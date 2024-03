人気コンテンツ『ウマ娘』のライブイベント『ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND - NEW GATE -』が22日・23日、大阪城ホールで開催された。終了後、セットリストも公開され、2日間のライブを振り返る。DAY1の出演者はMachico(トウカイテイオー役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、小倉唯(マンハッタンカフェ役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)、松岡美里(タニノギムレット役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)、秋奈(ドゥラメンテ役)、小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、希水しお(デアリングハート役)。実況は明坂聡美(実況役)が務め、シークレットゲストとして佐藤利奈(都留岐涼花役)が登場した。

前半の見どころとしては、松岡美里(タニノギムレット役)のパワフルな歌声。4曲目「CATCH THE VICTORY! (The Glory Revision)」では大橋彩香(ウオッカ役)と、9曲目「[Do or Die] Destroy for Dasein / THE SUPER STRONG S」では春川芽生(シンボリクリスエス役)と、力強い歌声で会場をわかせた。また、6曲目「[運 or むん] Lucky Comes True! / TAILWIND」では、新田ひより(マチカネフクキタル役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)が担当しているウマ娘らしく、わちゃわちゃと軽快なやり取りをして会場をほっこりさせた。後半にかけてライブはさらに盛り上がっていき、アンコールは全員でおなじみの「トレセン音頭」、「うまぴょい伝説」を歌い、「うまぴょい伝説」は佐藤利奈(都留岐涼花役)、明坂聡美(実況役)も一緒に交って楽しんでいた。DAY2の出演者はMachico(トウカイテイオー役)、徳井青空(テイエムオペラオー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、小倉唯(マンハッタンカフェ役)、上坂すみれ(アグネスタキオン役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、田中あいみ(ビコーペガサス役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、真野美月(サクラローレル役)、松岡美里(タニノギムレット役)、夏吉ゆうこ(シュヴァルグラン役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、伊藤彩沙(ヴィブロス役)、福嶋晴菜(ダンツフレーム役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)、河野ひより(ノーリーズン役)、春日さくら(ヒシミラクル役)、秋奈(ドゥラメンテ役)、小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、根本優奈(エアメサイア役)、希水しお(デアリングハート役)。実況は明坂聡美(実況役)が務め、ゲスト出走として上田瞳(ゴールドシップ役)、シークレットゲストとして山本昌広(解説役)が登場した。2日目はアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』解説役の声優も務めた元プロ野球選手・山本昌広がシークレットゲストとして登場し、会場を驚かせた。前半、一番盛り上がったのは4曲目「一撃入魂☆ペガサスパンチ」、田中あいみ(ビコーペガサス役)のパート。ヒーローキャラとしてステージを盛り上げると、悪の科学者となった上坂すみれ(アグネスタキオン役)が乱入。人質になった衣川里佳(ナリタブライアン役)らを助けるため、田中は上坂と対峙することになり、ヒーローショーような展開に会場からは「頑張れー!」「負けるなー!」など声援が飛んで、最後は必殺技で倒した。その後、演出準備でMCの山本が場を繋ぐことになり、一度やってみたかったというコール&レスポンスに挑戦したが、慣れない掛け声に照れてしまいタジタジで、会場は爆笑していた。また、セットリストに含まれないが途中、ウマ娘たちと観客が名曲「ユメヲカケル!」を歌うシーンでは山本も「キミと夢をかけ〜るよ」「ほらっ!」と一緒に歌っていた。■DAY1 セットリスト舞台裏インタビュー大橋彩香(ウオッカ役)、松岡美里(タニノギムレット役)、明坂聡美(実況役)、佐藤利奈(都留岐涼花役)開演前アナウンス佐藤利奈(都留岐涼花役)M-01. Comeback Story Vウマ娘M-02. GIRLS' LEGEND U (The Infinite Ver.)大橋彩香(ウオッカ役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、松岡美里(タニノギムレット役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)、小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、希水しお(デアリングハート役)M-03. EXCEED秋奈(ドゥラメンテ役)、ギター演奏立花日菜(サトノダイヤモンド役)M-04. CATCH THE VICTORY! (The Glory Revision)大橋彩香(ウオッカ役)、松岡美里(タニノギムレット役)M-05. WINNING MELODY (The Vivid Revision)渡部優衣(ウイニングチケット役)M-06. [運 or むん] Lucky Comes True! / TAILWIND新田ひより(マチカネフクキタル役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)M-07. Dance 2 Endless Beat高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)M-08. アコガレ Challenge Dash!!Machico(トウカイテイオー役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)M-09. [Do or Die] Destroy for Dasein / THE SUPER STRONG S春川芽生(シンボリクリスエス役)、松岡美里(タニノギムレット役)M-10. Ms. VICTORIA (The Legends Ver.)