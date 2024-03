昨年、25周年を記念して5年ぶりに台湾で開催された野外ロックイベント『RUSH BALL』。「on the ROAD」と題して、2023年12月13日(水)~15日(金)の3日間に渡り、台中・台北のライブハウスで熱狂的なステージが繰り広げられた。SPICEでは、当日のライブレポートや番外編をお届けしてきたが……今回は、大阪のラジオ局・FM802のDJ 土井コマキが、日本語で歌う台湾バンド・ゲシュタルト乙女のMikan Hayashiの案内で台湾を巡った現地の模様を特別公開! それぞれのカメラで撮影した写真と共に、あの日の思い出を振り返る。



ゲシュタルト乙女は、3月27日(水)にthe band apart 荒井岳史とコラボしたニューシングル「副都心」のリリースが決定している。土井コマキがDJを務める『Roundtable with Komaki』(毎週土曜・22:00~24:00)で、3月23日(土)に初解禁されるので要チェック!

撮影=Mikan Hayashi

台湾で朝活!伝統料理を生かしたサンドイッチに感動

2人の出会いは、ゲシュタルト乙女が3年ぶりに来日した2023年。かねてより台湾が大好きな土井コマキと日本のカルチャーが大好きなMikanは意気投合!番組にMikanがゲスト出演したり、ライブを鑑賞したりする中で親交が深まった。

台湾で再会を果たしたこの日は、ディストリビューションサービス「FRIENDSHIP.」とタッグを組んで開催された、『RUSH BALL in 台湾 on the ROAD』の3日目・12月15日(金)。ゲシュタルト乙女も出演し、当日のMCを土井コマキが務めることになっていた。

そこでライブ前に、Mikanと待ち合わせておすすめスポットを巡ることに。同時に、土井コマキは、番組の企画「ラウンドテーブル物産展」でリスナーに代わって台湾土産をゲットする約束があったので、リクエストのお土産を一緒に探した。

撮影=スタッフ

まずは、台湾といえば朝食!ということで、台北・中山エリアにある若者に人気のカフェ「好初早餐」で待ち合わせ。平日の朝から賑わっていて、レトロポップな店内で台湾の伝統的なフードをアレンジしたサンドイッチを一緒に堪能。揚げた湯葉のサンドイッチ、台湾の家庭料理で塩漬けにした卵・鹹蛋(しぇんたん)がトッピングされたカボチャ、小さな紅白のお餅・湯圓(タンエンイ)を揚げてピーナッツパウダーと砂糖をまぶしたモチモチさくさくのサイドメニュー、さっぱりな甘さの豆乳ミルクティーなど、どれを食べても日本にはない味わいで感動!

「ツナとりんごを混ぜたサンドイッチなど、台湾にはあまじょっぱい味が多いね!」と日本との違いを発見したり、ボリューム満点だけどヘルシーなサンドイッチばかりで「日本でもみんな絶対に好きな味だと思う! フェスで食べたい!」(土井)と笑顔に。

撮影=土井コマキ

話は派生して、「日本で台湾ナイトをやろうよ!日本と台湾のバンドが2組ずつぐらいでて。フードもそれぞれのグルメが楽しめたり」(土井)、「やりたいですね! 私は大好きな水餃子で出店したいです!」(Mikan)、「そこはゲシュタルト乙女で出演して!(笑)」と日本でのイベント開催の展望に花が咲いたりもした。

お土産散策&思い出のCDをゲット!

撮影=スタッフ

朝食の後は、リスナーからリクエストのあった台湾土産「お湯で作るタピオカミルクティー」と「台湾ならではのかわいい文房具」を探しに行くことに。まずは歩いて中山駅前にある百貨店「誠品南西」へ。さまざまなショップが入っているので、お湯で簡単に作れるタピオカミルクティーはゲット! 文具店に行ってみると、日本の文房具が人気とうことで台湾ならではのものは見つからず……台湾大学の近くにある「文具王」に移動。

撮影=スタッフ

そこではMikanも学校で使っていたという、昔懐かしいノートや台湾ならではのモチーフがデザインされたシールやマスキングテープを発見!「これならリスナーさんも喜んでもらえるはず!」と大満足の様子。そのまま2人はライブのリハーサルがあるため、会場のThe Wall Live Houseへ。

撮影=スタッフ

リハを終え、Mikanはライブ直前だが会場から少し離れたところにあるレコードショップ「White Wabbit Records 小白兎唱片」に。日本のCDも多数並び、台湾のみならず日本からも音楽好きが集まる人気店。Mikanは、ここで思い出の1枚をセレクト。見つけたのは、「高校生の頃に一番よく聴いていたシンガーソングライダーで、貯金して初めて買ったCDです」と、クラウド・ルーのアルバム『有吉他的流行歌曲』(2012)を紹介。「ポップなのにこんなアレンジもできるんだって、あまりに斬新で衝撃を受けました。弾き語りを始めるキッカケにもなった、青春の一枚です」と話してくれた。

撮影=スタッフ

撮影=スタッフ

この思い出の1枚を土井コマキにプレゼント! ライブ後、興奮冷めやらぬ中、台湾での1日を振り返った2人。

「おいしいものも食べられてお土産も買えて大満足!一緒に回れてとっても楽しかったです!」(土井)

プライベートみたいな感じで、一緒に過ごせてすごく嬉しかったです。せっかく台湾に来ていただいたからには案内したかったので! わぁー!最後だなんて寂しいよぉ」(Mikan)

「また遊んでください!日本でも台湾でも!」(土井)

「必ず遊びましょう!また日本でライブをするときは遊びに来てくださいね!」(Mikan)

別れを惜しみながら、楽しかった余韻のままに再会を約束。また会う日まで、再見(サイツェン)!

撮影=Mikan Hayashi

撮影=スタッフ

撮影=Mikan Hayashi

撮影=Mikan Hayashi

撮影=土井コマキ

撮影=スタッフ

撮影=土井コマキ、Mikan Hayashi、スタッフ 取材・文=SPICE編集部(大西健斗)