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2-2 ¥ë¥·¥Õ¥§¥ë(ÌÆ3 B.¥à¥ë¥¶¥Ð¥¨¥Õ)
3-3 ¥Ù¥é¥¸¥ª¥Ü¥ó¥É(²´3 ´äÅÄË¾Íè)
4-4 ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë(²´3 ºä°æÎÜÀ±)
5-5 ¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¥ïー¥ë(²´3 À¾Â¼½ßÌé)
6-6 ¥Ê¥¤¥È¥¹¥é¥Ã¥¬ー(²´3 ÃÓÅº¸¬°ì)
7-7 ¥Õ¥¡ー¥ô¥§¥ó¥È(²´3 ¾¾»³¹°Ê¿)
7-8 ¥¹¥Þー¥È¥ï¥¤¥¹(²´3 ÉðË)
8-9 ¥µ¥È¥Î¥·¥å¥È¥éー¥»(²´3 Æ£²¬¹¯ÂÀ)
8-10 ¥Ë¥åー¥¸ー¥º(²´3 C.¥ë¥áー¥ë)
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