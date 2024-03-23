¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛÀ¶½Õ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¡¢4Ç¯¤Ö¤ê11th¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÉ½¸½¼Ô¤Î²Ì¤Æ¤Ê¤¤Â©¿á¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤Ï±Ê±ó¤Ç¤¢¤ë¡×
¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿À¶½Õ¤¬3·î20Æü¡¢4Ç¯¤Ö¤êÄÌ»»11ºîÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØETERNAL¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¡È±Ê±ó¡É¤Î°Õ¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë·Ç¤²¤¿ËÜºî¤Ï¡¢²Ì¤Æ¤«¤éÌÜ¤ò°ï¤é¤µ¤º¤ËÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÀ¶½Õ¤ÎÂ©¿á¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡À¶½Õ Æ°²è / ²èÁü
¼ýÏ¿¤ÏÁ´14¶Ê¡£¤¢¤¤¤À¤Ë3¤Ä¤Î¡ÖInterlude¡×¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤éÁ´Ì¤È¯É½¶Ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°µÅÝÅª¤Ê²Î¤¬¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£Á°²ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÀ¶½Õ¼«¿È¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¤³¤Î¿ÍÀ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ²¿¤è¤ê¤âËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢²Î¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£»þ¤ò³Ú¤·¤à¡¢»þ¤òËº¤ì¤ë
¢£¤½¤ì¤¬¡ØETERNAL¡Ù
¨¡¨¡Á°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJAPANESE MENU/DISTORTION 10¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é4Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÏÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØETERNAL¡Ù¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
À¶½Õ¡§¥é¥Æ¥ó¤Ý¤¤¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ê¥º¥à¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤¿¤·¤«¤ËÏÄ¤ó¤À¥®¥¿¡¼¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÊÔÀ®³Ú´ï¤Î¼ïÎàÅª¤Ë¥À¡¼¥¯¤Ê´¶¤¸¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÇÌÀ¤ë¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤Ê¡£
¨¡¨¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡È¥À¡¼¥¯¤Ê¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¡É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡¢¤È¡£
À¶½Õ¡§¤Ç¤â²Î¤À¤±Ä°¤¯¤È¡¢V·ÏÅª¤Ê¤È¤³¤í¤â¤Þ¤ÀÁ´Á³¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤éËÍ¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î°ì¿Í¤é¤·¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ÊÁ°¤ÎËÍ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Ä°¤¯¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ÏÄ°¤³¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢V·Ï¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬Ä°¤¯¤È¡¢¤½¤¦Ä°¤³¤¨¤ë¡£¤³¤Î²Î¤¬¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¶ÊÄ´¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¼«Á³¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¤«¤é¡¢µÞ¤Ë¥é¥Ã¥×¤ä¥Ç¥¹¥Ü¥¤¥¹¤Ë¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤Î³Ú´ï¤È¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤«¤òÃµ¤·¤¿·ë²Ì¡¢º£²ó¤Ï¥É¥é¥à¤È¥Ù¡¼¥¹¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤«¤Î¤Û¤¦¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é·è¤·¤Æ¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ä¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥å¤äÌ±Â²É÷¤Î²»³Ú¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤Ï¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
À¶½Õ¡§¥¸¥ã¥º¤Ã¤Ý¤¯¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢¥é¥Æ¥ó¤Ã¤Ý¤¯¤·¤è¤¦¤È¤«¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ç½½Ê¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î³Ú¶Ê¤ò1¸Ä¤ÎÎ©ÂÎ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ÀÁ´Á³ÅÓÃæ¤À¤È»×¤¦¡£30Ç¯¤Î³èÆ°¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤«¤ò¶´¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ð¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Æ¡£¡ØJAPANESE MENU/DISTORTION 10¡Ù¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¥Ù¡¼¥¹¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¡ØETERNAL¡Ù¤Ï¤Þ¤À¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤«¤Ê¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤È¥®¥¿¡¼¥¢¥ó¥×¤È¥Ù¡¼¥¹¥¢¥ó¥×¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¨¡¨¡È÷¤¨ÉÕ¤±¤Îµ¡ºà¡Ä¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥É¥é¥à¡¢¥Ù¡¼¥¹¥¢¥ó¥×¡¢¥®¥¿¡¼¥¢¥ó¥×¤¬2Âæ¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
À¶½Õ¡§¤½¤¦¡£¥®¥¿¡¼¤È¥Ù¡¼¥¹¤È¥É¥é¥à¤È¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤¬°ì¿Í¤¤¤Æ¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¤â¤¦°ì¿ÍÆþ¤ì¤è¤¦¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤âÆþ¤ì¤è¤¦¤Ã¤ÆÆ³¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¡£¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬¤½¤³¤Ç´ûÀ®³µÇ°¤È¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÊÔÀ®¤Ç¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¤½¤ì¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£»×¹ÍÄä»ß¤À¤è¤Í¡£¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ20¿ôÇ¯·Ð¤Ä¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥Õ¥§¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â³§¤µ¤óÉáÄÌ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¥®¥¿¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥¹¤¬¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥à¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¨¡¨¡¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ËÂ§¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
