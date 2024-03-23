¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Ê¥Ü¥é¥ó¥ÁÅÄÃæÊË¡¡¡È±óÆ£ÊÝ¿ÎÄ¶¤¨¡É¤â¸«¤¨¤ëÆÀÅÀÎÏ¤Î¿¿¼Â¤È¤Ï¡©¡Ú¥³¥é¥à¡Û
3·îÍ£°ì¤ÎÂåÉ½Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌÄ«Á¯Àï¤Ç¥´¡¼¥ë
¡¡¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë8¶¯ÇÔÂà¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊºÃÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¡£
¡¡3·î21Æü¤Î2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª¡¦ËÌÄ«Á¯Àï¡ÊÅìµþ¡¦¹ñÎ©¡Ë¤Ï¤½¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÆ±Âç²ñ¤Ç¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥¹¥Ü¥ó¡Ë¤¬ÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿ÃæÈ×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1¤Ä¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¤É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÇÄ¶²áÌ©ÆüÄø¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó±óÆ£¹Ò¤ò²¹Â¸¡£¼éÅÄ¤È¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Áª³°¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæÊË¡Ê¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ë¤ò¥Ü¥é¥ó¥Á¤ËÊÂ¤Ù¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÆîÌîÂó¼Â¡ÊAS¥â¥Ê¥³¡Ë¤òÇÛ¤¹¤ë·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÊË¤Ï¡Ë¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢Èà¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¥´¡¼¥ë¤òÓÌ¤®¤Ä¤±¤ëÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¤ÆÀÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂÐ¥¢¥¸¥¢¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯Éß¤¤¤Æ¤¯¤ëÃæ¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï¸ú¤¯¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ÏÈà¼«¿È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼éÅÄ¤âÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì»þÂå¤«¤é¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¿ÁêËÀ¤Ø¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÆ¯¤¤òÈà¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬³«»ÏÁá¡¹¤Î2Ê¬¤ÎÀèÀ©ÃÆ¡£Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤¬Ã¥¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¾åÅÄåºÀ¤¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥¡¼¥×¡£Áê¼êDF¤ò°ú¤¤Ä¤±¤¿½Ö´Ö¡¢ÅÄÃæÊË¤Ïº¸¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤òÆ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ÆîÌî¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¤½¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤òºÆ¤ÓÆ²°Â¤¬½¦¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÅÄÃæÊË¡£Èà¤Î°ì·â¤Ï³Î¼Â¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢ÆüËÜ¤ËÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡ÖåºÀ¤¤¬Áê¼êDF2Ëç¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê´é¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¤½¤³¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍè¤ë¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Ñ¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Î§¤¬¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Íß¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢Î§¤¬Ä¾ÀÜ·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢Î§¤¬¤Þ¤¿ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï·è¤á¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ17¤ÏÎäÀÅ¤ËÀï¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤ëÆ°¤¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¼éÅÄ¤Î¸À¤¦¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¡×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Èà¼«¿È¤Ï¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀï¤¤¤ò³°¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÃæÈ×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÈùÌ¯¤ËÊø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤ÎÁª¼ê¤Ê¤é¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Á¡¢¥²¡¼¥à¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢¥¿¥Æ¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢ÅÄÃæÊË¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥ê¥¹¥¯¤òÈÈ¤·¤ÆÁ°Àþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂçÃÀÉÔÅ¨¤µ¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¡¢Äã¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ì¤Ð¥Ü¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¸úÎ¨Åª¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»î¹ç¤ÎÃæ¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Áê¼ê¤¬4-4-2¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿Ê¬¡¢¼«Ê¬¤¬¾¯¤·¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¤â¤é¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥«¡¼¤ËÍî¤È¤»¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¥¹¥à¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¯¡¹µ¿Ìä¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¾¯¤·¥×¥ì¡¼¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ¿Í¤â¤¢¤¨¤Æ¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤Ã¤·¤ê¹½¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¹ÈÏ°Ï¤ËÆ°¤¯¥¿¥¤¥×¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¶ÉÌÌ¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤ÆÆ°¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢Æ°¤¤¹¤®¤Æ¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Êø¤ì¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤Ï¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÅÄÃæÊË¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Èà¤¬Î×µ¡±þÊÑ¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼éÅÄ¤äÆîÌî¤È¿·¤¿¤Ê´Ø·¸À¤¬ÃÛ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±óÆ£¹Ò¤ÈÁÈ¤ó¤À»þ¤â¤½¤¦¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢°Û¼Á¤Ê¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÀï¤¤Êý¤ÎÉý¤Ï³Î¼Â¤Ë¹¤¬¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¤³¤ÎÃË¤Ïµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
±óÆ£¹Ò¡¢¼éÅÄ¤ÎÅ´ÈÄ¥³¥ó¥Ó¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë³èÌö
¡¡ºòÇ¯3·î¤ËÂè2¼¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬È¯Â¤·¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï±óÆ£¹Ò¤È¼éÅÄ¤¬Å´ÈÄ¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÅÄÃæÊË¤ÏÂè3¤ÎÃË¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤¬¥É¥¤¥Ä2Éô¤Î¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£ËÜ¿Í¤â¤½¤³¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°1Éô¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤ÈÇ®Ë¾¡£¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×»²Àï¤ò²óÈò¤·¤¿¤Î¤â¡¢1·î¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ë³Ê¾å¥¯¥é¥Ö¤ØÉë¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ2¤«·î´Ö¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¡£¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¿Ê²½¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£º£¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤é¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ¤Ï¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¼ç¼´¤Î1¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¡£±óÆ£¡¦ÅÄÃæÊË¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á26»î¹ç½Ð¾ì¡¦8¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¶Ã°ÛÅª¡£8ÅÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆ²°Â¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢ÀõÌîÂóËá¡Ê¥Ü¡¼¥Õ¥à¡Ë¤Ë¤¢¤È1ÅÀ¤ÈÇ÷¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¤«¤é¤À¡£ÆüËÜÎòÂåºÇÂ¿¥¥ã¥Ã¥×¿ô¤Î152»î¹ç¸Ø¤ë°ÎÂç¤ÊÀè¿Í¡¦±óÆ£ÊÝ¿Î¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¡Ë¤â¥Ü¥é¥ó¥Á¡¦2ÎóÌÜ·óÌ³¤Ç15ÆÀÅÀ¤À¤«¤é¡¢ÅÄÃæÊË¤Ï¤½¤Î¿ô»ú¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÃË¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡ÖÆÃÊÌ²¿¤«Æñ¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ì¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£º£¤Ï¥ß¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÇÂÇ³«¤·¤ÆÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¼è¤ì¤ì¤Ð¤è¤ê¤¤¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤â¤ä¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ËÜ¿Í¤ÏÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼éÈ÷¤ä¥Ñ¥¹½Ð¤·¡¢µ¯ÅÀ¤òºî¤ë»Å»ö¤Ê¤É¤½¤ì°Ê³°¤Î¥×¥ì¡¼¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤âìÅÍß¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤é¤æ¤ëÉôÊ¬¤Ç¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÅÄÃæÊË¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ÎÉÛÀÐ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯Àï¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡2026Ç¯WÇÕ¤Þ¤Ç¤¢¤È2Ç¯¡£¤³¤³¤«¤éÈà¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ°À×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë