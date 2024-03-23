「マクロス7」「ドラグナー」「バイファム」「アーマードコア」の新作プラモデルが登場！【HYPER PLAMO Fes.2024まとめ】
BANDAI SPIRITSのプラモデルの最新情報やプラモ体験、さらにアーティストのステージが楽しめるプラモエンターテイメントイベント「HYPER PLAMO Fes.2024」が、2024年3月22日（金）〜24日（日）にかけて、千葉県・幕張メッセ7ホールにて開催中だ。本イベントは、プラモデルをキーワードにプラモ好きからプラモ未経験者まで楽しめるイベントとなっている
今回は、BANDAI SPIRITSより発売が予定されているさまざまなアニメ、ゲームに登場するメカの新作プラモデルをまとめてご紹介！ 新旧作品からセレクトされた、ファン感涙のラインアップに注目だ。
HG 1/100 VF-19改 ファイヤーバルキリー サウンドブースター装備 2024年5月発売 5,500円（税込）
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HG 1/144 ドラグナー１ リフター1装備タイプ 参考出品 プレミアムバンダイにて販売予定 3,850円（税込）
HG 1/144 バイファム スリング・パニアー装備型 参考出品 プレミアムバンダイにて販売予定 4,180円（税込）
HG 1/35 ガウェイン 参考出品 プレミアムバンダイにて販売予定 5,500円（税込）
30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ 2024年9月発売予定 3,850円（税込）
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30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール 2024年9月発売予定 3,850円（税込）
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