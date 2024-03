23日、明治安田J3リーグ第6節の2試合が各地で行われた。3勝2分けの無敗で首位を追う2位・FC大阪は、8位につける松本山雅FCとホームで対戦。ゴールレスのまま迎えた前半アディショナルタイム、佐相壱明が2枚目のイエローカードを受けて退場となり、松本は10人でハーフタイムへ突入する。GK永井建成とGK神田渉馬、両チーム守護神の活躍もあり、0-0のまま後半終盤を迎えると、84分に今度はFC大阪の秋山拓也が2枚目のイエローカードで退場となり、10人vs10人の戦いに。最後までネットは揺れず、勝ち点「1」を分け合う結果となった。

3勝1分けでこちらも無敗の4位・大宮アルディージャは、5試合未勝利で下位に沈むテゲバジャーロ宮崎とのホームゲーム。試合開始早々から先手を執ったのは大宮で、4分に右ポケットでパスを受けた茂木力也がニアを打ち抜き、先制する。さらに25分、杉本健勇が右からのクロスに頭で合わせ、移籍後初ゴールを記録すると、39分にはPKから自身2点目をゲット。後半に入ると、橋本啓吾がクロスを押し込み、宮崎が1点を返したが、3-1で逃げ切った大宮が1試合未消化ながらJ3暫定首位に浮上した。◆明治安田J3リーグ第6節3/23(土)FC大阪 0-0 松本山雅FC大宮アルディージャ 3-1 テゲバジャーロ宮崎3/24(日)《13:00》FC今治 vs ギラヴァンツ北九州ヴァンラーレ八戸 vs AC長野パルセイロ《14:00》ツエーゲン金沢 vs SC相模原カマタマーレ讃岐 vs 奈良クラブ福島ユナイテッドFC vs カターレ富山Y.S.C.C.横浜 vs ガイナーレ鳥取アスルクラロ沼津 vs FC琉球FC岐阜 vs いわてグルージャ盛岡