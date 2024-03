ファッションにコスメ、インテリアなど豊富なグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、誕生85周年記念アートを使った『トムとジェリー』デザインのアクリル置時計を紹介します☆

ベルメゾン『トムとジェリー』アクリル置時計

価格:3,990円(税込)

サイズ:約15×2×20(高さ)cm

付属品:置き用パーツ・2本

使用電池:単三電池1個(別売)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

『トムとジェリー』誕生85周年記念のアートを使ったアクリル置時計がベルメゾンから登場。

クレーンゲームをイメージしたポップなイラストを使用した、インテリアにもなるデザインがポイントです。

文字盤の下部に描かれた、カプセルに入れられた「トム」や「ジェリー」「タフィー」たちの楽しいイラストも印象的。

文字盤には、鼻をつまんで上を見つめる「ジェリー」と「タフィー」の姿も!

アクリルを2枚重ねて、立体感を演出しているのもデザインのポイントです☆

ユニークな85周年記念アートを使った、インテリアにもなる置き時計。

「トムとジェリー」アクリル置時計は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & TM Turner Entertainment Co. (s24)

