アニメ『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』に新たなシーンを追加した劇場用再編集版『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』が、5月10日より2週間限定で劇場公開されることが決定した。あわせてポスタービジュアルと予告映像が公開。劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』(5月24日公開)に先駆けて公開し、盛り上げていく。『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』は、ナリタトップロード、アドマイヤベガ、テイエムオペラオー3人のウマ娘を軸に、クラシック三冠(皐月賞・日本ダービー・菊花賞)を巡る物語。

YouTubeチャンネル「ぱかチューブっ!」内で2023年から配信されたアニメで、全4話、総再生回数900万回を突破。クラシック三強と呼ばれたウマ娘たちが、絶対に負けられない想いを胸に頂点を目指し競い合う、熱いクラシック戦線を描いた。CygamesPicturesが制作し、YouTubeでアニメ配信が始まると「クオリティが高すぎる!」「劇場のスクリーンで見たい作品だった」などの声がSNS上で多数上がり、大きな盛り上がりを見せた。そんな多くのファンからの期待の声に応え、劇場用に新たなシーンが追加された劇場用再編集版『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』として上映。あの熱いレース、興奮と感動、そしてウイニングライブの熱狂が、大スクリーンで蘇る。また、劇場でしか手に入らない入場者限定プレゼントとして、ゲームアイテムと交換できるシリアルコード付きの描き下ろしミニ色紙をプレゼント。ミニ色紙には、ナリタトップロード、アドマイヤベガ、テイエムオペラオーの3人のウマ娘たちの新規描き下ろしイラストで全3種ランダムにて配布される。『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。テレビアニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送され、週刊ヤングジャンプではオグリキャップを主人公にした漫画「ウマ娘 シンデレラグレイ」が連載中。CV担当声優は音楽番組にも出演し、「社会現象化」と紹介されている。