高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)M-11. NEXT FRONTIER大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)M-12. UNLIMITED IMPACT菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)M-13. BLOW my GALE (Blasting The Noise Ver.)春川芽生(シンボリクリスエス役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)M-14. winning the soul (High-voltage Ver.)小倉唯(マンハッタンカフェ役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)M-15. 彩 Phantasia大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、希水しお(デアリングハート役)公演テーマ SP[NEW GATE DAY1]M-16. Unite!!宮下早紀(スティルインラブ役)、小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、希水しお(デアリングハート役)M-17. Gaze on Me!木村千咲(ダイワスカーレット役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)M-18. ミッドナイト・エピローグMachico(トウカイテイオー役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)M-19. 永遠の色彩Machico(トウカイテイオー役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)M-20. Everlasting BEATS大橋彩香(ウオッカ役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、松岡美里(タニノギムレット役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)M-21. L'Arc de gloire高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、小倉唯(マンハッタンカフェ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)、秋奈(ドゥラメンテ役)M-22. Ambitious World (Beyond The Promise Ver.)立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)M-23. ソシテミンナノ (Breaking The Limit Ver.)立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)、秋奈(ドゥラメンテ役)M-24. DRAMATIC JOURNEYMachico(トウカイテイオー役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)、松岡美里(タニノギムレット役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、希水しお(デアリングハート役)SP [U.A.F is entering the venue.]渡部優衣(ウイニングチケット役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、秋奈(ドゥラメンテ役)・口上佐藤利奈(都留岐涼花役)M-25. 爆熱マイソウル渡部優衣(ウイニングチケット役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、秋奈(ドゥラメンテ役)M-26. U.M.A. NEW WORLD!!ウマ娘<ENCORE>ENCORE OvertureM-27. トレセン音頭ウマ娘M-28. うまぴょい伝説ウマ娘、佐藤利奈(都留岐涼花役)、明坂聡美(実況役)ED MOVIE[GO BEYOND]■DAY2 セットリスト舞台裏インタビュー前田佳織里(ナイスネイチャ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)、明坂聡美(実況役)、山本昌広(解説役)開演前アナウンス山本昌広(解説役)OvertureM-01. Comeback Story Vウマ娘SP [U.A.F is entering the venue.]徳井青空(テイエムオペラオー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、田中あいみ(ビコーペガサス役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)、福嶋晴菜(ダンツフレーム役)、河野ひより(ノーリーズン役)、秋奈(ドゥラメンテ役)・口上上田瞳(ゴールドシップ役)M-02. 爆熱マイソウル徳井青空(テイエムオペラオー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、田中あいみ(ビコーペガサス役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)、福嶋晴菜(ダンツフレーム役)、河野ひより(ノーリーズン役)、秋奈(ドゥラメンテ役)M-03. 平凡、時にミラクル春日さくら(ヒシミラクル役)M-04. 