À¶½Õ¡§¥³¥¢¤Ê¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÌ¤Ë¤ß¤ó¤ÊÉáÄÌ¤Ç¡£¶Ê¤¬ËÍ¤é¤È¤Ï°ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤¿¤¤¤·¤Æ¾å¼ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤Ç¤ä¤ì¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÁ´Éô¤¹¤´¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¶Ê¼«ÂÎ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÊÑ¤Ç¡£²»³Ú¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢²Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£À¼ÎÌ¤«¤é²¿¤«¤é¡£
¨¡¨¡µá¤á¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¡£
À¶½Õ¡§°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤ÆÉé¤±¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¡¢¤¢¤ó¤Þ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾å¼ê¤µ¤Ç¤ÏÉé¤±¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÀ¶½Õ¤µ¤ó¤Î²Î¤¬¶Á¤¯¡ØETERNAL¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÆø¤ä¤«¤µ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Í¾Çò¤äÍ¾±¤¤Î»È¤¤Êý¤¬¹ª¤ß¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¶½Õ¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£²»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¨¡¨¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿ô¥õ½ê¤Î¡ÖInterlude¡×(¡ÖInterlude by DURAN¡×¡Ö Interlude by ¥¿¥Ö¥¾¥ó¥Ó (SOIL&¡ÈPIMP¡ÉSESSIONS) ¡õ ·ª¸¶·ò¡×¡Ö Interlude by ·ª¸¶·ò¡×)¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
À¶½Õ¡§¤¢¤é¤«¤¸¤á¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥ó¥¹¥È¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ã¤Ý¤¯¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤È¤¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥¤¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÆ¤¤¤È¤¤¤Æ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¡Ö¤É¤³¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢30ÉÃ¤È¤«1Ê¬¤Î¤ò¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¶Ê¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤³¤ËÆþ¤ë¤Ê¤È¤«¡£¤À¤«¤é¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢¥¡ØETERNAL¡Ù½é²ó¸ÂÄêÈ×
¨¡¨¡Â¨¶½Åª¤ÊÀ®¤êÎ©¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØETERNAL¡Ù¤Ë¤Ï¶áÇ¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¡ÈÀ¸¤¤ë´î¤Ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¤ÎÀ¶½Õ¤µ¤ó¼«¿È¤Î»àÀ¸´Ñ¤ÎÊÑ²½¤âºîÉÊ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
À¶½Õ¡§¤¦¡¼¤ó¡Ä¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊºÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢É¬¤º»à¤Ì¡£»à¤Ï»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤É¡¢ÆùÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î»à¤Ê¤Î¤«¡¢¿ÍÀ¸¤È¤·¤Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤«¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤Î°úÂà¤Ê¤Î¤«¡£3¤Ä¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÆùÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î»à¤Ï¡¢µÞ¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Ñ³¤¤¤è¤Í¡£º£²ó¤Î¡ØETERNAL¡Ù¤Ï¤Í¡¢¡È¤³¤ì¤Ï±Ê±ó¤Ç¤¢¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¿Í¤ÎÌ¿¤äÆùÂÎ¤Ë¸Â³¦¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢·è¤·¤Æ±Ê±ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡È¤³¤Î½Ö´Ö¤Ï±Ê±ó¤Ç¤¢¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤¨¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¡£½ª¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ì¤Î²Ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¡È¤¢¤È²¿Ç¯¤Ç²Î¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡É¤È¤¤¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤Î»à¤È¤«¡¢¡È¤¢¤È²¿Ç¯¤Ç²ÈÂ²¤È²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡É¤È¤¤¤¦ÆùÂÎ¤Î»à¤È¤«¡£»à¤ÏÊ¿Åù¤ËË¬¤ì¤ë¡ÄÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤À¤«¤é¡£½ª¤ï¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡£»þ¤ò³Ú¤·¤à¡¢»þ¤òËº¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÌµ°Õ¼±¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬¡ØETERNAL¡Ù¤«¤Ê¤È¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
À¶½Õ¡§CD¤òÄ°¤¤¤Æ¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¹¥¤¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò²¿²ó¤â´¬¤Ìá¤·¤Æ¡¢¡È¤³¤³¡¢¤¤¤¤¤è¤Í¡É¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¿¤ê¤·¤¿À¤Âå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¿ôÉÃ´Ö¤Ï±Ê±ó¤Ç¡£»þ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡È¤ï¡¼¡¢³Ú¤·¤¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Èµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤¢¤È5Ê¬¤À¤±¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î°ìÈÖ¶¯Îõ¤Ê¤â¤Î¤¬¥é¥¤¥ô¤Ç¡£ËÍ¤Î¥é¥¤¥ô¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤ÈÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ËÜÅö¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤¬²¿²ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡ØETERNAL¡Ù¤Î²Î»ì¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£º£À¸¤¤Æ¤ëÌÜÀþ¤«¤é¡¢¡È¤³¤¦¤«¤â¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ò²Î¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Ç¯¿©¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤«¥Æ¡¼¥Þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ã¯¤«¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤«¡£²Î»ì¤Ã¤Æ·ë¶É¡¢¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¶½Õ¡§µß¤¤¤òµá¤á¤Æ²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²Î»ì¤Ç¤¤¤¨¤