°¤Éôµð¿ÍºÇÂç¤ÎÊä¶¯¤Ï¡Ö¸¶¥¤¥º¥àÇÓ½ü¡×¤À¤Ã¤¿¡ª¡Ê2¡Ë¤¢¤¨¤Æ·ù¤ï¤ìÌò¤ËÅ°¤·¤Þ¤¹
¡¡¥Î¥Ó¥Î¥Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¼óÇ¾¿Ø¤ÎÉ®Æ¬¤Ï¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡2·³´ÆÆÄ¡Ê55¡Ë¤À¡£21Ç¯1·î¤Ë¸¶´ÆÆÄ¤«¤éµÞî±Í×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢1·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥ÁÊäº´¤È¤·¤Æ¸ÅÁã¤Ë¸½¾ìÉüµ¢¡£22Ç¯¤«¤é1·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤¬¡¢Íâ23Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥àÁí´ÆÆÄ¤Ø¤ÈÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¸¶¤µ¤ó¤È·¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò»þÂå¤«¤éÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸¶¤µ¤ó¤Ï¥Á¡¼¥à²þ³×¤Î¤¿¤á¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ·¬ÅÄ¤µ¤ó¤ò¾·æÛ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤«¤é¾×ÆÍ¡£·¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î´×¿¦¤Øº¸Á«¤µ¤ì¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¡¢2·³´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÉü¸¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç·¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂç´î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¿µÇ·½õ¤ÏËÜÅö¤ËÌîµå¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡Ù¤È¼þ°Ï¤ËÏ³¤é¤·¡¢º£¤äàÄ¶¤´µ¡·ù¾õÂÖá¤Ç¤¹¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢¸¶»á¤Î´ÆÆÄÂàÇ¤¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤òµî¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥Ö¤³¤ÈÂçµ×ÊÝÇî¸µ»á¡Ê57¡Ë¤À¡£Âçµ×ÊÝ»á¤Ï23Ç¯¤«¤é¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Î¶¯¤¤Í×ÀÁ¤Ç1·³ÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£ÆÈÆÃ¤Ê»ØÆ³¤ä¸ÀÆ°¤ÏÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢À®ÀÓ¤ÏÈ¼¤ï¤º1Ç¯¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ç¡¼¥Ö¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¼õ¤±¤³¤½¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤ÎÉ¾È½¤ÏºÇ°¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥Ö¤¬¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë½°¿Í´Ä»ë¤Î¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ë¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤Æ¡Ø¤ªÁ°¤é¤¬¤À¤é¤·¤Ê¤¤¤«¤é¥À¥á¤Ê¤ó¤À!¡Ù¤È¼¸¤êÈô¤Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ø¤¢¤ó¤ÊÅÛ¡¢Áá¤¯¥¯¥Ó¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤ÈÊ°³´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Ç¡¼¥Ö¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡Ø¤â¤¦YouTube¤Î¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Ë½Ïª¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡Ù¤È¸ý¡¹¤Ë¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ´ò¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÌ±Êü¶É¤Îµð¿ÍÈÖµ¼Ô¡Ë
¡¡Âçµ×ÊÝ»á¤Ï¸½ºß¡¢µð¿ÍÂ¦¤«¤é¡Ö¸½¾ì¼èºàNG¡×¤ò¤ä¤ó¤ï¤ê¤ÈÄÌÃ£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¡Ö·ãÊÑ¡×¤¬½Å¤Ê¤ëÃæ¡¢°¤Éô¿·ÂÎÀ©²¼¤Ç¥¥é¥ê¤È¸÷¤ë¤Î¤¬Æó²¬ÃÒ¹¨¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê47¡Ë¤À¡£à¼ã¤¿·»Ø´ø´±¤Î±¦ÏÓá¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸·¤·¤¯ÃÃ¤¨¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£É¾ÏÀ²È¤â¤³¤¦ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡Ö¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤Ø¾ï¤Ë¸·¤·¤¤»ëÀþ¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØËÍ¤Ï¤¢¤¨¤Æ·ù¤ï¤ìÌò¤ËÅ°¤·¤Þ¤¹¤è¡Ù¤ÈÍê¤â¤·¤¤¸ÀÍÕ¤âÈ¯¤·¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¿´¶¯¤¤¸Â¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾ï¾¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É³Ê¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤ëÌò³ä¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ØÉ¬Í×°¡Ù¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Æó²¬¤ò¥Ø¥Ã¥É¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡Ù¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
¡Ö¸¶ÇÓ½ü¡×¤Ç°ì¿·¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë¡¢45ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¼ã¤»Ø´ø´±¤Ï¿®Ç°¤ò¶Ê¤²¤º¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎVÃ¥²óÀ®¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£