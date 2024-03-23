flumpool、3年ぶり全国ツアー開幕＋サプライズ披露された新曲を配信リリース決定
flumpoolが本日3月23日、約3年ぶりの全国ツアー＜15th Anniversary tour 2024「This is flumpool !!!! 〜15の夜に逢いましょう〜」＞の初日公演を埼玉・狭山市市民会館で開催した。同公演のアンコールでは新曲「君に恋したあの日から」をサプライズ披露し、4月3日にデジタルリリースすることも発表となった。
◆flumpool 画像
デビュー15周年の節目となる2024年の第一弾リリース作品は、山村隆太(Vo, G)が溢れ出す感情を爽やかに力強く歌い上げるミディアムチューン。この季節にぴったりなラブソングとなるものだ。新曲「君に恋したあの日から」は本日よりPre-add / Pre-saveがスタート。配信リリースに先駆けて3月30日からTikTokとInstagramミュージックスタンプでの先行配信も決定した。
なお、新曲「君に恋したあの日から」リリース同日には、山村隆太がフィーチャリング参加した松下奈緒「きらりらfeat. 山村隆太(flumpool)」も配信されるほか、新曲「puzzled」が全世界で2000万DLを記録するスマートフォン向けゲームアプリ『崩壊学園』中国版の10周年テーマ曲に起用されることが昨日発表となったばかりだ。
■新曲「君に恋したあの日から」配信情報
▼Pre-add / Pre-save
Linkfire：https://a-sketch-inc.lnk.to/flumpool_Kiminikoishitaanohikara_pre
▼FM802番組『ROCK KIDS 802-Lisa Lit Friday-』
2024年3月29日(金) 21:00〜23:48
※23時台『松原市 Radio Fields』コーナー
番組URL：https://funky802.com/site/blog/1521
radiko URL：https://radiko.jp/#!/ts/802/20240329230000
■ゲームアプリ『崩壊学園』
プラットフォーム：iOS、Android
開発：miHoYo
運営：miHoYo
▼ゲームURL
https://www.benghuai.com
▼PV URL
https://www.bilibili.com/video/BV19z421Z7bW/
■『flumpool15th Anniversary Precious Supporter’s BOX “Hopeful Legacy”』
【ライブ会場限定盤(2BD & ブックレット48P)】
価格：\11,000(税込)
●Blu-ray：DISC1●
▼『15th Anniversary Special Thanks Giving「 SINGALONG 2.0 」at NIPPON BUDOKAN』
01. Blue Apple＆Red Banana
02. two of us
03. Calling
04. 花になれ
05. どんな未来にも愛はある
06. 泣いていいんだ
07. 夜は眠れるかい？
08. Because... I am
09. MW 〜Dear Mr.＆Ms.ピカレスク〜
10. Over the rain 〜ひかりの橋〜
11. HELP
12. Magic
13. ビリーバーズ・ハイ
14. NEW DAY DREAMER
15. World beats
16. ヒアソビ
17. Hydrangea
18. 星に願いを
19. 君に届け
encore
en1. 証
en2. 大切なものは君以外に見当たらなくて
▶『Documentary of flumpool 15th Anniversary』
●Blu-ray：DISC2●
▼『flumpool デビュー15周年大感謝メモリアルライブ！「Unclose 2009」』
01. 388859
02. 回転木馬(メリーゴーランド)
03. Calling
04. サイレン
05. LOST
06. タイムカプセル
07. 未来
08. 春風
09. 花になれ
10. MW 〜Dear Mr.＆Ms.ピカレスク〜
11. 夏Dive
12. Hello
13. labo
14. 星に願いを
encore
en1. キミイロ
en2. Over the rain 〜ひかりの橋〜
en3. Birds
▼『flumpool 15th Anniversary「 ROOF PLAN 」〜Sweet Christmas Session〜 with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida at Billboard Live TOKYO』
01. 君が笑えば 〜Just like happiness〜
02. 君に届け
03. DILEMMA
04. two of us
05. 僕の存在
06. ディスカス
07. 36℃
08. Snowy Nights Serenade 〜心までも繋ぎたい〜
09. Magic
10. Touch
encore
en1. 大切なものは君以外に見当たらなくて
■＜15th Anniversary tour 2024「This is flumpool !!!! 〜15の夜に逢いましょう〜」＞
open16:30 / start17:00
4月06日(土) 奈良 なら100年会館 大ホール
open16:00 / start17:00
4月07日(日) 愛知 愛知県芸術劇場 大ホール
open16:00 / start17:00
4月13日(土) 滋賀 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール
open16:00 / start17:00
4月20日(土) 岡山 岡山創造芸術劇場 ハレノワ 大劇場
open16:00 / start17:00
4月21日(日) 広島 JMSアステールプラザ 大ホール
open16:30 / start17:00
4月28日(日) 群馬 高崎芸術劇場 大劇場
open16:00 / start17:00
5月11日(土) 宮城 仙台サンプラザホール
open16:00 / start17:00
5月18日(土) 神奈川 神奈川県民ホール 大ホール
open16:00 / start17:00
6月08日(土) 大阪 オリックス劇場
open16:00 / start17:00
6月09日(日) 大阪 オリックス劇場
open14:00 / start15:00
6月15日(土) 福岡 福岡サンパレスホテル＆ホール
open16:00 / start17:00
6月22日(土) 石川 金沢市文化ホール
open16:30 / start17:00
7月13日(土) 東京 LINE CUBE SHIBUYA
open16:00 / start17:00
7月14日(日) 東京 LINE CUBE SHIBUYA
open14:00 / start15:00
▼チケット
指定席：￥7,700(税込)
※4歳以上チケット必要／3歳以下入場不可
※お一人様4枚まで
・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/flumpool-15th/
・e+ http://eplus.jp/flumpool/
・ローチケ http://l-tike.com/flumpool/
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