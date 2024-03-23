¹â¾¾µÜµÇ°¤Ïº£Ç¯¤â¹Ó¤ì¤ë¤Î¤«¡¡¤³¤ì¤À¤±¤¢¤ë¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¾ò·ï
¡¡ÇÈÍð´Þ¤ß¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈGI¡£¶¥ÇÏ¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÅìÅÄÏÂÈþ»á¤¬¹Í»¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤¬¤ë¤Î¤Ï´¿À¼¤«¤É¤è¤á¤¤«
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡ºòÇ¯¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï12ÈÖ¿Íµ¤¤Î7ºÐÇÏ¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥¹¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈGI¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ú7ºÐ¡Ê°Ê¾å¡Ë¤ÎÆüËÜÀ¸»ºÇÏ¡Û¤â¡¢¡ÚÆó·å¿Íµ¤ÇÏ¡Û¤â¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÄÌîÂçÀ®µ³¼ê¡¢À¾Â¼¿¿¹¬Ä´¶µ»Õ¤È¤â¤ËGI¤ò¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Êì¤ÎÉã¤¬Ì¾¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡¢¥µ¥¯¥é¥Ð¥¯¥·¥ó¥ª¡¼¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤â½é¾¡Íø¡£¤½¤â¤½¤â¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡ÚÊì¤ÎÉã¤¬ÆüËÜ¤Ç¶¥ÁöÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡ÛÇÏ¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸1200£íGI¤Ç¤â¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ïº£Ç¯¤â¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÇÏ¤ò¼´¤ËÇã¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¤Ù¤¤«¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¾ò·ï¤ò¤¢¤²¤Æ¤ß¤ë¡£
¡Ú¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î»Ò¶¡¤âÂ¹¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Û
¡¡¥Ç¥£¡¼¥×¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î²¦Æ»Ï©Àþ¤À¤«¤é¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â2Ãå¡£¥ß¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥ë¤â2Ãå¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤Î»Ò¥á¥¤¥±¥¤¥¨¡¼¥ë¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³ºÅöÇÏ¡á¥Ç¥£¥ô¥£¡¼¥Ê¡¢¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¡¢¥á¥¤¥±¥¤¥¨¡¼¥ë
¡Ú¤½¤â¤½¤âÊìÉã¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹·Ï¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Û
¡¡Ä¾»Ò¤Ï4¾¡¡¢¥Õ¥¸¥¥»¥»º¶ð3¾¡¡¢¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼»º¶ð¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Êì·Ï¤Ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¤Î·ì¤ò»ý¤ÄÇÏ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
³ºÅöÇÏ¡á¥¦¥¤¥ó¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¢¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª
¡Ú¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àÀ¸»ºÇÏ¤Ï17Ç¯´Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Û
¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤Ç¤Ï¤³¤³4Ç¯´Ö¤Ç3¾¡¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢½Õ¤Î6¥Ï¥í¥óGµ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï2005Ç¯¤Î¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È2006Ç¯¥ª¥ì¥Ï¥Þ¥Ã¥Æ¥ë¥¼¤À¤±¡£¥¹¥ê¡¼¥×¥ì¥¹¥Ê¥¤¥È¤ä¥ì¥·¥¹¥Æ¥ó¥·¥¢¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³ºÅöÇÏ¡á¥Ç¥£¥ô¥£¡¼¥Ê¡¢¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¡¢¥á¥¤¥±¥¤¥¨¡¼¥ë
¡Ú¼ÒÂæ¥Õ¥¡¡¼¥àÀ¸»ºÇÏ¤â11Ç¯´Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Û
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ë¥¯¥¹¤Ï2016Ç¯¡¢2017Ç¯¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¤òÏ¢ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæµþ¤Ç¤Ï2Ç¯Â³¤±¤Æ1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³ºÅöÇÏ¡á¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥«¥é¡¼¡¢¥½¡¼¥À¥º¥ê¥ó¥°¡¢¥â¥º¥á¥¤¥á¥¤