Ð·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤òÂ¿¤¯½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Êª¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿Í´ÖÂÐ¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ËÍ¤Ï¡¢¿Ê¹Ô¤È¤«ÂæËÜ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¥é¥¤¥ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¶Ê½ç¤âËèÆüÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤æ¤¨¤Î´¶Æ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¶½Õ¡§¤¿¤È¤¨¤ÐËÍ¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤«²Î¼ê¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ëÆüËÜ¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯¤è¤êÃÏÌ£¤Ë´¶¤¸¤ë¤ï¤±¡£±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ï³Ú¤·¤¤¡£ÈóÆü¾ï´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÃå¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤â²¿¤ÎÄñ¹³¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¤·¤ã¤°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤È¤³¤í¤¬ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤µ¤Ã¤¤âÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«À¤³¦¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£³°¹ñ¿Í¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¡£
¨¡¨¡¤¿¤È¤¨¤ÐÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ç¤â¡¢¡ãPUNKSPRING¡ä¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð±é¼Ô¤â´ÑµÒ¤âÈ¾Ê¬¤¬³°¹ñ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤êÊý¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡£
À¶½Õ¡§¤¦¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¯¥í¥¦¥º¤Î¥é¥¤¥ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¸å¤í¤Ç³°¹ñ¿Í¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶«¤ó¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¦¤ï¡¼¡ª¤Ã¤Æ¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ã¤Æµ¤¼ÁÅª¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¥é¥¤¥ô¤Ç¤Ï´Õ¾Þ¤¹¤ë¡£¤Ç¡¢¶Ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤éÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Î¥Ã¤Æ¤ß¤ë¡¢Çï¼ê¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ê¸²½¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥ô¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¨¡¨¡ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Å°ÄìÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£
À¶½Õ¡§¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï²¿¤«¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤³¤¦¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¿¿»÷¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¡£¼þ¤ê¤¬Çï¼ê¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢»ä¤â¤·¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£Boris¤È°ì½ï¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤Ï¼þ¤ê¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÕ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤·¤ã¤Ù¤êÅÝ¤·¤Æ¤¿¤ê¡£¸Ä¿Í¥ì¥Ù¥ë¤Ç°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¢¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ú£²¡Û¤Ø
¢£¤½¤Î»þÂå¤½¤Î»þÂå¤«¤é
¢£¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤ë²»³Ú¤òºî¤ê¤¿¤¤
¨¡¨¡ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤Î¥é¥¤¥ô»ö¾ð¤ÎÏÃ¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£È½ÃÇ´ð½à¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤¬¹¥¤¤«¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤«¡£
À¶½Õ¡§ÆüËÜ¤Ï¡¢Í§Ã£¤Î´Ö¤Ç¡È¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¤¤¤¤è¡É¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ò»ý¤Ä¤«¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÄ°¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¡ÈÇä¤ì¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤éÄ°¤¯¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢²»³Ú¤ÎÄ°¤Êý¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡£CD¥·¥ç¥Ã¥×¤Î»îÄ°µ¡¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢¡È¤¦¤ï¡¢ºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡ª ¤³¤ìÇã¤¦¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦½Ð²ñ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢À¶½Õ¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎCD¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢ÀÎ¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡©¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÇã¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£»îÄ°µ¡¤ÇCD¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢²»³Ú¤ÈÇ½Æ°Åª¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²»³Ú»¨»ï¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Ï¡¢²»³Ú»¨»ï¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤â¸º¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡£
¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê»þÂå¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¶½Õ¡§º£¤Ã¤Æ°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¥Õ¥¡¥ó¤¬²¿¿Í¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤Çä¤ì¤ë¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤¬¤éCD¤òºî¤ë¤·¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¤Þ¤À¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞCD¤òÇã¤¦¿Í¤Ï¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐCD¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤À¤±¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¡¢8³äÊý¤ÏËÍ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤·¤«ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤À¤±¤É¡¢»Ä¤ê¤Î2³ä¤«1³ä¡¢¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤Î¿Í¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¡È¤¢¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡²¿¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡£
