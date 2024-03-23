声優・立花日菜、デビュー曲「I’m GAME」先行配信
声優・立花日菜が、4月9日にデビュー曲「I’m GAME」を配信することが決定した。
『アイドルマスター シンデレラガールズ』久川凪役、『ウマ娘 プリティーダービー』サトノダイヤモンド役、『CUE!』丸山利恵役など、数多くの人気キャラクターを演じてきた立花日菜は、6月12日にポニーキャニオンより1stシングル「I’m GAME」でアーティストデビューする。
デビュー曲「I’m GAME!」は、立花がメインキャラクターのパール役を担当する、TVアニメ『神は遊戯に飢えている。』のエンディング主題歌にも起用されている。
1stシングル「I’m GAME!」
初回限定盤(CD+Blu-ray)：PCCG-02343 2,420円(税込)
通常盤(CD only)：PCCG-02344 1,540円(税込)
・CD収録内容
M1. I’m GAME! ※TVアニメ「神は遊戯に飢えている。」ED主題歌
作詞：烏屋茶房 作曲：emon(Tes.) 編曲：emon(Tes.)
M2. START！IN MY ROOM
作詞：おかもとえみ 作曲：おかもとえみ 編曲：Taishi Sato
M3. I’m GAME!(TV size ver.)
M4. I’m GAME!(Instrumental)
M5. START！IN MY ROOM(Instrumental)
・初回限定盤Blu-ray収録内容
「I’m GAME!」Music Video
「I’m GAME!」Making Video
TVアニメ『神は遊戯に飢えている。』
【放送情報】
2024年4月放送スタート
【あらすじ】
人類VS神々 至高のファンタジー頭脳戦！
暇を持て余した神々が作った、頭脳ゲーム「神々の遊び」。
神々から神呪アライズ を授かった人間は使徒と呼ばれ、「神々の遊び」に10勝した者は莫大な祝福を得られる。
しかし、完全攻略者は――未だゼロ。
なぜなら神様は気まぐれで、理不尽で、たまに理解不能だから。
永き眠りから目を覚ましたばかりの元・神様の少女・レーシェは開口一番にこう宣言した。
「この時代で一番遊戯ゲームの上手い人間を連れてきて！」
そして指名されたのは、ゲームをこよなく愛す少年・フェイ。
彼は無敗のまま3勝を積み上げ「近年最高のルーキー」と期待されていた。
フェイはレーシェと共に「神々の遊び」に挑むことに。
完全攻略を目指すフェイとレーシェの、神々との究極頭脳戦の幕が今、上がる--！
【スタッフ】
原作：細音 啓(MF文庫J『神は遊戯に飢えている。』/KADOKAWA刊)
キャラクター原案：智瀬といろ
監督：白石 達也
シリーズ構成・脚本：NTL
キャラクターデザイン：渡辺 義弘(フロンティアワン)
総作画監督：小林 亮
メインアニメーター：大島 城次
サブキャラクターデザイン：芳我 恵理子・えとう 誠・三輪 修平
モンスター・エフェクトデザイン：小田 裕康
デザインワークス：渡部 岳・中島 俊・二川 大
美術監督：内藤 健
美術設定：バーンストーム・デザインラボ(田中 俊成・由利 聡・大山 裕之)
色彩設計：橋上 あきら
撮影監督：野澤 圭輔
編集：榎田 美咲(エディッツ)
音響監督：原口 昇
音響効果：林 裕樹
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
音楽：吟(BUSTED ROSE)
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーション制作：ライデンフィルム
製作：神飢え製作委員会
オープニングテーマ：AliA「NewGame」
エンディングテーマ：立花日菜「I'm GAME!」
【キャスト】
フェイ：島粼信長
レオレーシェ：鬼頭明里
パール：立花日菜
ネル：中村カンナ
ミランダ：小清水亜美
[公式サイト] https://godsgame-anime.com/
[公式X] https://twitter.com/kami_to_game
(c)2024 細音啓,智瀬といろ/KADOKAWA/神飢え製作委員会
関連リンク
◆立花日菜 オフィシャルX
◆立花日菜 オフィシャルYouTubeチャンネル