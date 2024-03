声優とアイドルの活動を両立するハイブリッドユニット「i☆Ris」の10周年プロジェクトの集大成として、2024年5月17日に劇場版アニメ『i☆Ris the Movie - Full energy!! -』が公開されます。AnimeJapan 2024では「公開まであと少し☆彡キミと一緒にスペシャルライブステージ!!」と題したステージイベントが開催され、ライブ映像とアニメをリンクさせたスペシャル映像が公開されました。

劇場版アニメ「i☆Ris the Movie - Full Energy !! -」2024年初夏 全国劇場公開https://iris.dive2ent.com/movie/ステージはのっけから、アニメ『賢者の孫』オープニングテーマである「アルティメット☆MAGIC」、『AKIBA'S TRIP』第11話エンディングテーマ「DIVE TO LIVE」が連続で披露され、さらにメンバー挨拶を挟んで『プリパラ』第2期オープニングテーマ「ドリームパレード」、『プリパラ』第3期オープニングテーマ「Realize!」と盛り上がる流れ。そして、リーダーの山北早紀さんから、「今までありがとう、そしてこれからも見届けて欲しい」という気持ちを込めた“i☆Risのi☆Risによるファンのための劇場版アニメ”として『i☆Ris the Movie - Full energy!! -』が2024年5月17日に公開されることやスタッフ陣の紹介が行われました。監督は『キラッとプリ☆チャン』『AKIBA'S TRIP -THE ANIMATION-』『それが声優!』の博史池畠さん、脚本は『プリティーリズム・ディアマイフューチャー』以来、『プリパラ』『アイドルタイムプリパラ』『キラッとプリ☆チャン』『劇場版 プリパラ&キラッとプリ☆チャン 〜きらきらメモリアルライブ〜』とプリティーシリーズの脚本を手がけてきている福田裕子さん、キャラクターデザインは『きんいろモザイク』『大室家 dear sisters』などの植田和幸さんが担当します。劇場版のオリジナル楽曲もあり、主題歌「愛 for you!」は作詞がi☆Ris、作曲は大石昌良さん。挿入歌「希望の花を」はBiSHのプロデュースなどで知られる松隈ケンタさんが担当。本作は週替わりで「テンション鬼アガりルート」(ライブA×ライブD)、「テンションヤバアガりルート」(ライブB×ライブC)、「テンション激アガりルート」(ライブB×ライブD)が上映される仕様。ルートごとに異なる興奮が味わえる、“リアル×ファンタジー×ライブ”の融合した体感系ムービーになっているとのことです。また、ステージでは最初に披露した「アルティメット☆MAGIC」にi☆Risによるライブ映像とアニメ映像を組み合わせたマッシュアップのスペシャル映像が流されました。【アニメーション×実写】アルティメット☆MAGIC スペシャル映像 - YouTube最後は、劇場版主題歌「愛 for you!」の初歌唱が行われ、大きく盛り上がったステージを締めくくりました。「愛 for you!/希望の花を」はi☆Risの25枚目のシングルとして2024年6月12日に発売。MVとオフショットムービーを収録したBD・DVD付属版もあり、CD+BDは税込2970円、CD+DVDは税込2750円、CDオンリーは税込1870円です。映画の前売券は複数バージョンが登場しています。まず、オリジナルA4クリアファイルバッグ付属の5枚綴り券が税込7500円で発売中。また、i☆Risメンバーそれぞれのイラストを用いたソロ版も税込1500円で発売中です。画像は表示の都合で連結していますが、各キャラクターごとのデザインで独立したチケットです。さらに、メインビジュアルを使用した5枚綴り券もあります。価格は税込7500円。特典として、「i☆Ris史上初!? “実寸顔サイズ”A3ポスター(5枚セット)」が付属します。そして、i☆Risメンバーの顔が超アップでデザインされた5枚綴り前売り券も登場しています。価格は各税込7500円。山北早紀さんバージョン芹沢優さんバージョン茜屋日海夏さんバージョン若井友希さんバージョン久保田未夢さんバージョンこのほか、ムビチケカードも発売中。価格は税込1500円です。「i☆Ris the Movie - Full Energy!! -」は2024年5月17日劇場公開です。【本予告】劇場版アニメ「i☆Ris the Movie - Full Energy!! -」5月17日(金) 全国劇場公開 - YouTube©API・81P/Full Energy!!製作委員会