»î¹ç¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¶å½£Ï»Âç³Ø½à¹Å¼°ÌîµåÏ¢ÌÁÄó¶¡¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

À¾ÆîÂç4¡½2¶å½£Âç
µ×Î±ÊÆÂç2¡½1Ê¡²¬Âç

º´²ìÂç4¡½4Ê¡¶µÂç

¡Ê23Æü¡¦É°¸¶±¿Æ°¸ø±àÌîµå¾ì¡Ë