一撃入魂☆ペガサスパンチ田中あいみ(ビコーペガサス役)・ヒーローショー出演衣川里佳(ナリタブライアン役)、上坂すみれ(アグネスタキオン役)、真野美月(サクラローレル役)M-05. ピスピス☆スピスピ ゴルシちゃんのうた上田瞳(ゴールドシップ役)M-06. ぼくらのブルーバードデイズ夏吉ゆうこ(シュヴァルグラン役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、伊藤彩沙(ヴィブロス役)M-07. DRAMATIC JOURNEYMachico(トウカイテイオー役)、徳井青空(テイエムオペラオー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、田中あいみ(ビコーペガサス役)、真野美月(サクラローレル役)、福嶋晴菜(ダンツフレーム役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)、河野ひより(ノーリーズン役)、小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、根本優奈(エアメサイア役)、希水しお(デアリングハート役)M-08. アコガレ Challenge Dash!!Machico(トウカイテイオー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、松岡美里(タニノギムレット役)M-09. 彩 Phantasia田澤茉純(イクノディクタス役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、伊藤彩沙(ヴィブロス役)、小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、根本優奈(エアメサイア役)、希水しお(デアリングハート役)M-10. winning the soul (High-voltage Ver.)Machico(トウカイテイオー役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、松岡美里(タニノギムレット役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)、秋奈(ドゥラメンテ役)M-11. 楽園小倉唯(マンハッタンカフェ役)M-12. シャドーロールの誓い (The Solid Revision)衣川里佳(ナリタブライアン役)M-13. ライトレス上坂すみれ(アグネスタキオン役)、小倉唯(マンハッタンカフェ役)M-14. 僕が憧れた青夏吉ゆうこ(シュヴァルグラン役)M-15. Ms. VICTORIA (The Legends Ver.)徳井青空(テイエムオペラオー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、上坂すみれ(アグネスタキオン役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、真野美月(サクラローレル役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、春日さくら(ヒシミラクル役)、根本優奈(エアメサイア役)公演テーマ SP[NEW GATE DAY2]M-16. 朝露は大河の夢を見る佐藤榛夏(シーザリオ役)M-17. QueenBee希水しお(デアリングハート役)M-18. 十帰りの花根本優奈(エアメサイア役)M-19. Over a Tiara小島菜々恵(ラインクラフト役)M-20. Unite!!小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、根本優奈(エアメサイア役)、希水しお(デアリングハート役)M-21. GIRLS' LEGEND U (The Infinite Ver.)衣川里佳(ナリタブライアン役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、真野美月(サクラローレル役)、松岡美里(タニノギムレット役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、福嶋晴菜(ダンツフレーム役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)、河野ひより(ノーリーズン役)、春日さくら(ヒシミラクル役)M-22. Go This Way小倉唯(マンハッタンカフェ役)、上坂すみれ(アグネスタキオン役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、夏吉ゆうこ(シュヴァルグラン役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、伊藤彩沙(ヴィブロス役)、秋奈(ドゥラメンテ役)M-23. We are DREAMERS!!Machico(トウカイテイオー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、田中あいみ(ビコーペガサス役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、花井美春(ツインターボ役)、真野美月(サクラローレル役)、松岡美里(タニノギムレット役)、河野ひより(ノーリーズン役)、春日さくら(ヒシミラクル役)M-24. ソシテミンナノ (Breaking The Limit Ver.)前田佳織里(ナイスネイチャ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、花井美春(ツインターボ役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、夏吉ゆうこ(シュヴァルグラン役)、伊藤彩沙(ヴィブロス役)、秋奈(ドゥラメンテ役)M-25. Ready!!! Steady!!! Derby!!!小倉唯(マンハッタンカフェ役)、上坂すみれ(アグネスタキオン役)、福嶋晴菜(ダンツフレーム役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)M-26. U.M.A. NEW WORLD!!ウマ娘<ENCORE>ENCORE OvertureM-27. トレセン音頭ウマ娘M-28. うまぴょい伝説ウマ娘、明坂聡美(実況役)、山本昌広(解説役)ED MOVIE[GO BEYOND]