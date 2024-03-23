¡Ö¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤È½ÃÇ¤ò¡×¸åÈ¾45Ê¬¥×¥ì¡¼¡¢·èÄêµ¡¤â·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÙÃ«¿¿Âç¤¬È¿¾Ê¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
U-23ÆüËÜÂåÉ½FWºÙÃ«¿¿Âç(Çð¥ì¥¤¥½¥ë)¤¬U-23¥Þ¥êÂåÉ½Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
22Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÆüËÜ¤Ï¥Þ¥ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¡£ÆüËÜ¤Ï³«»Ï2Ê¬¤ËÊ¿²ÏÍª¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤º¡¢¥ß¥¹¤âÍí¤ó¤Ç3¼ºÅÀ¡£1-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
Á°È¾¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¼é¤ê¡¢¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿ºÙÃ«¡£¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢µåºÝ¤âÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤ÆÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¾å¼ê¤¯¥×¥ì¡¼¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹â¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤Å¤é¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¡¼¥×¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Á°Àþ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥ê¡¼¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¥Æ¥ó¥Ý¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤È½ÃÇ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ½ÃÇ¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤âÊü¤Ã¤¿ºÙÃ«¤À¤¬¡¢¤½¤Î¿ô¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¡ÖÁ°¤Ç¤â¤Ã¤ÈÈ½ÃÇÎÉ¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²þÁ±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥ï¡¼¥¯¤¬ÄäÂÚ¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡¢²ÝÂê¤À¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²¡¤·¹þ¤à»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¥í¥¹¤â´Þ¤á¤Æ¥Ë¥¢¤Ë¤¢¤Þ¤ê¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç²ÝÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀï¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëU-23¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½Àï¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
AÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿ºÙÃ«¡£º£²ó¤ÏºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ¸å¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸ÞÎØÀ¤Âå¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥ì¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬¿®¤¸¤ë¤â¤Î¤ò´Ó¤¯¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Î¥Þ¥ê¤È¤ÎÂÐÀï¤ÏÎÉ¤¤·Ð¸³¤À¤È¤·¡¢¡ÖºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Çº£Æü¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¾¡Íø¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²ù¤ä¤ó¤À¡£
22Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÆüËÜ¤Ï¥Þ¥ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¡£ÆüËÜ¤Ï³«»Ï2Ê¬¤ËÊ¿²ÏÍª¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤º¡¢¥ß¥¹¤âÍí¤ó¤Ç3¼ºÅÀ¡£1-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
Á°È¾¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¼é¤ê¡¢¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿ºÙÃ«¡£¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢µåºÝ¤âÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤ÆÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¾å¼ê¤¯¥×¥ì¡¼¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤âÊü¤Ã¤¿ºÙÃ«¤À¤¬¡¢¤½¤Î¿ô¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¡ÖÁ°¤Ç¤â¤Ã¤ÈÈ½ÃÇÎÉ¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²þÁ±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥ï¡¼¥¯¤¬ÄäÂÚ¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡¢²ÝÂê¤À¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²¡¤·¹þ¤à»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¥í¥¹¤â´Þ¤á¤Æ¥Ë¥¢¤Ë¤¢¤Þ¤ê¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç²ÝÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀï¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëU-23¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½Àï¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
AÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿ºÙÃ«¡£º£²ó¤ÏºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ¸å¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸ÞÎØÀ¤Âå¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥ì¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬¿®¤¸¤ë¤â¤Î¤ò´Ó¤¯¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Î¥Þ¥ê¤È¤ÎÂÐÀï¤ÏÎÉ¤¤·Ð¸³¤À¤È¤·¡¢¡ÖºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Çº£Æü¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¾¡Íø¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²ù¤ä¤ó¤À¡£