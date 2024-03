BLACKPINK、ヒット曲「How You Like That」振付映像がYouTubeで16億回再生を突破

BLACKPINKのヒット曲「How You Like That」の振り付け映像が、YouTubeで再生回数16億回を突破した。23日、所属事務所のYG ENTERTAINMNENTによると、BLACKPINKの「How You Like That」の振り付け映像はこの日の午前7時30分ごろ、YouTubeで再生回数が16億回を超えた。2020年7月に公開されてから約3年8ヶ月での記録であり、振り付け映像としてはK-POP初の記録だ。

これに先立って「DDU-DU DDU-DU」(21億回)、「Kill This Love」(19億回)、「BOOMBAYAH」(16億回)が同じ記録を達成しており、これでBLACKPINKは、YouTubeで再生回数が16億回以上を記録した映像を計4編保有することになった。振り付け映像が爆発的な再生回数を記録するのは異例のことで、彼女たちのパフォーマンスに対する世界中のファンの関心が実感できる部分だ。「How You Like That」のミュージックビデオの再生回数(12億回)もパフォーマンスビデオと同様に着実に上昇しており、今後の推移にも注目だ。「How You Like That」はどんな状況にも屈せず高く飛び上がろうというメッセージを盛り込んだ楽曲だ。音源成績も刮目すべき水準だった。韓国国内のチャートを総なめにしたのはもちろん、Spotifyのグローバルトップ50チャートで2位、イギリスのオフィシャルシングルTOP100とビルボードのHOT100でそれぞれ20位と33位を記録し、メジャーポップ市場内での圧倒的な存在感を証明した。BLACKPINKは昨年、世界34都市で66回にわたってワールドツアー「BORN PINK」を開催し、K-POPガールズグループ最大規模のワールドツアーの記録を更新した。