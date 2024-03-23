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3-3 ¥Û¥¦¥ª¥¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£(²´6 ÂçÌîÂóÌï)
4-4 ¥µ¥¶¥ó¥Ê¥¤¥Ä(¥»6 ÄÅÂ¼ÌÀ½¨)
5-5 ¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¦¥£¥ë¥È¥¹(²´8 ²£»³Éð»Ë)
6-6 ¥·¥å¥È¥ëー¥ô¥§(¥»5 »Åç¹î½Ù)
7-7 ¥¦¥¤¥ó¥¨¥¢¥Õ¥©¥ë¥¯(²´7 ¸¶Í¥²ð)
7-8 ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ï¥ìー(²´6 Ã°ÆâÍ´¼¡)
8-9 ¥Ü¥Ã¥±¥êー¥Ë(²´8 ÉÍÃæ½Ó)
8-10 ¥¯¥í¥ß¥Ê¥ó¥¹(²´7 ¸Íºê·½ÂÀ)
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