■ライブBlu-ray『PEOPLE IN THE GAS STATION』には、1月13・14日に開催されたぴあアリーナMM公演の模様を完全収録!

PEOPLE 1が、初アリーナ公演を収録したライブBlu-ray『PEOPLE IN THE GAS STATION』を6月5日に数量限定でリリースする。

本作は、神奈川・ぴあアリーナMMで1月13日に行われた『続・LOVE2』、14日に開催された『さよなら、ぼくらのパーティーゲーム』の模様を完全収録。オリジナルピンズとステッカー3枚組セットが同梱される。

そして、初のホールツアー『PEOPLE 1 2024 TOUR 第7回本公演 “after dark”』の開催も決定。

7月10日の東京・立川ステージガーデンを皮切りに、9月29・30日の大阪・オリックス劇場まで9会場全12公演で実施される。ファンクラブでは、3月23日からチケット先行がスタートした。

リリース情報

2024.06.05 ON SALE

Blu-ray『PEOPLE IN THE GAS STATION』

ライブ情報

PEOPLE 1 2024 TOUR 第7回本公演 “after dark”

07/10(水)東京・立川ステージガーデン

07/14(日)神戸・神戸国際会館 こくさいホール

07/21(日)札幌・札幌文化芸術劇場 hitaru

07/28(日)新潟・新潟テルサ

08/16(金)名古屋・Niterra 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

08/17(土)名古屋・Niterra 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

09/11(水)東京・NHKホール

09/12(木)東京・NHKホール

09/16(月・祝)福岡・福岡サンパレス

09/21(土)仙台・東京エレクトロンホール 宮城

09/29(日)大阪・オリックス劇場

09/30(月)大阪・オリックス劇場

PEOPLE 1 OFFICIAL SITE

https://ppppeople1.com/