À¶½Õ¡§¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬Çï¼ê¤·¤Æ¤ë¤«¤é»ä¤âÇï¼ê¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤«¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¥À¥¤¥ô¤·¤Æ¤ë¤«¤é²¶¤â¥À¥¤¥ô¤·¤Ê¤¤ã¤È¤«¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¡È²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡É¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÉ÷½¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤òËÍ¤Ïºî¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î»þÂå¤½¤Î»þÂå¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤ë²»³Ú¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´Ý¤¯¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤»þÂå¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¸ÀÍÕ¤âµ¬À©¤µ¤ì¤ë¤·¡£
¢¥¡ØETERNAL¡ÙÄÌ¾ïÈ×
¨¡¨¡¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬¤É¤¦¤È¤«¡£
À¶½Õ¡§¤Ç¤â¤Í¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ÎTV¤È¤«CM¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¢¤ê¤¤Î¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤ß¤ó¤Êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡© ²Î»ì¤È¤«MC¤È¤«³èÆ°¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´Ý¤¤¡£´Ý¤¤¤«¤é¡¢¤É¤Ã¤«¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Àí¤Ã¤Æ¤ëÉ÷¤Ê¤¯¤»¤Ë´Ý¤¤¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¶½Õ¡§¹õÌ´¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é30Ç¯¡¢²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ê¤ó¤ÆÊÌ¤Ë¤Ê¤Ë¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¥Á¥ã¡¼¥È¤Ø¤Î°Õ¼±¤È¤«²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£º£¤Ï¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤¢¤Þ¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£
¨¡¨¡²»³Ú¤ÎÄ°¤Êý¤äÀÜ¤·Êý¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¶½Õ¡§¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤ÇºîÉÊ¤À¤±¤¬´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºîÉÊ¤À¤±¤¬»þÂå¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÊÑ¤À¤È»×¤¦¡£
¨¡¨¡³Î¤«¤Ë¡£
À¶½Õ¡§º£¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Î¤Û¤¦¤¬¥í¥Ã¥¯¤è¤êÁ´Á³Àí¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£°¤Ê¤Î¤«ÀµµÁ¤Ê¤Î¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÎ¤Ï¥í¥Ã¥¯¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¡£º£¤ä¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¥í¥Ã¥¯¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢MC¤¬·É¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ë¤Ï°¤½¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¤º¤Ã¤È¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡£
¨¡¨¡¥í¥Ã¥¯ËÜÍè¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÕÔ¤ó¤Ç¤¤¤¿´í¤¦¤µ¤¬¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¶½Õ¡§¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥í¥Ã¥¯¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼«¼çµ¬À©¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦°¤µ¤Ï¤¤¤¤¡£¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤â¤Í¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡È¤ï¡¼¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë»É·ã¤Þ¤Ç¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢´Ý¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¨¡¨¡Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
À¶½Õ¡§¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤ä¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤¬ÌÇÃã¶ìÃã¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÆ´¤ì¤Æ¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡¢ºÇ½é¤ÏÆ´¤ì¤«¤éÆþ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¤¬¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£ºÇ¶á¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤â¤Ï¤äËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Ä¹¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØETERNAL¡Ù¤ÎÇØ·Ê¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÖSAINT¡×¤È¡ÖETERNAL¡×¤Î2¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤ËMV¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¶½Õ¡§¡ÖETERNAL¡×¤ÏºÇ½é¤«¤é¿ä¤·¤Æ¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¶Ê¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤«¤é¡£ËÍ¤¬ºî¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¶Ê¤Ç¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¿Í¤äËÍ¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬Ä°¤¤¤Æ¤â¡È¤¢¤Ã¡¢¤³¤Î¶Ê¤¤¤¤¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤³¤Î´Ö¤âNOBUYA (ROTTENGRAFFTY)¤¯¤ó¤¬¡Ö¤³¤Î¶Ê¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£2024Ç¯¤Îº£¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿30Ç¯´Ö¤ÎÀ¤¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¨¤ë¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¡ãROTTENGRAFFTY 25th Anniversary "Blown in the Reborn Tour"¡ä¤Î¿å¸ÍLIGHT HOUSE¸ø±é(2·î22Æü)¤ËÀ¶½Õ¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢NOBUYA¤µ¤ó¤È¤Ï3·î24Æü¤Ë¶âÂôvanvanV4¤Ç¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥é¥¤¥Ö¡ãÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì CHARITY UNPLUGGED LIVE¡ØKNOW -We Will Never End-¡Ù¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡£
