タイラがデビューアルバム『タイラ』を3月22日(金)リリースした。また、アルバムリリースと同時に収録曲の「ART」のミュージックビデオも同時に公開されている。なお、今回のデビューアルバムに関してタイラから以下のコメントが寄せられた。「今作をタイラと命名したのは、自分の名前と音楽スタイルを全世界に知ってもらうためなんだ。私の名前を入れることによって、自分がどういう音楽スタイルでアーティスト活動をしているかを瞬時に分かってもらうためにそうしたの」

アルバム『タイラ』



再生・ダウンロードはこちらhttps://lnk.to/tylatyla<収録曲>1. Intro feat. Kelvin Momo2. Safer3. Water4. Truth or Dare5. No.1 (feat. Tems)6. Breathe Me7. Butterflies8. On and On9. Jump (feat. Gunna and Skillinbeng)10. Art11. On My Body (feat. Becky G)12. Priorities13. To Last14. Water (remix) (Feat. Travis Scott)