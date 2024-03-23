°¤Éôµð¿ÍºÇÂç¤ÎÊä¶¯¤Ï¡Ö¸¶¥¤¥º¥àÇÓ½ü¡×¤À¤Ã¤¿¡ª¡Ê1¡Ë°¦¾ð¤òÈë¤á¤¿¡Èµ´¤Î°¤Éô¡É
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê44¡ËÎ¨¤¤¤ëµð¿Í¤ÎÉ¾È½¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤À¡£¼çÎÏÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤Þ¤ë¤Çà²¿¤«á¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤Ï¡½¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤¬²Ý¤¹Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¡¢ÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¯¸·¤·¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¥ã¥ó¥×½ªÈ×¤Ë¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤ß¤º¤«¤é¥Ð¥Ã¥È¤ò°®¤ê¡¢½©¹Í¥¿Í¡Ê21¡Ë¤Ë¡Ø¤â¤¦¥Ø¥Ð¥Ã¤¿¤«!¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é»ÍÊýÈ¬Êý¤Ë¥Î¥Ã¥¯¤Î±«¤¢¤é¤ì¡£½©¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃÙ¹ïÊÊ¤òÃ²¤¡¢¥¥ã¥ó¥×Á°¤Ë¡Ø3·³¤ËÍî¤È¤½¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È¸ýÁö¤ë¤Ê¤É¥Ü¥í¥«¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë´üÂÔ¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤¹¡£½©¹¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¡¢¤¢¤¨¤Æµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿»Ø´ø´±¤Î°¦¾ð¤ò½©¹¼«¿È¤âµâ¤ß¼è¤ê¡¢¥¹¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼·¿¤ÎÀ³Ê¤¬É¿ÊÑ¤·¤Æ²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êµð¿ÍÈÖµ¼Ô¡Ë
¡¡½¢Ç¤Åö½é¤³¤½¡¢2·³´ÆÆÄ»þÂå¤Îà¥Ñ¥ï¥Ï¥éÂÎ¼Áá¤¬¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¡¢Á°»þÂåÅª¤Ê»ØÆ³Ë¡¤¬Áª¼ê¤«¤éÌÔÈ¿È¯¤ò¿©¤é¤¦·üÇ°¤ò¼¨¤¹¸þ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬½©¹¤Ë¸Â¤é¤º¡¢àµ´¤Î°¤Éôá¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿°¦¾ð¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£à¤¢¤Î¿Íá¤¬µî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡½¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¤¢¤Î¿Í¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡¢µð¿ÍÁ°´ÆÆÄ¡¦¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ê65¡Ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ºòµ¨¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡¢Æ±°ì´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë2Ç¯Ï¢Â³¤ÎB¥¯¥é¥¹¤ËÄÀ¤ß¡¢ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë·Á¤Ç3Ç¯·ÀÌó¤Î2Ç¯ÌÜ¤Ç¼Ç¤¡£°¤Éô¿·´ÆÆÄ¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò°ú¤ÅÏ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ¿Í¤Ï·ÀÌó3Ç¯ÌÜ¤â¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ËÀ¸¤¸¤¿µð¿Í¾åÁØÉô¤È¤Î³Î¼¹¤Ë´Ø¤·¡¢µå³¦´Ø·¸¼Ô¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Ö·ë¶É¡¢¸¶ÂÎÀ©¤ÎÄ¹´üÀ¯¸¢²½¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥Í¥ê¥º¥à¤¬¥Á¡¼¥àÄãÌÂ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê67¡Ë¤éµåÃÄ¾åÁØÉô¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÃÇ¤ò²¼¤·¡¢°úÆ³¤òÅÏ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄÂàÇ¤¸å¤â¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Î¿¦¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¼Â¾å¤Îà¤ª¾þ¤ê¿¦á¡£µð¿Í¥µ¥¤¥É¤Ï¿·ÂÎÀ©¤Î°¤Éô¥«¥é¡¼¤ò¶¯¤á¤ë¤¿¤á¡Ø¸¶ÇÓ½ü¡Ù¤òÎ¢¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¡¢¤½¤ì¤òÃå¡¹¤Èº£¤â¿åÌÌ²¼¤Ç²¡¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¸¶»á¤Ï´ÆÆÄÂàÇ¤¸å¡¢¸ÅÁã¤ò°ìÅÙ¤âË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤âÈÖµ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡ÖÅÅ·âÍèË¬¡×¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢Ä¶ÂçÊªOB¡¦¾¾°æ½¨´î»á¡Ê49¡Ë¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÅÁã¥¥ã¥ó¥×¤òºÆË¬¤·¡¢4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾¾°æ¤µ¤ó¤â¡Ø¿µÇ·½õ¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡Ù¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢·ÏÎó»æ¤Î¿·½ÕÂÐÃÌ´ë²è¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×Ë¬Ìä¤òÆó¤ÄÊÖ»ö¤Ç²÷Âú¤·¤¿¡£¸¶¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄºßÀÒºÇ½ªÇ¯¤Î02Ç¯¡¢´ÆÆÄ1Ç¯ÌÜ¤Î¸¶´ÆÆÄ¤Î¸µ¤ÇÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¡£¶¯¤¤»ÄÎ±Í×ÀÁ¤ò½³¤Ã¤ÆFAÀë¸À¤·¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢Î¾¼Ô¤ÏÂç¿Í¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÅö¤Î´Ø·¸À¤Ï¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢½Í¡¹¤È¿Ê¤à¡Ö¸¶ÇÓ½ü¡×¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¥Á¡¼¥à¤ò¥×¥é¥¹¤ÎÊý¸þ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¼èºà¤ËË¬¤ì¤¿µåÃÄOB¤ÎÉ¾ÏÀ²È¤â¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢
¡Öºòµ¨¤Þ¤ÇÄ¹¤é¤¯¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤â¤¬¸¶¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Ê¤¬¤éÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Áª¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥³¡¼¥Á¤â´Þ¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤Û¤ÜÁ´°÷¤Ç¤¹¡£Ä¹´üÀ¯¸¢¤Î¥Ä¥±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°¤ÉôÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø¤ä¤Ã¤È²òÊü¤µ¤ì¤¿¤è¡Ù¤ÈÏª¹ü¤ËËÜ²»¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤â¤¤¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó°Ê¹ß¡¢¸·¤·¤¤Îý½¬¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï°ìÍÍ¤ËÌÀ¤ë¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¸½¾ì¼óÇ¾¿Ø¤â»Ø´ø´±¤ËÌ¯¤Êµ¤¸¯¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ËÜ¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬²þ¤á¤ÆÀ°¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤¬ËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ëàµ¢Ãåá¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×