À¶½Õ¡§¤Ï¤¤¡¢¤½¤Î¥í¥Ã¥È¥ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤¿¤È¤¡¢ËÍ¤Î¶Ê½ç¤òNOBUYA¤¯¤ó¤¬·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤À¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤Ê¤¤¡ÖETERNAL¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢SNS¤È¤«¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¡È¤³¤Î¶Ê¡¢¹¥¤¤Ç¤¹¡É¤È¤«¡Èµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£MV¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖSAINT¡×¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄÌ¤·¤ÆÄ°¤¯¤È¡¢¤Ï¤Ã¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬²¿²ó¤âË¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Öº½¥Î²Ï¡×¤Ë¤Ï¡¢º£ºî¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¾ðÇ°¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£À¶½Õ¤µ¤ó¤ÎÎòÂå¶Ê¤Ç¤¤¤¦¤È¡ÖLAW¡ÇS¡×·Ï¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤³¤½º£²ó¤Î³Ú´ïÊÔÀ®¤Î¤Ê¤»¤ë¶È¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
À¶½Õ¡§¡Öº½¥Î²Ï¡×¤ÏºòÆü¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤Æ¡¢¡È²Î¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡²Î¤ÎÄ°¤³¤¨Êý¤Ë¤«¤Ê¤êµ¤¤òÇÛ¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¤«¡©
À¶½Õ¡§¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤«¤â¡£²Î¤Î¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥à¤È¥Ù¡¼¥¹¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤Á¤«¤¬Ä°¤³¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë³Ú´ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦Æþ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¥¢¥³¥®¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Î¤È¤¤Î¸¹¤¬¤³¤¹¤ì¤ë¥¥Ã¤Æ²»¤È¤«¡¢¥·¥ó¥Ð¥ë¤ä¥¹¥Í¥¢¤Î¥Ñ¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ì½Ö¤Î¶Á¤¤È¤«¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤Î²»¤Ë¤«¤Ö¤Ã¤Æ²Î¤¬Ä°¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êºï¤®Íî¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢³§¤µ¤ó²Î¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤òÂç»ö¤Ë±éÁÕ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´¶¤¸¤Ïºï¤®Íî¤È¤µ¤º¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»Ä¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ú£³¡Û¤Ø
¢¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ú£±¡Û¤ØÌá¤ë
¢£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ã¤Æ·ë¶ÉÎ¹¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹
¢£À¸¤¤ë¤³¤È¤ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ30¼þÇ¯
¨¡¨¡¥¢¥ë¥Ð¥àÃæÈ×¤«¤é½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¶Ã¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖFRAGILE¡×¤«¤é¡Ö¸ÝÆ°¡×¤Ø¤È»ê¤ë´¶Æ°¤Ë¤ÏÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡Ö¶¸¤ª¤·¤¤»þ¤ò±Û¤¨¤Æ¡×¤ä¡Ösis¡×¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤ÏÀ¶½Õ¤µ¤ó¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
À¶½Õ¡§¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Á´ÉôËÍ¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ösis¡×¤Ï¡¢»Ò¼é²Î¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶Ê¤Ç¤¤¤¦¤È¡ÖÎÜÍþ¿§¡×¡ÖTWILIGHT¡×¡Ö»°Æü·î¡×¤¢¤¿¤ê¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊºîÉ÷¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡£
À¶½Õ¡§¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤«¤â¡¢¡ÖMOMENT¡×¤È¤«¡£ËÍ¤Î¶Ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¾å¼ê¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈËâË¡¤Ã¤Ý¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£½÷¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²µ½÷¤Ã¤Ý¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼Â¤ÏÂç»ö¤è¤Í¡£À¸¤¤Æ¤¯ÎÈ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËâË¡¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¤³¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤À¤³¦¡£
¨¡¨¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡Ö¸ÝÆ°¡×¤Ç¥¬¥Ä¥ó¤È¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¹½À®¤¬¹ª¤ß¤Ç¤¹¡£
À¶½Õ¡§¤À¤±¤É¡¢º£¤Î¿Í¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë²»³Ú¤òÄ°¤«¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¶Ê½ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÃ±°Ì¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¸þ¤±¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç°ìµ¤¤ËÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖETERNAL (reprise)¡×¤ÎÍ¾±¤¤âÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î°õ¾Ý¤â¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
À¶½Õ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡È¤â¤¦°ì²ó¡¢ºÇ½é¤«¤éÄ°¤³¤¦¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Þ¤¢¡¢¡ØETERNAL¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤«¤é¡£¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï²»Áü¤¬°Õ³°¤ÈÞ¯Íî¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£
