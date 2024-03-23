TVアニメ『神は遊戯に飢えている。』



【放送情報】2024年4月放送スタート【あらすじ】人類VS神々 至高のファンタジー頭脳戦！暇を持て余した神々が作った、頭脳ゲーム「神々の遊び」。神々から神呪アライズ を授かった人間は使徒と呼ばれ、「神々の遊び」に10勝した者は莫大な祝福を得られる。しかし、完全攻略者は――未だゼロ。なぜなら神様は気まぐれで、理不尽で、たまに理解不能だから。永き眠りから目を覚ましたばかりの元・神様の少女・レーシェは開口一番にこう宣言した。「この時代で一番遊戯ゲームの上手い人間を連れてきて！」そして指名されたのは、ゲームをこよなく愛す少年・フェイ。彼は無敗のまま3勝を積み上げ「近年最高のルーキー」と期待されていた。フェイはレーシェと共に「神々の遊び」に挑むことに。完全攻略を目指すフェイとレーシェの、神々との究極頭脳戦の幕が今、上がる--！【スタッフ】原作：細音 啓(MF文庫J『神は遊戯に飢えている。』/KADOKAWA刊)キャラクター原案：智瀬といろ監督：白石 達也シリーズ構成・脚本：NTLキャラクターデザイン：渡辺 義弘(フロンティアワン)総作画監督：小林 亮メインアニメーター：大島 城次サブキャラクターデザイン：芳我 恵理子・えとう 誠・三輪 修平モンスター・エフェクトデザイン：小田 裕康デザインワークス：渡部 岳・中島 俊・二川 大美術監督：内藤 健美術設定：バーンストーム・デザインラボ(田中 俊成・由利 聡・大山 裕之)色彩設計：橋上 あきら撮影監督：野澤 圭輔編集：榎田 美咲(エディッツ)音響監督：原口 昇音響効果：林 裕樹音響制作：ビットグルーヴプロモーション音楽：吟(BUSTED ROSE)音楽制作：ポニーキャニオンアニメーション制作：ライデンフィルム製作：神飢え製作委員会オープニングテーマ：AliA「NewGame」エンディングテーマ：立花日菜「I'm GAME!」【キャスト】フェイ：島粼信長レオレーシェ：鬼頭明里パール：立花日菜ネル：中村カンナミランダ：小清水亜美[公式サイト] https://godsgame-anime.com/[公式X] https://twitter.com/kami_to_game(c)2024 細音啓,智瀬といろ/KADOKAWA/神飢え製作委員会