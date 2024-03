セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年3月第4週より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 プラチナムザッカデニム風ボストンバッグを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 プラチナムザッカデニム風ボストンバッグ

投入時期:2024年3月第4週より順次

サイズ:全長約48×24×30cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

デニム風生地を使用した「くまのプーさん」デザインの大きなボストンバッグが、セガプライズに登場。

ブラックを基調にしたボストンバッグのポケット部分に、「くまのプーさん」と「イーヨー」のイラスト、作品ロゴがワンポイントであしらわれています☆

ファスナー部分は大きく開けられ、荷物の出し入れがしやすいのもポイント。

実用的に使える「くまのプーさん」グッズです。

外側のポケット部分にも小物の収納が可能。

ジム通いやお稽古のほか、ちょっとした旅行にも便利に使えます!

デニム風生地を使った、「くまのプーさん」の機能的なボストンバッグ。

セガプライズの「くまのプーさん」 プラチナムザッカデニム風ボストンバッグは、2024年3月第4週より順次全国のゲームセンターなどに登場です!

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 習い事や旅行にも大活躍!セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 プラチナムザッカデニム風ボストンバッグ appeared first on Dtimes.