¨¡¨¡¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¶½Õ¡§Âç¿Í¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤ë¡£»þÂå¤Ë±è¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Á´Á³±è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ËÍ¤é¤¬»à¤ó¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤Î¿Í¤â¥¢¥ë¥Ð¥àÃ±°Ì¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¶Ê½ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÃ±°Ì¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¸½¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤â±Ê±ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤Æ¡¢2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç60ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥é¥¤¥ô¡ãdebut 30th anniversary year TOUR Å·»È¥Î»í¡ØNEVER END EXTRA¡Ù¡ä¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¶½Õ¡§À¶½Õ¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂç¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¡£30¼þÇ¯¤Ï°ì²ó¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤³¤Î¤°¤é¤¤¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢5Ç¯¸å¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£20Âå¤À¤Ã¤¿¤é5Ç¯¸å¤Ï¸«¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤ÎºÐ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¤·¡¢Ä©Àï¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡È»×¤¤½ÐÁÈ¡É¤ÈËÍ¤¬¸Æ¤ó¤Ç¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î´î¤Ó¤âËþ¤¿¤¹¤È¤¤¤¦¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
À¶½Õ¡§ËÍ¤Î¸½¹Ô¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¸½¹Ô¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤Î°ìÉô¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¡£30¼þÇ¯¤À¤«¤é¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤òÌÖÍå¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½¹Ô¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤«¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤«¤¬°ìÈÖÂç»ö¡£
¨¡¨¡¤Ï¤¤¡£
À¶½Õ¡§¤½¤ì¤ò¥Ð¥ó¥ÉÃ±°Ì¤ÎÉü³è¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¡¢À¶½Õ¤Î30¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¤Ê¤«¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î°ã¤¤¡£¥Ä¥¢¡¼ÆüÄø¤òÁ´Éô°ì½ï¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤â¡¢SADS¤À¤±¤ä¤ë¤È¤«¡¢¹õÌ´¤À¤±¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡È¤â¤¦¤½¤í¤½¤í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ï¤«¤ë¤è¤Í¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢SADS¤â¹õÌ´¤â¤³¤ÎËÜ¿ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¶½Õ¡§SADS¤â¹õÌ´¤â¡¢Åö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë°ì½ï¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¤¤·¡£SADS¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÅö»þ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤ÇºÆÀ¸¤¹¤ë(¡ãSADS 1999-2003¡ä¡¿¡ãSADS 2010-2018¡ä)¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Î³èÆ°¤ò¸½¹Ô¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤éµ¯¤³¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡£
¨¡¨¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀ¶½Õ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£
À¶½Õ¡§Á´Éô¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¡¢¤³¤Î5Ç¯¤«¤é10Ç¯¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¡ÄºÇ¶á¤Ï¡È¥³¥í¥Ê°Ê¹ß¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¤É¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´Ñ¤ËÍè¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ®¿´¤µ¤¬¥³¥í¥Ê¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á´Éô¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÌó60ËÜ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÍè¤ë¿Í¤ÏÍè¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Û¤ÜÅÚÆü¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÀÎ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢ËÍ¼«¿È¤À¤¤¤Ö³Ú¤Ê¤ï¤±¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤Æ¤ë¤È¡¢Ê¿Æü¤Ï°ì½Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¥Ä¥¢¡¼Àè¤«¤é°ìÃ¶Ìá¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¥ó¥ä¥ê¤·¤Æ¤ë¤¦¤Á¤ËÀ¼¤¬¼£¤Ã¤Æ¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¤³¤È¤È¤«¡¢°ÜÆ°¹ÔÄø¤È¤«ÏÃ¤·¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼¡¤Î¥Ä¥¢¡¼Àè¤Ø¡£
¨¡¨¡»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
À¶½Õ¡§10Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Î¹õÌ´¥Ä¥¢¡¼¤Î¤È¤¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë³¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ºÙ¤«¤¯²ö¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤âÃÏÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãë¤âÌë¤â¿Í¤¬Êâ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¯ÁØ¤â¸º¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤³¤Î´Ö¹Ô¤Ã¤¿Ê¡²¬±Ø¤¬°Û¾ï¤Ëº®»¨¤·¤Æ¤Æ¡¢¤Þ¤À¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤³¹¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¡£
¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê³¹¤Ë¤â¤³¤Î¡ØETERNAL¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ¹Ô¤±¤Ð¡Ä¡£
À¶½Õ¡§¤ó¡¼¡¢¤Þ¤¡Æñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡£¡ÈÎ®¤·¡É¤È¤«¥é¥¤¥ô¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç²Î¤¦¤Ç¤â¤·¤Ê¤¤¤È¡£¤³¤Î´Ö¤ÎÊ¡²¬¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É¡¢´¨¤¹¤®¤Æ¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤Ï¤Ï¤Ï¡£
À¶½Õ¡§Boris¤È¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥Ä¥¢¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ç»×¤¤½Ð¤â³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡£¼ã¤±¤ì¤Ð³¤³°¤äÃÏÊý¤Ë¤Þ¤¿¹Ô¤±¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤â¤¦¹Ô¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£ÄêÇ¯¸å¤ÎÉ×ÉØ¤¬°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¸½¹Ô¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç°ì½ï¤Ë²ö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤·¡¢ÉôÊ¬Åª¤ËÍè¤¿¤¤¿Í¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ã¤Æ·ë¶É¡¢Î¹¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²»³Ú¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÎ¹¤ò¤¹¤ë¡£À¸¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¡£º£²ó¤ÏËÜ¿ô¤âÂ¿¤¤¤·¡¢ÆâÍÆ¤â¤¤¤í¤¤¤í¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Î¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¨¡¨¡¥È¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¤Í¡£
