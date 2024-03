ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、グレイッシュなピンク色が趣きのある、ディズニーデザイン「本革薄型長財布」の紹介をします☆

ベルメゾン&Dakota ディズニー「本革薄型長財布」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:27,900円(税込)

サイズ:約20×9.5×1.5cm

重さ:約130g

素材:牛革

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

本革ならではの質感を活かしたアイテムを取り扱っているブランド「ダコタ」とコラボレーションした「クラシック・プー」デザインの長財布。

柔らかな本革のスリムタイプなのでバッグの中でもかさばりにくく、使い勝手抜群です!

また手ざわりもよく、使うほどに愛着がわいてきそう。

さらにグレイッシュなピンク色が趣きがあり、「クラシック・プー」の型押しがかわいい☆

型押しなのでさりげなく、そしてオシャレなアクセントになっています。

背面はシンプルなデザインで、ファスナーポケットが1つ付いています。

開閉はファスナーで、内側には札入れが2室に小銭入れが1室、カードケースが13室にポケットも付いています。

それから内生地にも「クラシック・プー」のプリント入り!

お友達の「ピグレット」と一緒にティータイムを楽しんだり、ほのぼのとした雰囲気に癒されます。

スリムなのに収納力はたっぷり。

グレイッシュなピンク色が趣きのある、ディズニーデザイン「本革薄型長財布」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