¡ÚÁ°Áö¥Þ¥¤¥ë°Ê¾å¤ò»È¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï23Ç¯´Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Û
¡¡ºÇ¸å¡Ê2000Ç¯¡Ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼¤ÏÁ°Áö½é¥À¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ13Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³ºÅöÇÏ¡á¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥«¥é¡¼¡¢¥Ç¥£¥ô¥£¡¼¥Ê
¡Ú4ºÐÌÆÇÏ¤Ï27Ç¯´Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Û
¡¡GI¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1996Ç¯¤Ë¡¢Á°Ç¯½©¤ÎÊ¡Åç¤Ç½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤¬¾¡¤Ã¤¿¤À¤±¡£
³ºÅöÇÏ¡á¥½¡¼¥À¥º¥ê¥ó¥°¡¢¥â¥º¥á¥¤¥á¥¤
¡Ú1ÈÖ¿Íµ¤ÇÏ¤Ï¤³¤³7Ç¯¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Û
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î21²ó¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤ÇÏ¤Ï5¾¡2Ãå3²ó3Ãå4²ó¤È¡¢¤±¤Ã¤·¤Æ·ø¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢7Ç¯Á°¥ì¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ë¥¯¥¹¤¬3Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢1Æ¬¤â3Ãå°ÊÆâ¤ËÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
³ºÅöÇÏ¡á¡©
¡ÚC¡¦¥ë¥á¡¼¥ë¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Û
¡¡ÎãÇ¯¥É¥Ð¥¤¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ç¡¼¤È½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢C¡¦¥ë¥á¡¼¥ë¤¬µ³¾è¤¹¤ë¤Î¤â2019Ç¯°ÊÍè3²óÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï»²¹Í³°¡£¤Ê¤ª2ÃåÇÏ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¿Íµ³¼ê¤À¡£
³ºÅöÇÏ¡á¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª
¡Ú²£»³Åµ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Û
¡¡¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬GI¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1996Ç¯¡¢¥Ó¥³¡¼¥Ú¥¬¥µ¥¹¤Ç2Ãå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè19²óµ³¾è¤·¤Æ¤¤¤Æ2Ãå2²ó¡£Â¾¤Î2000¾¡µ³¼ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ºÅöÇÏ¡á¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¥ª¥ê¥ª¥ó
¡ÚÉðË¤¬16Ç¯´Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Û
¡¡¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¡ÖÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
³ºÅöÇÏ¡á¥½¡¼¥À¥º¥ê¥ó¥°
¡¡À¾Â¼½ßµ³¼ê¤¬¤Þ¤ÀGµ¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ë¥¬¥ë¤¬¤É¤Î¾ò·ï¤Ë¤â¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÇÏ¤ò¼´¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¤É¤Î¾ò·ï¤Ë¤â¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤³°¹ñ»ºÇÏ¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¶¥¦¥£¥Ê¡¼¡¢¥Þ¥Ã¥É¥¯¡¼¥ë¡¢¥í¡¼¥¿¥¹¥é¥ó¥É¡£¤ä¤Ï¤êÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¹àÌÜ¤¬¤Ê¤¯¡¢¸å¸Ü¤ÎÍ«¤¤¤Ê¤¯Æ¨Áö¤Ç¤¤ë¥Æ¥¤¥¨¥à¥¹¥Ñ¡¼¥À¡£¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ë2¹àÌÜ¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥«¥é¡¼¤Ï¡ÖÁ°Áö½é¥À¡¼¥È¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S»´ÇÔ¡×¤È¤¤¤¦¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼¤È¤Î°ìÃ×¤¬ÉÔµ¤Ì£¡£¼Ç1200£í¤¬½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦ÇÏ¤â¤³¤³10Ç¯¤Ç2¾¡2Ãå3²ó3Ãå3²ó¤È·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÅìÅÄÏÂÈþ¡Ê¤Ò¤¬¤·¤À¡¦¤«¤º¤ß¡Ë¡¿¶¥ÇÏÎò45Ç¯¡¢°ì¸ýÇÏ¼çÎò30Ç¯¡¢ÃÏÊýÇÏ¼çÎò20Ç¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡£2023Ç¯¤Î½Ð»ñ¡¦½êÍÇÏ¤Ï138Àï22¾¡¡¢¤¦¤ÁÃæ±û¤Î½Å¾Þ4¾¡¡£°¦ÇÏÍí¤ß¤ÎÇÏ·ô¤ò°Ç±À¤ËÇã¤¦¤³¤È¤µ¤¨¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÇÏ·ô¼ý»Ù¤ÏÂçÉý¥×¥é¥¹¡£