À¶½Õ¡§¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢Ëè½µËö¡¢Î¹¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥é¥¤¥ô¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢Ãë´Ö¤Ï²¿¤«¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢½ª±é¸å¤â¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¡£ºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Îµ¤Ê¬¤Ë¿»¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ëÍ§Ã£¤È¡¢ËÍ¤é¤Î¤³¤È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤È¤«¹¥¤¤Ê±Ç²è¤Î¤³¤È¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÏÃ¤·¤Æ¡¢»þ¤òËº¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤Î¤è¡£ËÍ¤â¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤³¤½¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¡ÈETERNAL¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
À¶½Õ¡§ËÍ¤Ï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤È¤«»Å¹þ¤ß¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Áá¤¯²ñ¾ì¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤¤¡£»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°ì½ï¤Ë²ö¤ê¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¹õÌ´¤äSADS¤È¤«¥Ð¥ó¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ïº£¤Ç¤¤ë¥Ù¥¹¥È¤Ç¡¢¼ã¤¤º¢¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£Éé¤±¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡¢ÀäÂÐ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤é¤âÇ¯¿©¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤â¤Ã¤ÈÇ¯¿©¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤Þ¤¡¡¢ÎÉ¤¤30¼þÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý»ÖÂ¼¤Ä¤¯¤Í
¢£11th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØETERNAL¡Ù
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray)¡Û
YCCW-10423/B¡¡8,250±ß (ÀÇÈ´7,500±ß)
»ÅÍÍ¡§¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1161
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD)¡ÛYCCW-10424¡¡3,300±ß (ÀÇÈ´3,000±ß)
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1162
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://kiyoharu.lnk.to/eternal
¢¥½é²ó¸ÂÄêÈ×
¢¥ÄÌ¾ïÈ×
¢§Disc-1 (CD)¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ ¢¨Á´14¶Ê¼ýÏ¿
01. Carnival of spirits
02. SAINT
03. RUTH
04. ETERNAL
05. Ì¸
06. SWORD
07. ¥í¡¼¥×
08. Interlude by DURAN
09. º½¥Î²Ï
10. Interlude by ¥¿¥Ö¥¾¥ó¥Ó (SOIL&¡ÈPIMP¡ÉSESSIONS) ¡õ ·ª¸¶·ò
11. DESERT
12. FRAGILE
13. Interlude by ·ª¸¶·ò
14. ¶¸¤ª¤·¤¤»þ¤ò±Û¤¨¤Æ
15. sis
16. ¸ÝÆ°
17. ETERNAL (reprise)
¢¨Interlude½ü¤¯Á´14¶Ê¼ýÏ¿
¢¨ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§À¶½Õ
¢§Disc-2 (Blu-ray)
¡ÖSAINT¡×Music Video
¡ÖETERNAL¡×Music Video
Music Video Making Movie
¡ãThe Birthday¡ä¡÷·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë (2022.10.30)
ÀÖ¤Î±Ê±ó¡¿¥¢¥â¡¼¥ì¡¿¥°¥ì¡¼¥¸¥å¡¿Èá²Î¡¿¥¢¥í¥ó¡¿Èþ³Ø
¡ã²¼Îô¡ä¡÷Zepp Shinjuku (2023.04.26)
¾¯Ç¯¡¿¥¢¥â¡¼¥ì¡¿¥¬¥¤¥¢¡¿ÍÅ±ð¡¿MARIA
¢£¡ÖETERNAL¡×¡ÖSAINT¡×Àè¹ÔÇÛ¿®
2024Ç¯3·î6Æü(¿å)ÇÛ¿®³«»Ï
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÇÛ¿®¡§¡ï238±ß(ÀÇÈ´) ¤Û¤«
¡¦iTunes Store / ¥ì¥³¥Á¥ç¥¯ / mora / Amazon ¤Û¤«
¡¦Apple Music / LINE MUSIC / YouTube Music / Amazon / Spotify / AWA ¤Û¤«
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://kiyoharu.lnk.to/eternal_sg
¢§¡ÖSAINT¡×Àè¹ÔÇÛ¿®
2024Ç¯2·î9ÆüÇÛ¿®³«»Ï
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÇÛ¿®¡§¡ï238±ß(ÀÇÈ´)¤Û¤«
¡¦iTunes Store / ¥ì¥³¥Á¥ç¥¯ / mora / Amazon Â¾
¡¦Apple Music / LINE MUSIC / YouTube Music / Amazon / Spotify / AWA Â¾
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://kiyoharu.lnk.to/saint
¢£¡ØETERNAL¡ÙCDÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ¾ðÊó
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤È¤Ê¤ê¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¼Â»Ü¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆÅù¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÆÃÅµÆâÍÆ¡
¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×
¢¨½é²óÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¸ÂÄê(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×´Þ¤à)
¢§ÆÃÅµÆâÍÆ¢
¡Ö¥á¥¬¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Amazon
¢§ÆÃÅµÆâÍÆ£
¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(A4¥µ¥¤¥º)¡×
¢¨½é²óÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§HMV¡õBOOKS¤Ê¤É¤ÎÁ´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¢³ÚÅ·BOOKS¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¡¢CD¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ë²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ä½ñÀÒÅ¹¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤Ç¤ÎCDÈÎÇä¤Ê¤É¡£
¢¨¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡¢Amazon¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1454
¢£¡ØETERNAL¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
ÂÐ¾ÝÅ¹¡§HMV&BOOKS online ¢¨»²²Ã¼õÉÕÃæ
¢§¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¡¦À¶½Õ¥È¡¼¥¯¡õ¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö(¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®)
¢¨ÇÛ¿®¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§2024Ç¯3·î28Æü(ÌÚ)12:00¡Á4·î4Æü(ÌÚ)23:59
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡§À¶½ÕËÜ¿Í¤ÎÃêÁª¤Ë¤è¤ë¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡×¤òÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®ÇÞÂÎ¡§WithLIVE
