』では、キタサンブラックやサトノダイヤモンド。個性豊かなキャラクターや、仲間たちと切磋琢磨するスポ根ストーリー、そしてモチーフとなった競走馬、レース、数々の伝説や記録などがストーリーに徹底的に落とし込まれた“史実へのこだわり”に、アニメファン、ゲームファンのみならず、多くの競馬ファンをも熱くさせている。そして、5月24日に公開となる劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』では、“トゥインクル・シリーズ”で最強を目指すジャングルポケットを主人公に、アグネスタキオン、マンハッタンカフェ、ダンツフレームら最強世代を軸に描くクラシック戦線と、世紀末覇王・テイエムオペラオーとの現役最強を懸けた物語が、スクリーンで熱く描かれる。このたび、劇場用再編集版『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』が2週間限定で劇場公開されることが決定。『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』は、ナリタトップロード、アドマイヤベガ、テイエムオペラオーの3人のウマ娘を軸に、クラシック三冠(皐月賞・日本ダービー・菊花賞)を巡る物語を描いた、YouTubeチャンネル「ぱかチューブっ!」内で2023年から配信されたアニメで、全4話、総再生回数900万回を突破。クラシック三強と呼ばれたウマ娘たちが、絶対に負けられない想いを胸に頂点を目指し競い合う、熱い熱いクラシック戦線が展開される物語だ。CygamesPicturesが制作し、YouTubeでアニメ配信が始まると大きな盛り上がりに。多くのファンからの期待の声に応え、劇場用に新たなシーンが追加され劇場用再編集版として登場する。さらに、入場者限定プレゼントとして、ゲームアイテムと交換できるシリアルコード付きの描き下ろしミニ色紙の配布も決定(2週間限定)。ミニ色紙には、ナリタトップロード、アドマイヤベガ、テイエムオペラオーの3人のウマ娘たちの新規描き下ろしイラストが使用される。全3種ランダムで配布(数量限定)。劇場用再編集版『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』は、5月10日より2週間限定公開。