¢¨ÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤ËÀ¶½Õ¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØETERNAL¡Ù(½é²óÈ×¤Þ¤¿¤ÏÄÌ¾ïÈ×¤Î¤¤¤º¤ì¤«1Ëç)¤òÁ´³ÛÆâ¶â¤Ç¤´Í½Ìó/¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ(¥í¡¼¥½¥óWEB²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×)¤Ë¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¡×¤òHMV&BOOKS online¤Î¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¾å(¤ªµÒÍÍ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È)¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1479
¢£¡ØETERNAL¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¥°¥Ã¥ºÈ¯ÇäÆü¡§2024Ç¯03·î20Æü(¿å)
ÃíÊ¸¼õÉÕ´ü´Ö¡§2024Ç¯02·î01Æü(ÌÚ)¡Á2025Ç¯03·î31Æü(·î)
¢§È¯Çä¾¦ÉÊ
¡Ö¢É÷ ETERNAL¡ã»Í¶Ê¡ä(A2ÁêÅö¥µ¥¤¥º)
¢Ö¢É÷ ETERNAL¡ãÆó¶Ê¡ä(A3ÁêÅö¥µ¥¤¥º)¡¡
¢¨¾åµ2ÅÀ¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤ÎÄ¾É®¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
£¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Ñ¥Í¥ë ETERNAL¡Ú¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Û
¤¥Ó¥Ã¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈT¥·¥ã¥Ä¡ã¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥¹¥â¡¼¥¡¼¥Ô¥ó¥¯¡ä(¥µ¥¤¥º¡§M/L/XL)
https://ymh.jp/kiyoharu-eternal
¢£¡ãdebut 30th anniversary year TOUR Å·»È¥Î»í¡ØNEVER END EXTRA¡Ù¡ä
03·î25Æü(·î)¡¡Åìµþ¡¦Âå´±»³UNIT
04·î11Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦Shibuya Pleasure Pleasure
04·î25Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦Shibuya Pleasure Pleasure
¢§¡ãHEAVY ROCK BREAKFAST JAPAN TOUR 2024¡ä
04·î27Æü(ÅÚ)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBayHall¡¡¢¨Boris¡ßKIYOHARU ¢¨¸ø±éÃæ»ß
04·î28Æü(Æü)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBayHall¡¡¢¨Boris¡ßKIYOHARU ¢¨¸ø±é±ä´ü
04·î29Æü(·î/½Ë)¡¡Âçºå¡¦SHANGRILA¡¡¢¨Boris¡ßKIYOHARU ¢¨¸ø±é±ä´ü
¢¨ÆüÄøÄ´À°½ÐÍè¼¡Âè¡¢±ä´ü¸ø±é³«ºÅ¸¡Æ¤
04·î28Æü(Æü)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBayHal¡¡¢¨¸ø±éÆâÍÆÊÑ¹¹ / Boris¤Î½Ð±é¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
04·î29Æü(·î/½Ë)¡¡Âçºå¡¦SHANGRILA¡¡¢¨¸ø±éÆâÍÆÊÑ¹¹ / Boris¤Î½Ð±é¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
05·î04Æü(ÅÚ/½Ë)¡¡Åìµþ¡¦Veats Shibuya
05·î06Æü(·î/½Ë)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦Billboard Live Yokohama
05·î17Æü(¶â)¡¡Âçºå¡¦Billboard Live Osaka
05·î24Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦Billboard Live Tokyo
06·î08Æü(ÅÚ)¡¡ÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾Live HouseÁëÏÈ
06·î09Æü(Æü)¡¡´ôÉì¡¦Club Roots
06·î15Æü(ÅÚ)¡¡»³Íü¡¦KAZOO HALL
¢§¡ãSADS 1999-2003¡ä
06·î29Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda
06·î30Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda
¢§¡ãSADS 2010-2018¡ä
07·î07Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦GARDEN¿·ÌÚ¾ìFACTORY
07·î13Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°BOTTOM LINE
07·î14Æü(Æü)¡¡»°½Å¡¦M¡ÆAXA
07·î20Æü(ÅÚ)¡¡ÀÐÀî¡¦¶âÂôEIGHT HALL
07·î27Æü(ÅÚ)¡¡°ñ¾ë¡¦¿å¸ÍLIGHT HOUSE
08·î03Æü(ÅÚ)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂædarwin
08·î10Æü(ÅÚ)¡¡ÀéÍÕ¡¦ÇðPALOOZA
08·î11Æü(Æü)¡¡ÀéÍÕ¡¦ÇðPALOOZA
08·î17Æü(ÅÚ)¡¡ºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´
08·î18Æü(Æü)¡¡ºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´
08·î24Æü(ÅÚ)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚPENNY LANE24
08·î31Æü(ÅÚ)¡¡Ä¹Ìî¡¦CLUB JUNK BOX
09·î05Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦¿·½ÉReNY ¡ãReNY 10th Anniversary¡ä
09·î08Æü(Æü)¡¡ÆÊÌÚ¡¦HEAVEN¡ÆS ROCK±§ÅÔµÜVJ-2
09·î14Æü(ÅÚ)¡¡²¬»³¡¦CRAZYMAMA¡¡KINGDOM
09·î15Æü(Æü)¡¡Ê¼¸Ë¡¦KOBEÂÀÍÛ¤È¸×
09·î22Æü(Æü)¡¡ÏÂ²Î»³¡¦CLUB GATE
09·î23Æü(·î/½Ë)¡¡Âçºå¡¦OSAKA ESAKA MUSE
09·î28Æü(ÅÚ)¡¡ÀÄ¿¹¡¦Quarter
09·î29Æü(Æü)¡¡´ä¼ê¡¦À¹²¬CLUB CHANGE WAVE
10·î05Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦ÆñÇÈYogibo META VALLEY
10·î06Æü(Æü)¡¡ÀÅ²¬¡¦LIVE ROXY SHIZUOKA
10·î12Æü(ÅÚ)¡¡¼¢²ì¡¦U¡úSTONE
10·î13Æü(Æü)¡¡µþÅÔ¡¦KYOTO MUSE
10·î27Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë ¡ãThe Birthday¡ä
10·î30Æü(¿å)¡¡¡ãFC INOS MEMBERS ONLY¡ä
11·î03Æü(Æü)¡¡°ñ¾ë¡¦¿å¸ÍLIGHTHOUSE
11·î04Æü(·î/½Ë)¡¡°ñ¾ë¡¦¿å¸ÍLIGHTHOUSE
11·î08Æü(¶â)¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°MUSIC FARM
11·î09Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°MUSIC FARM
11·î10Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°MUSIC FARM
11·î16Æü(ÅÚ)¡¡·²ÇÏ¡¦HEAVEN¡ÆS ROCK·§Ã«
11·î17Æü(Æü)¡¡·²ÇÏ¡¦HEAVEN¡ÆS ROCK·§Ã«
11·î23Æü(ÅÚ)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBayHall
12·î01Æü(Æü)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦ÀîºêSUPERNOVA
12·î14Æü(ÅÚ)¡¡°¦É²¡¦¾¾»³WstudioRED
12·î15Æü(Æü)¡¡¹áÀî¡¦¹â¾¾MONSTER
12·î21Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦BEAT STATION
12·î22Æü(Æü)¡¡¼¯»ùÅç¡¦CAPARVO HALL
12·î29Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«CLUB QUATTRO
12·î31Æü(²Ð)¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Û¡¼¥ë
¢§2025Ç¯
01·î08Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦¿·½ÉLOFT
01·î12Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦GORILLA HALL
¢§¡ã¹õÌ´¡ä
02·î09Æü(Æü)¡¡Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡À¶½Õ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡À¶½Õ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡À¶½Õ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡À¶½Õ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥¹¥È¥¢
¢¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ú£²¡Û¤ØÌá¤ë
¢¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ú£±¡Û¤ØÌá¤ë